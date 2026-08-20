ГЕМАТРИЯ

ГЕМАТРИЯ - в иу­дей­ской тра­ди­ции один из приё­мов гер­ме­нев­ти­ки, за­клю­чаю­щий­ся в тол­ко­ва­нии сло­ва или груп­пы слов по чи­сло­во­му зна­че­нию со­став­ляю­щих их букв или пу­тём за­ме­ны од­них букв дру­ги­ми по оп­ре­де­лён­ной схе­ме; гематрия слу­жит так­же для за­ме­ще­ния чис­ла сло­вом или груп­пой слов, в ко­то­рых чи­сло­вое зна­че­ние букв по сум­ме рав­но это­му чис­лу.

Чи­сло­вая гематрия за­ме­ня­ет сло­во или сло­ва дру­ги­ми по прин­ци­пу ра­вен­ст­ва сумм чи­сло­вых зна­че­ний букв еврейского ал­фа­ви­та в за­ме­няе­мых и за­ме­няю­щих сло­вах. Бук­вен­ная гематрия пред­став­ле­на мно­же­ст­вом сис­тем, из ко­то­рых наи­бо­лее упот­ре­би­тель­ные - ат­баш и ат­бах. В сис­те­ме ат­баш взаи­мо­за­ме­ня­ют­ся пер­вая бу­к­ва еврейского ал­фа­ви­та и по­след­няя (т. е. א=ת), вто­рая и пред­по­след­няя (т. е. ש) и т. д. В сис­те­ме ат­бах - 1-я бу­к­ва еврейского ал­фа­ви­та и 9-я (т. е. ט=א ), 2-я и 8-я (т. е. ב=ח) и т. д.

В рав­ви­ни­сти­че­ской ли­те­ра­ту­ре тер­мин «гематрия» встре­ча­ет­ся впер­вые в 29-м пунк­те ба­рай­ты (по­ло­же­ния, сбор­ни­ка) 32 пра­вил гер­ме­нев­ти­ки , ко­то­рую со­ста­вил Эли­эзер бен-Ио­се ха-Гли­ли (II век н. э.). Там же при­во­дят­ся при­ме­ры обе­их форм гематрии. В Га­ла­хе гематрия при­ме­ня­ет­ся ред­ко и ис­поль­зу­ет­ся в ос­нов­ном как мне­мо­нический при­ём.

Зна­чительную роль иг­ра­ет гематрия в Аг­га­де (часть уст­но­го За­ко­на, не вхо­дя­щая в Га­ла­ху и не имею­щая ха­рак­те­ра ре­лигиозно-юри­дической рег­ла­мен­та­ции), го­ми­ле­тической и мис­тической литературе, где она слу­жит од­ним из спо­со­бов тол­ко­ва­ния слов или фраз биб­лей­ско­го тек­ста как крип­то­грамм.

Гематрия на­шла ши­ро­кое при­ме­не­ние в тех мид­ра­шах , главная те­ма ко­то­рых - тол­ко­ва­ние букв и слов в Биб­лии, а так­же в позд­них аг­га­ди­че­ских мид­ра­шах. Се­фард­ские каб­ба­ли­сты на­чи­на­ют при­бе­гать к гематрии со 2-й половины XIII века. В литературе ха­си­диз­ма гематрия из­на­чаль­но иг­ра­ла вто­ро­сте­пен­ную роль, и лишь в срав­ни­тель­но позд­нее вре­мя, с 1-й половины XIX века, не­ко­то­рые ца­ди­ки в сво­их со­чи­не­ни­ях ста­ли уде­лять это­му приё­му зна­чительное вни­ма­ние.

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