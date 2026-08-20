ГЭЛЫ
ГЭЛЫ - кельтский народ, этническая группа в составе ирландцев и шотландцев, коренное население Ирландии, Шотландии и острова Мэн.
Живут в основном на западном побережье Ирландии (графства Керри, Голуэй, Мейо и Донегол), в северо-западной Шотландии (Хайленд), на Гебридских островах (Великобритания) и острове Мэн; значительное гэльское население в городах Шотландии (Глазго, Инвернесс и др.). Численность в Ирландии 100 тысяч человек (конец XX века, оценка), в Великобритании Гэлов-ирландцев 95 тысяч человек, Гэлов-шотландцев - 90 тысяч человек. Живут также в Канаде (в основном в городе Кейп-Бретон, в провинции Новая Шотландия), США, Австралии. Говорят на ирландском языке и гэльском языке, распространён также английский язык. Верующие в Ирландии в основном католики, в Шотландии - в основном пресвитериане.
Родина Гэлов - Ирландия. В конце V века часть гэльского племени скоттов мигрировала в северную Британию, где они основали племенной союз Дал Риата, в 843 году - королевство Алба и, наконец, дали своё имя Шотландии, объединив страну. У шотландских Гэлов сложилась система патрилинейных кланов, сочетавшая родовые и феодальные черты. С IX века многие земли Гэлов были захвачены викингами, находились в подданстве то норвежских, то шотландских королей. В 1169 году началось английское завоевание Ирландии, после долгой и жестокой борьбы приведшее к покорению разобщённых ирландских королевств. В Шотландии, несмотря на проявления сепаратизма (Лордство Островов в XIV-XV века), единая государственность при важной роли гэльского этнического элемента (шотландские короли до начала XVI века владели гэльским языком) обусловила успех в войнах за независимость от Англии. В гражданских войнах середины XVII века большинство Гэлов сражалось за короля против диктатуры Кромвеля. В 1689-1746 годах многие из них поддерживали восстания якобитов (сторонников династии Стюартов), неудача которых привела к разрушению кланового строя и гонениям на гэльскую культуру (одежду, волынку и др.). До середины XIX века Гэлы составляли значительную долю населения Британских островов, но вследствие политической, экономической и культурной экспансии Англии (англичане долгое время считали их «дикарями») и подавления национальных движений их численность резко сократилась. В гэльских районах усиленно насаждались протестантизм и английский язык. Всё это вызвало массовую эмиграцию Гэлов, переселение в города и ассимиляцию англоговорящим населением. В современной Великобритании и Ирландии при содействии европейских структур принимаются меры по сохранению уклада и культуры Гэлов: действуют этнические организации, проводятся фестивали, выделяются средства на развитие образования, печати, эфирного вещания на гэльском языке.
Гэльская культура раннего Средневековья, тесно связанная с монашеским движением, оказала заметное влияние на Великобританию и континентальную Европу. Гэлы создали алфавитное огамическое письмо, выдающиеся произведения литературы [эпос (сказители-филиды жили при дворах королей; эпические циклы: мифологические, исторические - «королевский», Ольстерский - о Кухулине, Ленстерский - о Финне), анналы, жития, поэзия бардов и др.], музыки [основные инструменты - арфа (известна с VI века; игра на арфе сопровождала исполнение эпоса), волынка], архитектуры (храмы, крепостные сооружения), скульптуры (монументальные каменные кресты и др.), живописи (особенно книжная миниатюра; наиболее знаменито Келлское Евангелие), прикладного искусства (церковная утварь, сосуды, оружие, украшения).
Основные традиционные занятия Гэлов - отгонное скотоводство, земледелие, рыболовство, охота. Традиционное жилище - каменное, сухой кладки, с жилым и хозяйственными помещениями, расположенными в ряд под одной кровлей, крытой вереском; очаг располагался в центре или у боковой стены. Отличительная черта традиционной одежды шотландских Гэлов - шерстяная клетчатая ткань, из которой делаются накидки (плед), мужские складчатые юбки (килт), женские юбки и шали. Сочетание цветов и рисунка клетки (тартан) с конца XVIII - начала XIX веков означает принадлежность к тому или иному клану. Запрещённая британским правительством в 1746 году, гэльская одежда к концу XVIII века была принята в качестве формы шотландских полков британской армии и стала восприниматься как национальная одежда шотландцев. В Шотландии и среди потомков Гэлов в других странах проводятся т. н. горные игры, включающие спортивные состязания (метание бревна, молота и других снарядов, перетягивание каната, бег, прыжки, борьба), выступления волынщиков, танцы и т. д. Излюбленные игры - хоккей на траве (шотландский шинти, ирландский хурлинг), в Ирландии - гэльский футбол (пэль гэлах)
Фольклорные жанры - рассказы о «малом народце» (сидах), живущем в холмах, о Финне и др., исполняемые профессиональными сказителями (шенахи), сказки (волшебные, о животных и др.), баллады, любовные песни, заговоры, благословения и проклятия. Гэльские танцевальные мелодии охраняются в рамках популярного стиля «фолк»; исполняются ансамблем, в который входят скрипка, волынка, продольная оловянная флейта, большой бубен без подвесок (боран; звук извлекают палочкой).
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