ГЭНРО

ГЭНРО - внеконституционный совещательный орган при императоре Японии, состоявший из старейших политических деятелей , а также звание членов этого органа.

К об­ра­зо­ва­нию Гэнро при­вёл пра­ви­тельственный кри­зис 1892 года, вы­зван­ный скандалом во­круг кам­па­нии по вы­бо­рам в пар­ла­мент. По­жиз­нен­ное зва­ние Гэнро («ста­рей­ши­на»), ко­то­рое им­пе­ра­тор при­сваи­вал осо­бо до­ве­рен­ным ли­цам, но­си­ли Ку­ро­да Киё­та­ка (1840-1900 годы), Ито Хи­ро­бу­ми (1841-1909 годы), Сай­го Цу­гу­ми­ти (1843-1902 годы), Ка­цу­ра Та­ро (1848-1913 годы), Ино­уэ Као­ру (1836-1915 годы), Оя­ма Ивао (1842-1916 годы), Яма­га­та Ари­то­мо (1838-1922 годы), Ма­цу­ка­та Ма­саё­си (1835-1924 годы), Сай­онд­зи Ким­мо­ти (1849-1940 годы).

Гэнро да­вал со­ве­ты им­пе­ра­то­ру по всем важ­ней­шим по­ли­тическим де­лам, вклю­чая объ­яв­ле­ние вой­ны и за­клю­че­ние ми­ра, пред­ла­гал кан­ди­да­ту­ру пре­мьер-ми­ни­ст­ра и со­став ка­би­не­та ми­ни­ст­ров. Ре­ко­мен­да­ции Гэнро по во­про­сам внут­рен­ней и внеш­ней по­ли­ти­ки по­сле ут­вер­жде­ния им­пе­ра­то­ром под­ле­жа­ли без­ус­лов­но­му вы­пол­не­нию пра­ви­тель­ст­вом. В 1940 году, по­сле смер­ти по­след­не­го Гэнро, Сай­онд­зи Ким­мо­ти, ин­сти­тут Гэнро пре­кра­тил своё су­ще­ст­во­ва­ние.

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