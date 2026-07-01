ГЕЛЛИЙ ГНЕЙ

ГЕЛЛИЙ ГНЕЙ (лат. Gnaeus Gellius) - римский историк-анналист.

О жизни Гнея Геллия ничего не известно; возможно, он был тем Геллием, против которого написал свою речь Катон Старший .

Гнею Геллию принадлежали «Анналы»; когда именно он их написал, сказать сложно; точно известно, что они были созданы раньше сочинения Луция Целия Антипатра . Его сочинение было весьма многословно и насчитывало, согласно традиции, 97 книг (по другим данным, 33). Нам известно, что в XXXIII книге описывались события 216 г. до н.э., так что число 97 не кажется чем-то невероятным. От его «Анналов» сохранилось 33 фрагмента.

Изложение событий охватывало период от прибытия Энея до современности. Геллий имел ярко выраженные антикварные интересы и называл имена изобретателей алфавита, медицины, мер и весов и основателей городов. Собранный Гнеем Геллием материал использовался последующими историками и антикварами, его нередко цитируют Дионисий Галикарнасский и Авл Геллий , хотя после энциклопедического труда Варрона по ранней римской истории его сочинение было быстро забыто: Тит Ливий не говорит о нем ни слова.