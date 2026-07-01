Генрих V, граф Шамбор (граф д’Артуа, герцог Бордоский, c 1830 ‒ граф де Шамбор) (28.09.1820, Тюильри ‒ 24.08.1883, замок Фрохсдорф, Австрия)

Ге́нрих V, граф Шамбо́р (граф д’Артуа, герцог Бордоский, c 1830 — граф де Шамбор) (28.09.1820, Тюильри — 24.08.1883, замок Фрохсдорф, Австрия) — внук короля Карла X, сын убитого в 1820 дофина, герцога Бордоского, претендент на французский престол. В результате Июльской революции Карл X 2 августа 1830 отрекся от престола в пользу своего 9-летнего внука, объявленного Г. V, при регентстве герцога Орлеанского, который узурпировал престол (решением палаты депутатов и палаты пэров 7 августа 1830 он был провозглашен «королем французов» Луи-Филиппом I). Королев­ская семья была вынуждена искать убежища в Англии. В августе 1832 мать Г. V, герцогиня Беррийская, с группой единомышленников тайно вернувшись во Францию, попыталась поднять восстание в пользу своего сына, но потерпела неудачу и была заключена в крепость. Его воспитание она доверила герцогине Ангулемской, дочери Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Права Г. V как главы дома Бурбонов были признаны всеми легитимистами лишь после смерти в 1844 его дяди по отцу, герцога Ангулемского, который именовал себя Людовиком XIX. Обосновавшись в Австрии, Г. V вступил в брак с герцогиней Марией-Терезией Моден­ской. После падения Июльской монархии в результате Февральской революции 1848 Г. V попытался заявить о своих правах, но во Франции был установлен режим Второй республики. Г. V осудил бонапартистский переворот 2 декабря 1851 и последующее провозглашение Второй империи во главе с Наполеоном III. С этого времени, в целях объединения легитимистов и орлеанистов, он пытался найти взаимопонимание с находившимся также в изгнании семейством Орлеанов, но эти попытки не увенчались успехом. В период Второй империи Г. V разрабатывает проект обновленной монархии, которая воплотила бы «союз твердой власти и мудрой свободы», которая обеспечила бы административно-политическую децентрализацию Франции и решила бы наболевший социальный вопрос. Признавая необходимость всеобщего избирательно права, Г. V признавал за парламентом лишь право утверждать ежегодный бюджет и устанавливать налоги. Последняя попытка реставрации Бурбонов была предпринята после падения Второй империи в 1870, но и она потерпела провал. Влияние легитимистов неуклонно падало, в то время как орлеанисты сохранили определенное влияние и при Третьей республике. Г. V умер бездетным. С ним пресеклась старшая ветвь Бурбонов, права которой перешли к испанским Бурбонам.

Ист.: Henri comte de Chambord. Journal (1846—1883). Carnets inédits / Texte établi et annoté par Ph. Delorme. Paris, 2009.

Лит.: Bled J.-P. Les Lys en exil ou la seconde mort de l’Ancien Régime. Paris, 1992; Castries, duc de. Le Testament de la monarchie. Le grand refus du comte de Chambord. La légitimité et les tentatives de restauration de 1830 à 1886. Paris, 1970; Chiappe J.-F. Le Comte de Chambord et son mystère. Paris, 1990. П. П. Черкасов.