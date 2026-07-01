ГЕНТСКОЕ ВОССТАНИЕ 1539-1540
ГЕ́НТСКОЕ ВОССТА́НИЕ 1539-1540 годов - выступление цехов и городского плебса города Гент, а также сельской бедноты окрестностей против политики императора Карла V.
Причиной восстания явилась попытка испанского правительства насильственно собрать налог (для финансирования очередной военной кампании), на который Гент не дал согласия. Восстание началось 19 августа 1539 года с захвата цехами власти в городе. Восставшие казнили, арестовали либо изгнали наиболее ненавистных представителей правящей городской верхушки. К началу 1540 года восстание охватило значительную часть Фландрии. Патрициат Гента безуспешно пытался своими силами вернуть власть. Только после того, как 14 февраля 1540 года в Гент вошли войска во главе с Карлом V, восстание было подавлено. Его участники подверглись преследованиям, на Гент была возложена контрибуция, он был лишён вольностей. Указом Карла V все должностные лица в Генте стали назначаться самим императором, число цехов сократилось наполовину, они были лишены политических прав.