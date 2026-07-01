Генерaл-губернaтор

Генерáл-губернáтор — высший чиновник местной администрации Российской империи, стоявший во главе генерал-губернаторства и назначавшийся монархом как из военных, так и гражданских администраторов. Согласно Учреждению для управления губерниями 1775, Г.-г. трактовался как представитель Правительствующего Сената, осуществляющий надзорные функции, и как «государев наместник», а потому наделялся чрезвычайными полномочиями. Г.-г. могли лично докладывать императору о делах вверенного ему генерал-губернаторства и получать от него повеления. Должность Г.-г. упразднена после Октябрьской революции 1917.

Лит.: Злобин Ю. П. Институт генерал-губернаторов в России в XVIII веке: становление и развитие // Вестник Оренбургского государ­ственного университета. 2010. № 4 (110). С. В. Куликов.