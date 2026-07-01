ГЁНЦ АРПАД

ГЁНЦ Ар­пад (Göncz Árpád - венгр.). Венгерский государственный и по­ли­тический дея­тель, ли­те­ра­тор.

С 1939 году со­труд­ник венгерского Национального аг­рар­но­го бан­ка. В 1944 году окон­чил юри­дический факультет Бу­да­пешт­ско­го университета, по­сле че­го был при­зван на во­енную служ­бу. Не­за­дол­го до окон­ча­ния вой­ны де­зер­ти­ро­вал. По­сле всту­п­ле­ния на тер­ри­то­рию Венг­рии час­тей Крас­ной Ар­мии уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти ан­ти­ком­му­ни­стических под­поль­ных групп, несколько раз под­вер­гал­ся аре­стам.

С 1945 года ру­ко­во­ди­тель мо­ло­дёж­ной организации «Не­за­ви­си­мая пар­тия мел­ких сель­ских хо­зя­ев» и главный редактор журнала «Nemzedék» («По­ко­ле­ние»). По­сле рос­пус­ка пар­тии ра­бо­тал раз­но­ра­бо­чим, свар­щи­ком.

В 1952 - 1956 годах учил­ся в венгерском Университете аг­рар­ных на­ук. Уча­ст­ник Вен­гер­ско­го вос­ста­ния 1956 года, в 1958 году при­го­во­рён к по­жиз­нен­но­му за­клю­че­нию, в 1963 году ам­ни­сти­ро­ван и вы­пу­щен на сво­бо­ду. До 1965 года ра­бо­тал пе­ре­во­дчи­ком в од­ном из ис­сле­до­ва­тель­ских ин­сти­ту­тов, за­тем сво­бод­ный пи­са­тель.

Ав­тор ря­да ро­ма­нов и те­ат­раль­ных пьес, в том числе «Че­ло­век в сан­да­ли­ях» (1974 года), «Пес­си­ми­сти­че­ская ко­ме­дия» (1986 года). В 1988 году один из уч­ре­ди­те­лей пар­тии «Аль­янс сво­бод­ных де­мо­кра­тов», с 1989 член его прав­ле­ния.

В 1989 году воз­гла­вил бу­да­пешт­ское от­де­ле­ние Ли­ги прав че­ло­ве­ка, а так­же венгерский ПЕН-клуб. В мае - августе 1990 исполняющий обязанности пред­се­да­те­ля венгерского пар­ла­мен­та . В августе 1990 - августе 2000 годах пре­зи­дент Вен­гер­ской Рес­пуб­ли­ки.

Ак­тив­но со­дей­ст­во­вал соз­да­нию и дея­тель­но­сти Вы­ше­град­ской груп­пы, а так­же ин­те­гра­ции Венг­рии в сис­те­му ев­ропейского эко­но­мического и во­енно-по­ли­тического сою­зов.