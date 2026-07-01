ГЕНЕРАЛ-БАС

ГЕНЕРАЛ-БАС - цифрованный бас, выписанный в нотах басовый голос с цифрами и/или знаками альтерации; основа аккомпанемента в музыке XVII-XVIII веков (ак­ком­па­ниа­то­ром мог быть ор­га­нист или кла­ве­си­нист, ре­же лют­нист).

Циф­ры над или под ба­со­вой строч­кой обо­зна­ча­ют диа­то­нические ин­тер­ва­лы, спе­ци­фи­че­ские для дан­но­го со­зву­чия (обо­зна­че­ния тер­ций и квинт, как пра­ви­ло, опус­ка­лись): 6 - сек­ста (со­зву­чие - сек­стак­корд); - квар­та и квин­та, - квар­та и сек­ста (за­дер­жа­ния к тре­звучию); 7 - сеп­ти­ма (сеп­так­корд), - квинта и секста (квин­тсек­стак­корд), или - се­кун­да и квар­та (се­кунд­ак­корд) и т. д.

Зна­ки аль­те­ра­ции ли­бо обо­зна­чают ви­до­из­ме­не­ние тер­ции, ли­бо от­носят­ся к циф­ре, воз­ле ко­то­рой они сто­ят:, Хро­ма­тическое по­вы­ше­ние обозна­ча­ется так­же пе­ре­чёр­ки­ва­ни­ем циф­ры: 6 /. Циф­ров­ка не­сёт пе­чать ста­рин­но­го (по­ли­фо­нического) по­ни­ма­ния гар­мо­нической вер­ти­ка­ли как сум­мы ин­тер­ва­лов без раз­ли­че­ния ак­кор­до­вых и не­ак­кор­до­вых зву­ков (смотрите Ак­корд). Ус­лов­ность за­пи­си обес­пе­чи­ва­ла ис­пол­ни­те­лю сво­бо­ду в вы­бо­ре де­та­лей фак­ту­ры, го­ло­со­ве­дения, т. е. пред­по­ла­га­ла эле­мент им­про­ви­за­ции.

Генерал-бас сло­жил­ся во второй половине XVI века в Ита­лии в прак­ти­ке ис­пол­не­ния по­ли­фо­нической му­зы­ки как же­ла­тель­ный эле­мент пе­ния или иг­ры с мно­го­го­лос­ным ин­ст­ру­мен­таль­ным ак­ком­па­не­мен­том. По­треб­ность в со­про­во­ж­де­нии от­ра­жа­ла но­вые музыкально-эс­те­тические уст­рем­ле­ния в конце XVI века, вы­дви­нув­шие, в ча­ст­но­сти, идею со­ли­ро­ва­ния; она во­пло­ти­лась в но­вом ти­пе ком­по­зи­ции с бас­со кон­ти­нуо.

Рас­про­стра­не­ние генерал-баса свя­за­но с раз­ви­ти­ем го­мо­фо­нии в ев­ропейской му­зы­ке конца XVI - середины XVIII веков (т. н. эпо­ха ге­не­рал-ба­са). Со­че­та­ние в ком­по­зи­ци­ях с генерал-басом по­ли­фо­нического и го­мо­фон­но­го на­чал ха­рак­те­ри­зу­ет стиль ба­рок­ко . По­со­бия по ак­ком­па­не­мен­ту как уче­нию о по­строе­нии и со­еди­не­нии со­зву­чий час­тич­но слу­жи­ли ран­ни­ми ру­ко­во­дства­ми по гар­мо­нии (циф­ров­ки, по­доб­ные генерал-басы, по­ны­не ис­поль­зу­ют­ся как учеб­ные за­да­ния). Циф­ро­вой спо­соб за­пи­си ак­ком­па­ни­рую­щей пар­тии воз­ро­дил­ся в джа­зе и эс­т­рад­ной му­зы­ке.

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