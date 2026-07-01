МАРК АВРЕЛИЙ АНТОНИН

Марк Аврелий Антонин ( лат . Marcus Aurelius Antoninus Augustus) (26.04.121, Рим — 17.03.180, Виндобона, ныне Вена) — римский император из династии Антонинов (161—180) и философ-стоик. Незадолго до смерти императора Адриана М. А. А. вместе с Луцием Вером , его будущим соправителем, был усыновлен наследником Адриана Антонином Пием . В 145 женился на Фаустине, дочери Антонина Пия; в браке родилось несколько детей, в том числе наследник М. А. А. — Коммод . М. А. А. получил прекрасное разностороннее образование, его учителями были ритор Фронтон, филолог Александр Грамматик, художник Диогнет, философ Юлий Рустик. Опыт государственного управления М. А. А. приобрел при Антонине Пие: в 138 он стал квестором, в 140 — консулом, затем получил пожизненную трибунскую власть и консульские полномочия. После смерти Антонина Пия началось совместное правление М. А. А. и Луция Вера (умер в 169). Практически постоянно М. А. А. приходилось вести войны: с Парфией в 161—166 (формально войском командовал Луций Вер), со 162 на Дунае возрастает давление варваров, особенно племен маркоманов и квадов, с которыми велись напряженные Маркоманские войны (166—180). В правление М. А. А. сократились повинности куриалов и было несколько улучшено положение рабов. Он продолжил алиментарную политику предшественников, а в Афинах учредил за государственный счет 4 кафедры философии. С М. А. А. традиция связывает преследования христиан, крупнейшее гонение состоялось в 177 в Лугдуне (Лионе). В 165—166 в империи началась опаснейшая эпидемия чумы (черной оспы?), которая продлилась более 20 лет и унесла миллионы жизней. Весной 175 в восточных провинциях вспыхнул мятеж наместника Сирии Авидия Кассия, подавленный еще до прибытия М. А. А. В 178 возобновилась война на Дунае, и М. А. А. вместе с сыном командовал армией вплоть до своей смерти от чумы.

М. А. А. с юности увлекался философией, особенно стоицизмом; сохранился его труд «Размышления» («К самому себе»), состоящий из записей разрозненных мыслей, афоризмов, цитат из сочинений других философов. Последующая историческая традиция считала М. А. А. одним из «хороших императоров».

Соч. : Размышления / Пер. и прим. А. К. Гаврилова. СПб., 1993.

Лит. : Birley A. R . Marcus Aurelius: a biography. London, 1987; Grimal P. Marc Aurele. Paris, 1991; Ростовцев М. И . Общество и хозяйство в Римской империи. Т. 1—2. СПб., 2000—2001; A Companion to Marcus Aurelius / Ed. by M. van Ackeren. Oxford, 2012; Marc Aurel — Wege zu seiner Herrschaft / Hrsg. V. Grieb. Gutenberg, 2017; Demandt A . Marc Aurel. Der Kaiser und seine Welt. Munchen, 2018; Циркин Ю. Б . Политическая история Римской империи. Т. 1. СПб., 2018. А. Д. Пантелеев.