ГЕНТСКОЕ ВОССТАНИЕ 1539-1540

ГЕ́НТСКОЕ ВОССТА́НИЕ 1539-1540 годов - выступление цехов и городского плебса города Гент , а также сельской бедноты окрестностей против политики императора Кар­ла V.

При­чи­ной вос­ста­ния яви­лась по­пыт­ка испанского пра­ви­тель­ст­ва на­силь­ст­вен­но со­брать на­лог (для фи­нан­си­ро­ва­ния оче­ред­ной во­енной кам­па­нии), на ко­то­рый Гент не дал со­гла­сия. Восстание на­ча­лось 19 августа 1539 года с за­хвата це­ха­ми вла­сти в го­ро­де. Вос­став­шие каз­ни­ли, аре­сто­ва­ли ли­бо из­гна­ли наи­бо­лее не­на­ви­ст­ных пред­ста­ви­те­лей пра­вя­щей городской вер­хуш­ки. К началу 1540 года вос­ста­ние ох­ва­ти­ло зна­чительную часть Флан­д­рии. Пат­ри­ци­ат Ген­та без­ус­пеш­но пы­тал­ся свои­ми си­ла­ми вер­нуть власть. Толь­ко по­сле то­го, как 14 февраля 1540 года в Гент во­шли вой­ска во гла­ве с Кар­лом V , вос­ста­ние бы­ло по­дав­ле­но. Его уча­ст­ни­ки под­верг­лись пре­сле­до­ва­ни­ям, на Гент бы­ла воз­ло­же­на кон­три­бу­ция, он был ли­шён воль­но­стей. Ука­зом Кар­ла V все долж­но­ст­ные ли­ца в Ген­те ста­ли на­зна­чать­ся са­мим им­пе­ра­то­ром, чис­ло це­хов со­кра­ти­лось на­по­ло­ви­ну, они были ли­ше­ны по­ли­тических прав.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)