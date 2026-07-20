Генерaл-губернaторство Польша (Варшавское генерал-губернаторство)

Генерáл-губернáторство По́льша (Варшавское генерал-губернатор­ство) — административно-территориальная единица Российской империи, учрежденная 11 января 1874 путем преобразования наместничества Царства Польского. Включало в себя 10 губерний бывшего Царства Польского, с 1913 (после преобразования Седлецкой губернии в Холмскую и присоединения ее к российским губерниям) — 9 губерний. Во главе находился генерал-губернатор , имевший большие полномочия полицейского и судебного характера. Генерал-губернаторами были: граф П. Е. Коцебу (1874—1880), П. П. Альбединский (1880—1883), И. В. Гурко (1883—1894), граф П. А. Шувалов (1894—1896), князь А. К. Имеретинский (1897—1900), М. И. Чертков (1901—1905), Г. А. Скалон (1905—1914), Я. Г. Жилинский (1914), князь П. Н. Енгалычев (1914—1917). При генерал-губернаторе имелись два помощника — по гражданской и полицейской части, Совещание и Канцелярия. Устройство губернских учреждений было, как и в Центральной России, с тем различием, что в уездах начальниками были не исправники, а начальники уездов с помощниками, которые образовывали присутствие уездного управления. Делами общественного призрения ведали особые губернские и уездные советы . Упразднено после Февральской революции 1917.

Лит.: Губернии Российской империи. История и руководители. 1708—1917. М., 2003. С. В. Куликов.