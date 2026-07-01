ГЕНДЕМИАНСКИЙ МИР 1873 года
ГЕНДЕМИАНСКИЙ МИР 1873 года - договор, регулировавший отношения Российской империи и Хивинского ханства в 1873-1917 годах.
Подписан 12(24) августа в саду Гендемиан (близ города Хива) между хивинским ханом Мухаммедом-Рахимом II и туркестанским генерал-губернатором К. П. Кауфманом. Заключению мира предшествовало занятие российскими войсками территории ханства весной 1873 года (смотрите в статье Хивинские походы).
Условия Гендемианского мира были представлены российской стороной и приняты хивинском ханом без изменений. Договор предусматривал установление вассальной зависимости хивинского хана от российского императора и отказ хана от самостоятельных сношений с др. государствами. Территория Хивинского ханства на правом берегу реки Амударья отошла к России и Бухарскому ханству.
По Гендемианскому миру Российская империя получила исключительное право судоходства по реке Амударья, Хивинское ханство приняло обязательство предоставлять по требованию правительства России и российских подданных участки на левом берегу реки Амударья для устройства пристаней, факторий и складов. Хивинское ханство становилось открытым для беспошлинной торговли и транзита товаров российскими подданными, которые получали право экстерриториальности и неподсудности местным судам.
Гендемианский мир предписал отменить рабство и работорговлю в Хивинском ханстве, освободить невольников. На ханство наложена контрибуция в сумме 2,2 млн. рублей, которая подлежала выплате в срок до 1893 года включительно. Из перешедших к Российской империи земель создан Амударьинский отдел (в составе Сырдарьинской области Туркестанского генерал-губернаторства), начальник которого контролировал действия хивинского хана и выступал посредником между ним и российским правительством.
В результате Гендемианского мира российская власть была вынуждена поддерживать политическую стабильность в Хивинском ханстве (в частности, неоднократно подавлять антиханские выступления туркменских племён). Большая часть статей Гендемианского мира (кроме тех, которые установили новую линию границы Хивинского ханства) прекратила действие после Октябрьской революции 1917 года, когда СНК признал независимость Хивинского ханства.
Исторические источники:
Условия мира России с Хивой… // История Средней Азии. М., 2003.