Гэньёся

Гэньёся (Общество черного океана) — японское националистиче­ское общество, названное по проливу Гэн­кай между о. Кюсю и Кореей. Создано в 1879 под названием Коёся (Общество очищения) предпринимателем К. Хираока (первый председатель) и политическим активистом М. Тояма. С 1881 называлось Г., центр деятельности в префектуре Фукуока. Основу Г. составили оппозиционно настроенные самураи. Во внутренней политике выступало против неравноправных договоров, «прозападной» ориентации и коррумпированности правящей элиты, позднее против «красных»; в ранние годы прибегало к террору (покушение на С. Окума в 1889). Во внешней политике выступало за экспансию в Азии и «помощь» ее народам в борьбе против «белого империализма». Сотрудничая с армией, Г. вело разведывательную работу в Китае и Корее, поддерживало националистические организации в этих странах и в колониях европейских держав. Участники Г. создали ряд организаций (Кокурюкай и др.), но их деятельность в сфере публичной политики не имела успеха. Из кругов Г. вышли видные политики (С. Накано, К. Хирота) и праворадикальные активисты (Р. Утида). Распущено оккупационными властями в 1946. Ряд послевоенных националистических организаций объявлял себя «наследниками» Г.