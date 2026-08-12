ГЕНРИХ VIII ТЮДОР

ГЕНРИХ VIII ТЮДОР (англ. Henry VIII Tudor) - английский король с 1509 г., сын Генриха VII Тюдора и Елизаветы Йоркской.

Образованный, обаятельный и решительный, Генрих является, наряду с Франциском I Валуа одним из самых ярких монархов Ренессанса. Генрих стал наследником престола в 1502 г., после того как скончался его старший брат Артур. Кроме статуса Генрих получил «в наследство» от брата жену – Екатерину Арагонскую. Брак между английским наследником и испанской инфантой был важным дополнением к политическому союзу двух домов.

В 1509 г., когда умер отец Генриха, он был еще совсем молодым юношей, поэтому первые годы правления характеризуются фактически решающим влиянием фаворитов: Ричарда Фокса и, в особенности, Томаса Уолси, архиепископа Йоркского и кардинала. Обладавший значительной богословской подготовкой, Генрих предпочитал окружать себя людьми учеными. Одним из приближенных к Генриху в ранние годы на престоле был Томас Мор, знаменитый гуманист.

Генрих VIII король, самым значительным шагом которого был разрыв с Римским Престолом и проведение Реформации в Англии. Мотивирован этот поворотный для английской истории момент отчасти очень личными причинами: Генриху нужно было добиться развода с Екатериной Арагонской, от брака с которой у него был всего один ребенок – дочь Мария. Папа Климент VII, находившийся под контролем Карла V Габсбурга, племянника Екатерины, не дал разрешения.

В 1529 г. был открыт Парламент, который получил название «Реформационного» и продолжал свою работу до 1536 г. В 1535 г. Парламент принял «Акт о супрематии» согласно которому король Англии становился главой Церкви Англии на Земле. Тех, кто отказался признать новое качество своего повелителя, казнили, в том числе и Томаса Мора. В ходе Реформации в Англии были секуляризированы монастырские земли и имущество. Также отметить нужно незаконченный ее характер, политически завершенная, она была все еще неустойчива доктринально.

У Генриха VIII было шесть жен: Екатерина Арагонская (развелся), Анна Болейн (казнил), Джейн (умерла), Анна Клевская (развелся), Екатерина Говард (казнил) и Екатерина Парр, которая была женой до самой смерти короля.

Политика Генриха, а именно теснейший альянс с Парламентом, который не просто не ограничивал, но усиливал английскую корону, составляют ту исключительную особенность модели абсолютной монархии, что отразится на всей дальнейшей истории этой страны.

Иллюстрация:

Ганс Гольбейн (Младший). Портрет Генриха VIII (1539-40). Национальная Галерея, Рим.