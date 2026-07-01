ГЭНРО
ГЭНРО - внеконституционный совещательный орган при императоре Японии, состоявший из старейших политических деятелей, а также звание членов этого органа.
К образованию Гэнро привёл правительственный кризис 1892 года, вызванный скандалом вокруг кампании по выборам в парламент. Пожизненное звание Гэнро («старейшина»), которое император присваивал особо доверенным лицам, носили Курода Киётака (1840-1900 годы), Ито Хиробуми (1841-1909 годы), Сайго Цугумити (1843-1902 годы), Кацура Таро (1848-1913 годы), Иноуэ Каору (1836-1915 годы), Ояма Ивао (1842-1916 годы), Ямагата Аритомо (1838-1922 годы), Мацуката Масаёси (1835-1924 годы), Сайондзи Киммоти (1849-1940 годы).
Гэнро давал советы императору по всем важнейшим политическим делам, включая объявление войны и заключение мира, предлагал кандидатуру премьер-министра и состав кабинета министров. Рекомендации Гэнро по вопросам внутренней и внешней политики после утверждения императором подлежали безусловному выполнению правительством. В 1940 году, после смерти последнего Гэнро, Сайондзи Киммоти, институт Гэнро прекратил своё существование.