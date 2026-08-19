Генерaлов, Василий Денисович (08[20].03.1867, станица Потемкинская, Область Войска Донского ‒ 08[20].05.1887, Шлиссельбург, Санкт-Петербургская губ.)

Генерáлов, Василий Денисович (08[20].03.1867, станица Потемкинская, Область Войска Донского — 08[20].05.1887, Шлиссельбург, Санкт-Петербургская губ.) — русский революционер-народоволец, участник покушения на императора Александра III. Из казаков. В 1886 получил аттестат зрелости в Новочеркасске и поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Один из активных работников революционной террористической организации партии «Народная воля», во главе которой стояли П. Я. Шевырев и старший брат В. И. Ленина — А. И. Ульянов. Занимался террористической деятельностью осознанно и решительно. В день покушения на Александра III 1 марта 1887 был арестован на Невском проспекте с бомбой в руках. По судебному процессу над «вторыми первомартовцами» (П. Я. Шевырев, А. И. Ульянов и другие) приговорен к смертной казни. Перед смертью отказался от причастия. Повешен в Шлиссельбургской тюрьме.

Лит.: Итенберг В. С., Черняк А. Я. Жизнь Александра Ульянова. М., 1966; Канивец В. Александр Ульянов. М., 1961. Ю. Ю. Иерусалимский.