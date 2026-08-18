ГЕЛЬЦЕР АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ
ГЕЛЬЦЕР АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ - российский сценограф.
Брат В. Ф. Гельцера. В 1873 году, по окончании московского Строгановского училища, поступил на службу в Большой театр, где был помощником К. Ф. Вальца, обучался декорационному искусству у П. А. Исакова. Один из ведущих российских сценографов конца XIX века, испытал влияние пейзажной живописи передвижников и русского салонного искусства.
Романтичный склад дарования Гельцера ярче всего проявился в пейзажных декорациях, где он для передачи различных состояний природы использовал эффекты постепенной градации цвета и света, возможности транспарантной (просвечивающей) декорации, а также введённого в 1890-х годах электрического освещения.
Среди лучших работ - движущаяся панорама во 2-м действии балета «Спящая красавица» П. И. Чайковского (1899 год). Участвовал в оформлении опер «Демон» А. Г. Рубинштейна (1879 год), «Евгений Онегин» Чайковского (1881 год) и др.; оформлял также спектакли Малого театра, в т. ч. «Борис Годунов» А. С. Пушкина (1880 год), «Гроза» А. Н. Островского (1883 год), «Гамлет» У. Шекспира (1891 год).
Иллюстрация:
А. Ф. Гельцер. Эскиз декорации (фрагмент панорамы) к балету «Спящая красавица» П. И. Чайковского в Большом театре. 1899. Архив БРЭ.