Генрих IV Болингброк (03.04.1367, замок Болингброк ‒ 20.03.1413, Вестминстер)

Ге́нрих IV Болингбро́к (03.04.1367, замок Болингброк — 20.03.1413, Вестминстер) — король Англии, основатель династии Ланкастеров. Старший сын Джона Гонта, герцога Ланкастерского (4-го сына короля Эдуарда III), и его первой жены Бланки Ланкастерской. В десять лет ему был пожалован титул графа Дерби, а также самая почетная награда в королевстве — Орден Подвязки. В 1380 Г. IV женился на одной из наследниц графа Херефорда, Марии Богун, и в 1384 унаследовал и этот графский титул (с 1397 Г. IV стал 1-м герцогом Херефордом). В 1387, во время отсутствия своего отца в Англии ( герцог Ланкастерский являлся фактическим главой королевства при малолетнем Ричарде II), Г. IV вошел в сговор с четырьмя другими лордами, возмущенными тиранией короля и злоупотреблениями королевских фаворитов. Оппозиционерам (лордам-апеллянтам) удалось добиться успеха: фавориты короля были осуждены парламентом за предательство, а сам король был по­ставлен под контроль Королевского совета. Вернувшийся в 1389 Джон Гонт смог на время примирить короля с апеллянтами. Период 1390—1393 Г. IV провел в крестовых походах: сначала присоединившись к Тевтон­скому ордену в Ливонии и Пруссии, а потом — на Кипре и в Палестине. В 1397—1398 Ричард II решил сокрушить оппозиционеров: герцог Глостерский был предательски убит в Кале, граф Арундел казнен, граф Уорик арестован и сослан на о. Мэн, герцоги Херефорд и Норфолк изгнаны из Англии. В 1399 умер герцог Ланкастерский, и Ричард II конфисковал обширные владения герцога, которые должны были отойти Г. IV. Последний снова оказался во главе постоянно увеличивавшегося числа недовольных тиранией короля лордов. Воспользовавшись отсут­ствием Ричарда II в Англии ( король возглавил поход в Ирландию), Г. IV и его соратники в июле 1399 собрали войска и двинулись на Лондон. Поспешно вернувшийся Ричард не смог оказать достойное сопротивление врагам. В августе король был пленен и препровожден в замок Понтефракт. Надеясь сохранить жизнь, Ричард подписал отречение от престола. Однако в 1400, после коронации Г. IV, Ричард был убит. Первые 10 лет правления Г. IV прошли в постоянной борьбе. Сначала в январе 1400 ему пришлось расправиться со сторонниками в то время еще живого Ричарда II, планировавшими освободить низложенного короля. Но и после смерти Ричарда большая часть заговоров против Г. IV сопровождалась слухами о его «чудесном спасении». С 1403 по 1408 Г. IV вел борьбу с одним из самых могущественных семейств Англии — домом Перси. Даже бывший соратник Г. IV по оппозиции Ричарду II, герцог Норфолк, в сговоре с архиепископом Йоркским поднял мятеж в 1405. Уэльс попытался воспользоваться беспорядками в Англии и вернуть себе независимость. В 1400 там вспыхнуло крупное антианглийское восстание под руководством Оуэна Глендоэура. Последний обратился за помощью к французскому королю. В 1402—1403 французские корабли периодически поддерживали Глендоуэра с моря. Наконец, в 1405 французское войско высадилось в Уэльсе. Не добившись видимого успеха, французы через год вернулись на континент. Но лишь в 1410 Г. IV смог окончательно подчинить валлийцев. С 1408 здоровье Г. IV заметно ухудшилось, возможно, у него была проказа. Порой он совсем не мог заниматься государственными делами. С 1410 по 1411 от имени отца страной управлял принц Уэльский. Именно по его приказу во Францию были отправлены английские войска для поддержки герцога Бургундского, воевавшего с Орлеанским домом. Слегка оправившись от болезни, Г. IV, напротив, стал поддерживать герцога Орлеанского. Противоречия между отцом и сыном выросли в настоящий конфликт . При английском дворе шла нешуточная борьба за власть между больным королем и молодым принцем. Успех одного или другого отражался на смене канцлеров: Г. IV доверял Томасу Арунделу, а его сын поддерживал Генриха Бофора (см. Бофоры). В 1412 король , взявший управление страной в свои руки, вынудил принца покинуть Королевский совет. Но уже в следующем году Г. IV умер, оставив сыну корону, которую никто не оспаривал.

Лит.: Bevan B. Henry IV. London, 1994; Bruce M. L. The Usurper King: Henry of Bolingbroke, 1366—1399. London, 1977; Caston H. The King, the Crown, and the Duchy of Lancaster: Public Authority and Private Power, 1399—1461. Oxford—New York, 2000; Kirdy J. L. Henry IV of England. London, 1970; Strohm P. England’s Empty Throne: Usurpation and the Language of Legitimation, 1399—1422. New Haven—London, 1998. Е. В. Калмыкова.