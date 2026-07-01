ГЁНЦ АРПАД
ГЁНЦ Арпад (Göncz Árpád - венгр.). Венгерский государственный и политический деятель, литератор.
С 1939 году сотрудник венгерского Национального аграрного банка. В 1944 году окончил юридический факультет Будапештского университета, после чего был призван на военную службу. Незадолго до окончания войны дезертировал. После вступления на территорию Венгрии частей Красной Армии участвовал в деятельности антикоммунистических подпольных групп, несколько раз подвергался арестам.
С 1945 года руководитель молодёжной организации «Независимая партия мелких сельских хозяев» и главный редактор журнала «Nemzedék» («Поколение»). После роспуска партии работал разнорабочим, сварщиком.
В 1952 - 1956 годах учился в венгерском Университете аграрных наук. Участник Венгерского восстания 1956 года, в 1958 году приговорён к пожизненному заключению, в 1963 году амнистирован и выпущен на свободу. До 1965 года работал переводчиком в одном из исследовательских институтов, затем свободный писатель.
Автор ряда романов и театральных пьес, в том числе «Человек в сандалиях» (1974 года), «Пессимистическая комедия» (1986 года). В 1988 году один из учредителей партии «Альянс свободных демократов», с 1989 член его правления.
В 1989 году возглавил будапештское отделение Лиги прав человека, а также венгерский ПЕН-клуб. В мае - августе 1990 исполняющий обязанности председателя венгерского парламента. В августе 1990 - августе 2000 годах президент Венгерской Республики.
Активно содействовал созданию и деятельности Вышеградской группы, а также интеграции Венгрии в систему европейского экономического и военно-политического союзов.