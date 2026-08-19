ГЕЛЬВЕТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ГЕЛЬВЕТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА - унитарное государство, существовавшее на территории Швейцарии в 1798-1803 годах.

Воз­ник­ло под влия­ни­ем Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века и в ре­зуль­та­те втор­же­ния войск Ди­рек­то­рии, ак­тив­но под­дер­жан­ных швейцарскими ре­во­лю­цио­не­ра­ми («пат­рио­та­ми») из чис­ла бывших чле­нов Гель­ве­ти­че­ско­го клу­ба (дей­ст­во­вал в Па­ри­же в 1790-1791 годах). По­во­дом к французской ин­тер­вен­ции по­слу­жи­ло вос­ста­ние в кан­то­не Ва­адт (ны­не Во), ор­га­ни­зо­ван­ное «пат­рио­та­ми» (Ф. С. де Ла­гарп и др.), ко­то­рые на­пра­ви­ли 09.12.1797 года в Па­риж пе­ти­цию с прось­бой о вво­де войск.

05.03.1798 года фран­цу­зы ок­ку­пи­ро­ва­ли Берн, по­сле че­го Швейцарская кон­фе­де­ра­ция рас­па­лась. 12.04.1798 года в городе Арау бы­ла при­ня­та кон­сти­ту­ция (ко­пи­ро­ва­ла французскую кон­сти­ту­цию 1795 года), про­воз­гла­сив­шая «еди­ную и не­де­ли­мую Гельветическую республику». Кан­то­ны, рас­по­ла­гав­шие ши­ро­кой ав­то­но­ми­ей, бы­ли ли­к­ви­ди­ро­ва­ны и пре­вра­ще­ны в про­вин­ции. Фран­ция при­сое­ди­ни­ла к се­бе часть швейцарских тер­ри­то­рий - Же­не­ву, Ба­зель, Биль и Мюль­гау­зен (ны­не Мю­луз, Фран­ция).

Кон­сти­ту­ция 1798 года де­кла­ри­ро­ва­ла прин­цип по­ли­тического ра­вен­ст­ва и объ­я­ви­ла на­род но­си­те­лем су­ве­ре­ни­те­та. Бы­ли уп­разд­не­ны все со­слов­ные раз­ли­чия и феодальные пра­ва, вве­де­на сво­бо­да совес­ти, пе­ча­ти, а так­же тор­гов­ли, ре­мес­ла. За­ко­но­дат. власть осу­ще­ст­в­ля­лась Боль­шим со­ве­том и Се­на­том, ис­пол­ни­тель­ная - Ди­рек­то­ри­ей . На все ру­ко­во­дя­щие по­сты бы­ли на­зна­че­ны «пат­рио­ты». 18.08.1798 года Гельветическая республика за­клю­чи­ла с Фран­ци­ей на­сту­па­тель­но-обо­ро­нительный со­юз, в ре­зуль­та­те че­го бы­ла во­вле­че­на в вой­ну со 2-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ци­ей (смотрите в статье Ан­ти­фран­цуз­ские коа­ли­ции).

Уча­стие в вой­не ос­лож­ни­ло эко­но­мическую си­туа­цию в Гельветической республике, что, в свою оче­редь, при­ве­ло к обо­ст­ре­нию по­ли­тической борь­бы и ста­ло при­чи­ной народных вол­не­ний. Ост­рое про­ти­во­бор­ст­во раз­вер­ну­лось ме­ж­ду «пат­рио­та­ми», при­вер­жен­ны­ми прин­ци­пу уни­та­риз­ма, и рес­пуб­ли­кан­ца­ми, скло­няв­ши­ми­ся к фе­де­ра­лиз­му. Одер­жав­шие по­бе­ду рес­пуб­ли­кан­цы ли­к­ви­ди­ро­ва­ли Ди­рек­то­рию (январь 1800 года), а за­тем Боль­шой со­вет и Се­нат (август 1800 год). 27.02.1802 года бы­ла при­ня­та но­вая кон­сти­ту­ция, ко­то­рая, со­хра­нив центральную власть, пре­дос­та­ви­ла 18 кан­то­нам ог­ра­ничное са­мо­управ­ле­ние.

Но это уже не мог­ло удов­ле­тво­рить фе­де­ра­ли­стов. По­сле вы­во­да французских войск в 1802 году фе­де­ра­ли­сты, ори­ен­ти­ро­вав­шие­ся на Ав­ст­рию, под­го­то­ви­ли вос­ста­ние, ох­ва­тив­шее поч­ти всю тер­ри­то­рию республики 19.02.1803 года На­по­ле­он - был вы­ну­ж­ден из­дать «Акт о ме­диа­ции» (всту­пил в си­лу 10.03.1803 года), вер­нув­ший Швей­ца­рии преж­нее кан­тональ­ное уст­рой­ст­во. С это­го мо­мен­та Гельветическая республика пре­кра­ти­ла своё су­ще­ст­во­ва­ние.

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