ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ООН

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ООН - один из главных органов Организации Объединенных Наций .

Ге­не­раль­ная Ас­самб­лея (ГА) со­сто­ит из всех чле­нов ООН. Ка­ж­дый из чле­нов ООН име­ет не бо­лее 5 пред­ста­ви­те­лей в ГА. Ка­ж­дый член ГА име­ет один го­лос. В со­от­вет­ст­вии с Ус­та­вом ООН ГА упол­но­мо­чи­ва­ет­ся об­су­ж­дать лю­бые во­про­сы или де­ла в пре­де­лах Ус­та­ва или от­но­ся­щие­ся к пол­но­мо­чи­ям и функ­ци­ям лю­бо­го из ор­га­нов, пре­ду­смот­рен­ных Ус­та­вом, и да­вать ре­ко­мен­да­ции чле­нам ООН или Со­ве­ту Без­опас­но­сти по лю­бым та­ким во­про­сам или де­лам.

ГА упол­но­мо­чи­ва­ет­ся рас­смат­ри­вать об­щие прин­ци­пы со­труд­ни­че­ст­ва в де­ле под­дер­жа­ния ме­ж­ду­народного ми­ра и безо­пас­но­сти, в т. ч. прин­ци­пы, оп­ре­де­ляю­щие ра­зо­ру­же­ние и ре­гу­ли­ро­ва­ние воо­ру­же­ний; об­су­ж­дать лю­бые во­про­сы, от­но­ся­щие­ся к под­дер­жа­нию ме­ж­ду­народного ми­ра и безо­пас­но­сти. ГА мо­жет об­ра­щать вни­ма­ние Со­ве­та Безо­пас­но­сти на си­туа­ции, ко­то­рые мог­ли бы уг­ро­жать ме­ж­ду­народному ми­ру и безо­пас­но­сти.

Ре­ше­ния ГА по важ­ным во­про­сам при­ни­ма­ют­ся боль­шин­ст­вом в две тре­ти при­сут­ст­вую­щих и уча­ст­вую­щих в го­ло­со­ва­нии чле­нов Ас­самб­леи. Эти во­про­сы вклю­ча­ют: ре­ко­мен­да­ции в от­но­ше­нии под­дер­жа­ния ме­ж­ду­народного ми­ра и безо­пас­но­сти, вы­бо­ры не­по­сто­ян­ных чле­нов Со­ве­та Безо­пас­но­сти, чле­нов Эко­но­мического и со­ци­аль­но­го со­ве­та, чле­нов Со­ве­та по опе­ке, при­ём но­вых чле­нов в ООН, при­ос­та­нов­ле­ние прав и при­ви­ле­гий чле­нов ООН, ис­клю­че­ние из неё, а так­же во­про­сы, от­но­сящие­ся к функ­цио­ни­ро­ва­нию сис­те­мы опе­ки, и бюд­жет­ные во­про­сы. Ре­ше­ния по др. во­про­сам, вклю­чая оп­ре­де­ле­ние до­пол­нительных ка­те­го­рий во­про­сов, ко­то­рые под­ле­жат ре­ше­нию боль­шин­ст­вом в две тре­ти го­ло­сов, при­ни­ма­ют­ся про­стым боль­шин­ст­вом при­сут­ст­вую­щих и уча­ст­вую­щих в го­ло­со­ва­нии.

Бюд­жет ООН фор­ми­ру­ет­ся за счёт средств го­су­дарств-чле­нов и ут­вер­жда­ет­ся ГА. Рас­чёт член­ских взно­сов про­из­во­дит­ся на ос­но­ве кри­те­рия пла­тё­же­спо­соб­но­сти стра­ны (с учё­том ве­ли­чи­ны ВНП и ря­да кор­рек­ти­ро­вок, в т. ч. кор­рек­ти­ро­вок на внеш­нюю за­дол­жен­ность и уро­вень до­хо­да на ду­шу на­се­ле­ния). Член ООН, за ко­то­рым чис­лит­ся за­дол­жен­ность по уп­ла­те де­неж­ных взно­сов, ли­ша­ет­ся пра­ва го­ло­са в ГА, ес­ли сум­ма его за­дол­жен­но­сти рав­ня­ет­ся или пре­вы­ша­ет сум­му взно­сов, при­чи­таю­щих­ся с не­го за два пол­ных пре­ды­ду­щих го­да.

ГА мо­жет, од­на­ко, раз­ре­шить та­ко­му чле­ну ООН уча­ст­во­вать в го­ло­со­ва­нии, ес­ли она при­зна­ет, что про­сроч­ка пла­те­жа про­изош­ла по не за­ви­ся­щим от не­го об­стоя­тель­ст­вам. ГА со­би­ра­ет­ся на оче­ред­ные еже­год­ные сес­сии и на та­кие специальные сес­сии, ко­то­рые мо­гут по­тре­бо­вать об­стоя­тель­ст­ва. Специальные сес­сии со­зы­ва­ют­ся Ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём по тре­бо­ва­нию Со­ве­та Безо­пас­но­сти или боль­шин­ст­ва чле­нов ООН.

Для ор­га­ни­за­ции ра­бо­ты ГА со­зда­ны 6 главных ко­ми­те­тов: Пер­вый комитет (во­про­сы ра­зо­ру­же­ния и ме­ж­ду­народной без­опас­но­сти), Вто­рой комитет (эко­но­мические и фи­нан­со­вые во­про­сы), Тре­тий комитет (со­ци­аль­ные, гу­ма­ни­тар­ные во­про­сы и во­про­сы куль­ту­ры), Чет­вёр­тый комитет (спе­ци­аль­ные по­ли­тические во­про­сы и во­про­сы де­ко­ло­ни­за­ции), Пя­тый комитет (административные и бюд­жет­ные во­про­сы) и Шес­той комитет (пра­во­вые во­про­сы), а так­же Ге­не­раль­ный комитет (вы­но­сит ре­ко­мен­да­ции от­но­си­тель­но ут­вер­жде­ния по­ве­ст­ки дня, рас­пре­де­ле­ния пунк­тов по­ве­ст­ки дня и ор­га­ни­за­ции ра­бо­ты) и Комитет по про­вер­ке пол­но­мо­чий.

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