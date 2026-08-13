ГЕНДЕРСОН АРТУР

ГЕНДЕРСОН АРТУР - британский государственный и политический деятель, один из лидеров Лейбористской партии (ЛП) .

Родился в рабочей семье, получил профессию литейщика, с юности участвовал в профсоюзном движении. С 1903 года депутат парламента от ЛП. В 1908-1910 годах, 1914-1917 годах председатель, в 1911-1934 годах секретарь ЛП.

Поддержал участие Великобритании в 1-й ми­ро­вой вой­не , сторонник «войны до победного конца». В 1914-1917 годах парламентский лидер ЛП. В 1915-1916 годах - министр просвещения, в 1916-1917 годах - министр без портфеля в коалиционных кабинетах Г. Г. Асквита и Д. Ллойд Джорджа.

В 1917-1918 годах вместе с С. Дж. Веббом принял участие в подготовке устава ЛП. В 1924 году министр внутренних дел, в 1929-1931 годах - министр иностранных дел в лейбористских правительствах Дж. Р. Макдональда. Активно поддерживал деятельность Ли­ги На­ций ; в 1931-1933 годах председатель Международной конференции по разоружению. Нобелевская премия мира (1934 год).

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