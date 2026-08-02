ГЁЛЬДЕРЛИН КРИСТИАН ФРИДРИХ

ГЁЛЬДЕРЛИН КРИСТИАН ФРИДРИХ - немецкий поэт, прозаик.

Изучал теологию в Тюбингене (1788-1793 годы) одновременно с Г. В. Ф. Гегелем и Ф. В. Шеллингом. В 1794-1795 годах Гёльдерлин бывал в Йене, где общался с Ф. Шиллером, слушал лекции И. Г. Фихте. Был домашним учителем в семье франкфуртского банкира; любовь к его супруге Сюзетте Гонтар (выведенной в произведениях Гёльдерлина под именем Диотимы), вынужденный разрыв с ней и её ранняя смерть в 1802 году тяжело отразились на психическом состоянии Гёльдерлина. В 1806 году был помещён в психиатрическую лечебницу в Тюбингене. С 1807 года и до конца жизни находился под опекой в семействе почитателя его творчества Э. Циммера, столяра.

В ли­те­ра­ту­ре сво­его вре­ме­ни за­ни­мал сре­дин­ную по­зи­цию ме­ж­ду вей­мар­ским клас­си­циз­мом и йен­ским ро­ман­тиз­мом. Его твор­че­ст­во про­ник­ну­то ду­хом ан­тич­но­сти, од­на­ко, в от­ли­чие от клас­си­ци­стов, уви­дел не толь­ко свет­лую сто­ро­ну ми­фа и ар­хаи­ки, но и их ир­рацио­наль­но-мис­тическую, дио­ни­сий­скую со­став­ля­ю­щую (позд­нее ак­цен­ти­ро­ван­ную Ф. Ниц­ше ). Обращение к подсознательным глубинам человеческой психики сближало Гёльдерлина с романтизмом и мистицизмом начала XIX века. В лирике Гёльдерлина нашли выражение и его личные переживания [«Плач Менона о Диотиме» («Menons Klagen um Diotima»)], и философская рефлексия о природе человека [«Прежде и теперь» («Ehemals und jetzt»), «Половина жизни» («Нälfte des Lebens»)], и визионерские, пророческие картины, рисующие восстановление гармонического единства мира, возвращение «золотого века» античности [поэма «Патмос» («Patmos», 1802 год) и др.].

Изощрённая поэтическая техника Гёльдерлина представляет собой своеобразный сплав классических традиций (использование античных жанров, строфики и метрики) и новоевропейской поэтики [обращение к вольному лирическому стиху, особая стилистическая усложнённость, проявляющаяся, в частности, в несовпадении ритмического и синтаксического рисунка фразы, особенно в произведениях позднего периода: поэма «У истоков Дуная» («Am Quell der Donau», 1801 год) и др.].

Роман в письмах «Гиперион, или Отшельник в Греции» («Hyperion oder Der Eremit in Griechenland», Bd 1-2, 1797-1799 годы), действие которого происходит в фантастическом мире идеализированной Греции, сочетает традиции эпистолярного романа сентиментализма, «романа воспитания» и романтичной исповедальной прозы. Неоконченная стихотворная трагедия «Смерть Эмпедокла» («Der Tod des Empedokles», 1798-1800 годы, русский перевод 1931 год) раскрывает драму одиночества гениально одарённой личности.

Гёльдерлин - автор литературно-теоретических работ: «О различных родах поэзии» («Über die verschiedenen Arten zu dichten»), «Слово об Илиаде» («Ein Wort über die Iliade») и др.; переводов трагедий Софокла («Царь Эдип», «Антигона»), лирики Пиндара, Вергилия, Овидия, Го­ра­ция . Стихотворение Гёльдерлина «Песнь судьбы Гипериона» («Hyperions Schicksalslied») положено на музыку И. Брамсом; к текстам Гёльдерлина обращались также Р. Штраус, Б. Бриттен, П. Хиндемит, Д. Лигети.

При жизни Гёльдерлин был оценён лишь немногими (в том числе Б. фон Арним, Ф. Шлегелем, К. Брентано). Интерес к его поэзии возродился на рубеже XIX-XX века, первоначально - в кругу немецких философов (В. Дильтей, Э. Кассирер, М. Хайдеггер, Х. Г. Гадамер); творчество Гёльдерлина оказало влияние на Г. Тракля, Р. М. Рильке и других немецких поэтов XX века.

Сочинения:

Sämtliche Werke. Fr./M., 1975–2000–. Bd 1–18–

Ги­пе­ри­он. Сти­хи. Пись­ма. М., 1988.

Иллюстрация:

Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)