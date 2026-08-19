Генерaл-губернaторство 1939‒1945

Генерáл-губернáторство 1939—1945 — административно-территориальная единица, включавшая территории Польши, оккупированной нацистской Германией в 1939. 8 ноября 1939 А. Гитлер подписал декрет , которым Поморье, часть Верх­ней Силезии (Катовице, Заользье) и Великопольских земель (Познань) объявлялись «исконно немецкими» и включались в состав Германии. 12 ноября 1939 из земель Варшавского, Люблинского и Келецкого воеводств было образовано «генерал-губернаторство для оккупированных польских провинций». Оккупационная политика , проводимая в Г.-г., должна была обеспечить уничтожение польского государственного аппарата, всех общественных, политических и культурно-просветительских организаций польского общества, уничтожение польской культуры и национального самосознания поляков, разрушение польской экономики, истребление польского населения голодом, изнурительным трудом, репрессиями и террором. В течение нескольких месяцев была создана нацистская оккупационная администрация. Столицей нового государ­ственного образования стал Краков. Полнотой законодательной и исполнительной власти был наделен генерал-губернатор оккупированных польских земель Г. Франк, подчинявшийся только А. Гитлеру. Управление Г.-г. состояло из нескольких внутренних главных отделений: администрации, финансов, школы, просвещения, пропаганды и информации, здравоохранения, транспорта, строитель­ства, продовольствия и сельского хозяйства, полиции, СС. Территорию Г.-г. гитлеровцы поделили на административные единицы — дистрикты: Варшавский, Краковский, Радом­ский и Люблинский. В августе 1941 в состав Г.-г. были включены земли Галиции (дистрикт Галиция). Внутренняя административная структура каждого из них в миниатюре повторяла устройство Г.-г. Администрацию дистрикта возглавляли ближайшие помощники Г. Франка, губернаторы: в Варшавском дистрикте — Л. Фишер; в Радомском — К. Лаш, Э. Кундт; в Краковском — О. Вехтер, Р. Вендлер, Л. Лосакер, К. фон Бургсдорф; в Люблинском — Ф. Шмидт, Э. Цернер и Р. Вендлер; в дистрикте Галиция — К. фон Ляш, О. Вехтер. Дистрикт делился на более мелкие административные единицы — окружные управления. Окружные управления делились на уезды. Официальным языком в Г.-г. стал немецкий. Некоторые формы польской администрации нацисты для удобства управления сохранили или восстановили. Был возрожден институт польской полиции, выступавшей исполнительницей распоряжений нацистов, сохранен польский суд. Распоряжением Г. Франка от 26 ноября 1939 вводились польское и немецкое судопроизводства. Были сохранены некоторые формы польского местного самоуправления: гминные управления, войты и солтысы, на должности которых назначались лица, изъявившие желание сотрудничать с оккупантами. Население Г.-г., за исключением немецкого, не имело гражданства или подданства. В 1939 генерал-губернатор Франк провозгласил принцип национального уничтожения поляков. Указы оккупационных властей способствовали полной изоляции еврейского населения в Г.-г., завершившейся созданием гетто . Самым крупным на всей территории оккупированной Европы было Варшав­ское гетто . В Г.-г. были созданы лагеря массового уничтожения: Освенцим, Белжец, Майданек, Собибор, Хелм, Треблинка. Территория Г.-г. была освобождена в результате Висло-Одерской операции советских войск.

Лит.: Клоков В. И. Борьба народов славянских стран против фашистских поработителей (1939—1945 гг.). Киев, 1961; Носкова А. Ф. Разорение экономики Польши гитлеровской Германией 1939—1944 (территория генерал-губернаторства). М., 1971; Гречко А. А., Устинов Д. Ф. История Второй мировой войны, 1939—1945: Итоги и уроки Второй мировой войны. М., 1982; Пленков О. Ю. Третий Рейх. Социализм Гитлера (Очерк истории и идеологии). СПб., 2004. К. Ю. Смирнова.