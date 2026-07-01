ГЕНЕРАЛ-БАС
ГЕНЕРАЛ-БАС - цифрованный бас, выписанный в нотах басовый голос с цифрами и/или знаками альтерации; основа аккомпанемента в музыке XVII-XVIII веков (аккомпаниатором мог быть органист или клавесинист, реже лютнист).
Цифры над или под басовой строчкой обозначают диатонические интервалы, специфические для данного созвучия (обозначения терций и квинт, как правило, опускались): 6 - секста (созвучие - секстаккорд); - кварта и квинта, - кварта и секста (задержания к трезвучию); 7 - септима (септаккорд), - квинта и секста (квинтсекстаккорд), или - секунда и кварта (секундаккорд) и т. д.
Знаки альтерации либо обозначают видоизменение терции, либо относятся к цифре, возле которой они стоят:, Хроматическое повышение обозначается также перечёркиванием цифры: 6 /. Цифровка несёт печать старинного (полифонического) понимания гармонической вертикали как суммы интервалов без различения аккордовых и неаккордовых звуков (смотрите Аккорд). Условность записи обеспечивала исполнителю свободу в выборе деталей фактуры, голосоведения, т. е. предполагала элемент импровизации.
Генерал-бас сложился во второй половине XVI века в Италии в практике исполнения полифонической музыки как желательный элемент пения или игры с многоголосным инструментальным аккомпанементом. Потребность в сопровождении отражала новые музыкально-эстетические устремления в конце XVI века, выдвинувшие, в частности, идею солирования; она воплотилась в новом типе композиции с бассо континуо.
Распространение генерал-баса связано с развитием гомофонии в европейской музыке конца XVI - середины XVIII веков (т. н. эпоха генерал-баса). Сочетание в композициях с генерал-басом полифонического и гомофонного начал характеризует стиль барокко. Пособия по аккомпанементу как учению о построении и соединении созвучий частично служили ранними руководствами по гармонии (цифровки, подобные генерал-басы, поныне используются как учебные задания). Цифровой способ записи аккомпанирующей партии возродился в джазе и эстрадной музыке.