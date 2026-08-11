ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ООН
ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ООН - один из главных органов Организации Объединенных Наций.
Генеральная Ассамблея (ГА) состоит из всех членов ООН. Каждый из членов ООН имеет не более 5 представителей в ГА. Каждый член ГА имеет один голос. В соответствии с Уставом ООН ГА уполномочивается обсуждать любые вопросы или дела в пределах Устава или относящиеся к полномочиям и функциям любого из органов, предусмотренных Уставом, и давать рекомендации членам ООН или Совету Безопасности по любым таким вопросам или делам.
ГА уполномочивается рассматривать общие принципы сотрудничества в деле поддержания международного мира и безопасности, в т. ч. принципы, определяющие разоружение и регулирование вооружений; обсуждать любые вопросы, относящиеся к поддержанию международного мира и безопасности. ГА может обращать внимание Совета Безопасности на ситуации, которые могли бы угрожать международному миру и безопасности.
Решения ГА по важным вопросам принимаются большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании членов Ассамблеи. Эти вопросы включают: рекомендации в отношении поддержания международного мира и безопасности, выборы непостоянных членов Совета Безопасности, членов Экономического и социального совета, членов Совета по опеке, приём новых членов в ООН, приостановление прав и привилегий членов ООН, исключение из неё, а также вопросы, относящиеся к функционированию системы опеки, и бюджетные вопросы. Решения по др. вопросам, включая определение дополнительных категорий вопросов, которые подлежат решению большинством в две трети голосов, принимаются простым большинством присутствующих и участвующих в голосовании.
Бюджет ООН формируется за счёт средств государств-членов и утверждается ГА. Расчёт членских взносов производится на основе критерия платёжеспособности страны (с учётом величины ВНП и ряда корректировок, в т. ч. корректировок на внешнюю задолженность и уровень дохода на душу населения). Член ООН, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в ГА, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
ГА может, однако, разрешить такому члену ООН участвовать в голосовании, если она признает, что просрочка платежа произошла по не зависящим от него обстоятельствам. ГА собирается на очередные ежегодные сессии и на такие специальные сессии, которые могут потребовать обстоятельства. Специальные сессии созываются Генеральным секретарём по требованию Совета Безопасности или большинства членов ООН.
Для организации работы ГА созданы 6 главных комитетов: Первый комитет (вопросы разоружения и международной безопасности), Второй комитет (экономические и финансовые вопросы), Третий комитет (социальные, гуманитарные вопросы и вопросы культуры), Четвёртый комитет (специальные политические вопросы и вопросы деколонизации), Пятый комитет (административные и бюджетные вопросы) и Шестой комитет (правовые вопросы), а также Генеральный комитет (выносит рекомендации относительно утверждения повестки дня, распределения пунктов повестки дня и организации работы) и Комитет по проверке полномочий.