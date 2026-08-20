ГЕМАТРИЯ
ГЕМАТРИЯ - в иудейской традиции один из приёмов герменевтики, заключающийся в толковании слова или группы слов по числовому значению составляющих их букв или путём замены одних букв другими по определённой схеме; гематрия служит также для замещения числа словом или группой слов, в которых числовое значение букв по сумме равно этому числу.
Числовая гематрия заменяет слово или слова другими по принципу равенства сумм числовых значений букв еврейского алфавита в заменяемых и заменяющих словах. Буквенная гематрия представлена множеством систем, из которых наиболее употребительные - атбаш и атбах. В системе атбаш взаимозаменяются первая буква еврейского алфавита и последняя (т. е. א=ת), вторая и предпоследняя (т. е. ש) и т. д. В системе атбах - 1-я буква еврейского алфавита и 9-я (т. е. ט=א ), 2-я и 8-я (т. е. ב=ח) и т. д.
В раввинистической литературе термин «гематрия» встречается впервые в 29-м пункте барайты (положения, сборника) 32 правил герменевтики, которую составил Элиэзер бен-Иосе ха-Глили (II век н. э.). Там же приводятся примеры обеих форм гематрии. В Галахе гематрия применяется редко и используется в основном как мнемонический приём.
Значительную роль играет гематрия в Аггаде (часть устного Закона, не входящая в Галаху и не имеющая характера религиозно-юридической регламентации), гомилетической и мистической литературе, где она служит одним из способов толкования слов или фраз библейского текста как криптограмм.
Гематрия нашла широкое применение в тех мидрашах, главная тема которых - толкование букв и слов в Библии, а также в поздних аггадических мидрашах. Сефардские каббалисты начинают прибегать к гематрии со 2-й половины XIII века. В литературе хасидизма гематрия изначально играла второстепенную роль, и лишь в сравнительно позднее время, с 1-й половины XIX века, некоторые цадики в своих сочинениях стали уделять этому приёму значительное внимание.