ГЕНЕРАЛЬНОЕ МЕЖЕВАНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОЕ МЕЖЕВАНИЕ - в Российской империи в 1765 году - середина XIX века комплекс правительственных мероприятий по описанию и картографированию земельного фонда.
Его необходимость была вызвана неупорядоченностью юридич. оснований землевладения и отсутствием единой гос. системы учёта земельного фонда. На практике основанием владения землёй служило заселение её крестьянами землевладельца, границы владения определялись как границы хозяйственных ареалов поселений. С этим были связаны значительное число поземельных споров, большая чересполосность землевладения, осложнённая традиционным правом землевладельцев пользоваться определёнными угодьями на чужой земле (право «въезда»). Отсутствие точно обозначенных границ массива казённых лесов и пустых земель приводило к их активному захвату частными владельцами, образованию «примерных» земель - занятых явочным порядком, без оформления на них соответствующих документов.
О начале генерального межевания было объявлено манифестом императрицы Екатерины II от 19(30).09.1765 года. Одновременно с ним изданы «Генеральные правила», на основании которых Межевой комиссией разработаны инструкции землемерам от 13(24).02.1766 года, а также межевым губернским канцеляриям и провинциальным конторам от 25.05(05.06).1766 года. В них провозглашались принципы генерального межевания, существенно отличавшиеся от принципа проверки владельческих прав, из-за которого, наталкиваясь на сопротивление дворянства, терпели неудачу предпринимавшиеся ранее попытки проведения общего межевания.
Правительство отказалось от восстановления в правах разнородной и разновременной документации, прежде являвшейся юридическим основанием для владения, и положило в основу проведения генерального межевания принцип фактического владения землями по состоянию на 1765 год. Это означало передачу дворянам всего фонда «примерных» земель, составлявших свыше 70 млн. десятин (около 76,5 млн. га).
Основное условие передачи - отсутствие споров с др. землевладельцами. Вновь начатые после 1765 года поземельные споры признавались недобросовестными, для продолжавших ранее начатые споры были созданы крайне стеснительные условия - они должны были представить документы на право владения своими землями и теряли б. ч. «примерных» земель.
Кроме того, практиковалась широкая продажа дворянам казённых земель, прилегавших к их владениям. При межевании земли приписывались не к именам владельцев, а к названиям поселений и пустошей; единицей межевого описания стала дача – территориально целостный комплекс, группа поселений, поселение или пустошь с относившимися к ним землями.
Межевые работы организационно были отделены от Вотчинной коллегии, регулировавшей вопросы землевладения, и переданы в ведение созданной в 1765 году при Сенате Межевой экспедиции (с 1794 года Межевой департамент Сената). Непосредственно организацией работ руководили Межевая канцелярия (до 1777 года Московская губернская межевая канцелярия) и создававшиеся на местах межевые конторы.
Генеральное межевание осуществлялось бригадами землемеров, которые в ходе работ составляли планы земельных владений (около 200 тыс. за время проведения генерального межевания) и «полевые записки». По завершении межевания каждого уезда они составляли его генеральные планы, переработанные затем в атласы, а также своеобразный земельный кадастр - тома «Экономических примечаний», в которых приводились статистические сведения о населении, земельных угодьях, хозяйстве, дикой природе (пустоши, леса) по каждой даче и по уезду в целом.
Несмотря на то что дворянство в целом было удовлетворено принципами проведения генерального межевания, межевание вызывало значительное напряжение в обществе и проводилось одновременно лишь в нескольких губерниях. К середине XIX века оно прошло на б. ч. Европейской России, в ходе генерального межевания было обмежёвано свыше 300 млн. га земли. В окраинных губерниях со значительными особенностями в землевладении генеральное межевание не проводилось или проводилось на основании специально изданных правил.