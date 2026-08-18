ГЕНРИХ II (КОРОЛЬ ФРАНЦИИ)
ГЕНРИХ II - король Франции (с 1547 года).
Из династии Валуа. Сын Франциска I. С 1533 года был женат на Екатерине Медичи. Продолжал борьбу против Габсбургов, начатую его отцом. В войне против императора Карла V заключил союз с турками и немецкими протестантами, в 1552 году занял епископства Мец, Туль и Верден, в 1558 году изгнал англичан из Кале. В 1559 году, стремясь преодолеть финансовые трудности и противодействовать распространению Реформации, заключил с Габсбургами Като-Камбрезийский мир, по условиям которого отказался от посягательств на Италию.
Жестоко преследовал гугенотов: в 1547 году учредил для суда над ними «Огненную палату», в 1559 году - издал эдикт, требовавший для еретиков смертной казни. Добивался укрепления единства страны и усиления королевской власти. С этой целью учредил должности 4 государственных секретарей (1547 год), создал президиальные суды (1552 год).
Большое влияние на политику Генриха II оказывала фаворитка Диана де Пуатье. 30.06.1559 года Генрих II получил смертельное ранение в глаз во время поединка с графом Монтгомери на рыцарском турнире в Париже (состоялся по случаю двойного бракосочетания дочери и сестры). Отец королей Франции Франциска II, Карла IX и Генриха III.
Иллюстрация:
Генрих II. Портрет работы Ф. Клуэ (фрагмент). Галерея Палатина – Палаццо Питти (Флоренция). Архив БРЭ.