ГЕНДЕМИАНСКИЙ МИР 1873 года

ГЕНДЕМИАНСКИЙ МИР 1873 года - договор , регулировавший отношения Российской империи и Хивинского ханства в 1873-1917 годах .

Под­пи­сан 12(24) августа в са­ду Ген­де­ми­ан (близ города Хи­ва) ме­ж­ду хи­вин­ским ха­ном Му­хам­ме­дом-Ра­хи­мом II и тур­ке­стан­ским ге­не­рал-гу­бер­на­то­ром К. П. Ка­уфма­ном. За­клю­че­нию мира пред­ше­ст­во­ва­ло за­ня­тие российскими вой­ска­ми тер­ри­то­рии хан­ст­ва вес­ной 1873 года (смотрите в статье Хи­вин­ские по­хо­ды).

Ус­ло­вия Гендемианского мира бы­ли пред­став­ле­ны российской сто­ро­ной и при­ня­ты хи­вин­ском ха­ном без из­ме­не­ний. До­го­вор пре­ду­смат­ри­вал ус­та­нов­ле­ние вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти хи­вин­ско­го ха­на от российского им­пе­ра­то­ра и от­каз ха­на от са­мостоятельных сно­ше­ний с др. го­су­дар­ст­ва­ми. Тер­ри­то­рия Хи­вин­ско­го хан­ст­ва на пра­вом бе­ре­гу реки Аму­да­рья ото­шла к Рос­сии и Бу­хар­ско­му хан­ст­ву.

По Гендемианскому миру Российская им­пе­рия по­лу­чи­ла ис­клю­чительное пра­во су­до­ход­ст­ва по реке Аму­да­рья, Хи­вин­ское хан­ст­во при­ня­ло обя­за­тель­ст­во пре­до­став­лять по тре­бо­ва­нию пра­ви­тель­ст­ва Рос­сии и российских под­дан­ных уча­ст­ки на ле­вом бе­ре­гу реки Аму­да­рья для уст­рой­ст­ва при­ста­ней, фак­то­рий и скла­дов. Хи­вин­ское хан­ст­во ста­но­ви­лось от­кры­тым для бес­по­шлин­ной тор­гов­ли и тран­зи­та то­ва­ров российскими под­дан­ны­ми, ко­то­рые по­лу­ча­ли пра­во экс­тер­ри­то­ри­аль­но­сти и не­под­суд­но­сти ме­ст­ным су­дам.

Гендемианский мир пред­пи­сал от­ме­нить раб­ст­во и ра­бо­тор­гов­лю в Хи­вин­ском хан­ст­ве, ос­во­бо­дить не­воль­ни­ков. На хан­ст­во на­ло­же­на кон­три­бу­ция в сум­ме 2,2 млн. рублей, ко­то­рая под­ле­жа­ла вы­пла­те в срок до 1893 года вклю­чи­тель­но. Из пе­ре­шед­ших к Российской им­пе­рии зе­мель соз­дан Амударь­ин­ский от­дел (в со­ста­ве Сыр­дарь­ин­ской об­ла­сти Тур­ке­стан­ско­го ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­ва), на­чаль­ник ко­то­ро­го кон­тро­ли­ро­вал дей­ст­вия хи­вин­ско­го ха­на и вы­сту­пал по­сред­ни­ком ме­ж­ду ним и российским пра­ви­тель­ст­вом.

В ре­зуль­та­те Гендемианского мира российская власть бы­ла вы­ну­ж­де­на под­дер­жи­вать по­ли­тическую ста­биль­ность в Хи­вин­ском хан­ст­ве (в ча­ст­но­сти, не­од­но­крат­но по­дав­лять ан­ти­хан­ские вы­сту­п­ле­ния турк­мен­ских пле­мён). Боль­шая часть ста­тей Гендемианского мира (кро­ме тех, ко­то­рые ус­та­но­ви­ли но­вую ли­нию гра­ни­цы Хи­вин­ско­го хан­ст­ва) пре­кра­ти­ла дей­ст­вие по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года , ко­гда СНК при­знал не­за­ви­си­мость Хи­вин­ско­го хан­ст­ва.

Исторические ис­точники:

Ус­ло­вия ми­ра Рос­сии с Хи­вой… // Ис­то­рия Сред­ней Азии. М., 2003.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)