ГЕНРИХ I ФЛАНДРСКИЙ

ГЕНРИХ I - император Латинской империи (с 1206 года), младший брат Балдуина I Фландрского.

Участник 4-го крестового похода и захвата Константинополя крестоносцами. По условиям раздела Византийской империи получил во владение Адрамиттий, но находился там лишь в конце 1204 года - начале 1205 года. Сопровождал Балдуина в походах во Фракию летом 1204 года - весной 1205 года. В конце апреля 1205 года, после поражения крестоносцев от болгар при Адрианополе и пленения императора Балдуина, Генрих назначен регентом. После известия о смерти Балдуина Генрих 20 августа 1206 года был коронован в Константинополе.

Воевал против Болгарии, Никейской империи , Эпирского деспотата, Сербии и многочисленных местных греческих и латинских феодальных группировок на Балканском полуострове. Осенью 1206 года совершил 2 похода на Болгарию, разграбил несколько городов, в т. ч. Веррию, Агафополь, Анхиал и Фермы. В феврале 1207 года Генрих женился на дочери Бонифация Монферратского. После нескольких кампаний с переменным успехом летом 1207 года Генрих заключил перемирие с Никейской империей Феодора I Ласкаря, уступив ему Никомидию и Кизик, что дало латинянам возможность сосредоточить силы в борьбе на Балканах.

В результате гибели болгарского царя Калояна под Фессалоникой осенью 1207 года Болгария была сильно ослаблена внутренней борьбой за власть; Генрих сумел расширить владения Латинской империи во Фракии к северу от Адрианополя и Родоп. Осенью 1208 года при Филиппополе он разбил болгарского царя Борила. В конце 1208-1209 годах Генрих предпринял поход в Северную Грецию, утвердил Димитрия, сына Бонифация Монферратского, на престоле Фессалоникийского королевства, установил вассальную зависимость Фессалоники, Афинского герц-ства и Морейского княжества от Латинской империи.

В 1211-1213 годах Генрих вновь вел войну против Никейской империи. Осенью 1211 года в битве на реке Риндак он разгромил Феодора Ласкаря, оккупировал почти всю территорию Никеи, кроме крепостей, но удержать ее не смог из-за партизанской войны против латинян со стороны местного греческого населения. По условиям мирного договора, заключенного в 1213 году, Генрих присоединил к Латинской империи прибрежные области Троады и Мисии от Адрамиттия до р. Риндак. К концу правления Генрих заключил союз с Борилом, который в тот период вел междоусобную борьбу в Болгарии и нуждался в поддержке латинян. После смерти первой жены Генрих вступил в брак с дочерью Борила.

Генрих следовал политике сотрудничества латинян с местной греческой знатью и обществом. Он принял к себе на службу ряд знатных византийских вельмож, ограничил внедрение латинских церковных обрядов, оставив значительную часть храмов и монастырей в ведении греческого духовенства. В период правления Генриха Латинская империя достигла пика военно-политического развития.

Иллюстрация:

Имп. Генрих I. Золотая печать. XIII в. Архив ПЭ.

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