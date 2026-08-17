ГЕЛЬВИДИЙ ПРИСК

ГЕЛЬВИДИЙ ПРИСК (лат. Helvidius Priscus) - римский политический деятель.

Сын тарраконского примипилиара Клувия, был усыновлен неким Гаем Приском, под руководством которого получил образование и изучил стоическую философию. Народный трибун 56 г., претор в 70 г. Был женат вторым браком на Фаннии, дочери Тразеи Петы. Гельвидий Приск был ярым республиканцем и разделял взгляды Тразеи. Хотя в последний период правления Нерона он воздерживался от исполнения каких бы то ни было должностей, его стоические взгляды позволяли ему признавать принципат как политическую систему. После осуждения своего тестя в 66 г., он был отправлен в ссылку в Аполлонию, откуда вернулся при Гальбе . Хотя до того времени он был в дружеских отношениях с Веспасианом, он занял критическую позицию к режиму Флавиев. Он нападал на императора и на заседаниях сената, и частным порядком, отстаивая свободу слова и независмость сената; в своих выступлениях он обращался к нему как к частному человку, а во время своего преторства не укзывал на него в эдиктах. Когда чаша терпения Веспасиана переполнилась, он сначала выслал Гельвидия Приска из города, а когда это не остановило его выступления, Гельвидий был убит. По просьбе его жены Фаннии Геренний Сенецион составил жизнеописание Гельвидия Приска.

Исторические источники :

Тацит. Анналы; История;

Светоний. Веспасиан;

Плиний Младший. Письма. VII, 19;

Дион Кассий. Римская история.