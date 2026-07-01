ГЕЛАТСКОЕ ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ

ГЕЛАТСКОЕ ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ - иллюминированная рукопись, один из важнейших памятников древнегрузинской письменности.

Хранилось в монастыре Гелати (об этом свидетельствует запись 1886 года в ркп. Гелатского архиепископа Серапиона), где оно было описано Н. П. Кондаковым и Д. З. Бакрадзе (Кондаков Н. П. Опись памятников древности в некоторых храмах и мон-рях Грузии / Грузинские надписи прочтены и истолкованы Д. З. Бакрадзе . СПб., 1890. С. 50-52).

В рукописи отсутствуют колофоны заказчика и переписчика; предполагается, что некоторые сведения о ней мог содержать последний лист, вырезанный при повторном переплетении. В 1921 году вместе с др. святынями Грузии Гелатское Четвероевангелие было вывезено правительством Грузии во Францию; возвращено в 1945 году, хранится в Институте рукописей АН имени К. С. Кекелидзе (Q-908).

Рукопись имеет 293 л. (26´ 18,8 см), выполнена строчным письмом нусхури во всю ширину листа. Текст Гелатского Четвероевангелия принадлежит редакции грузинского просветителя XI века прп. Георгия Святогорца (Мтацминдели), о чем он сообщает в колофоне (Fol. 277v); здесь же содержится его обращение к переписчикам о точном следовании тексту. На отдельном листе (111v) помещено песнопение с акростихом Георгия Святогорца.

Состав Гелатского Четвероевангелия: Евангелия от апостолов Матфея, Марка, Луки, Иоанна (начала приходятся на листы: 16r, 92r, 145r, 224r); 16 таблиц канонов (3r - 10v); «Послание Авгаря». Гелатское Четвероевангелие помещено в чеканный оклад XVI века, с лицевой стороны которого изображено «Распятие», с оборотной - «Сошествие во ад».

Рукопись украшена орнаментальным декором и 254 миниатюрами . Открывается миниатюрой с композицией «Деисус» (11v). Перед каждым евангельским текстом на оборотной стороне во весь лист помещены изображения евангелистов (Fol. 15v, 91v, 144v, 223v). Миниатюры внутри Евангелий размещены в соответствии с содержанием. Каждое из Евангелий имеет самостоятельный иллюстрированный цикл из жизни Христа (в Евангелии от Матфея - 67 миниатюр, от Марка - 63, от Луки - 71, от Иоанна - 43).

Иконографические особенности и принцип распределения миниатюр в каждом Евангелии аналогичны греческой рукописи XI века (Parisin. Gr. 74). «Послание Авгаря» проиллюстрировано 10 миниатюрами (Авгарь передает письмо Анании (287r); Христос получает письмо от Авгаря (287v); Христос передает письмо гонцу (288v); изображение десницы Божией (289r); гонец передает письмо Авгарю. Авгарь посылает художника для изображения Христа (289v); сцена перед крепостью (290r); посланник перед Христом. Христос умывает руки. Христос передает посланнику полотно (290v); чудо Нерукотворного образа Спасителя (291r); исцеление больного. Авгарь получает Нерукотворный образ (292r)).

Каноны, заставки, инициалы отличаются высоким мастерством исполнения. Орнаментальный декор выполнен плотными густыми красками, в технике, напоминающей перегородчатую эмаль. В колорите выделяются зеленый, ультрамарин. Золотой фон имеет высокую сохранность.

Анализ художественного украшения Гелатского Четвероевангелия (подбор композиций, предваряющих тексты, определенное число канонов, иллюстрированное «Послание Авгаря», применение исключительно растительных мотивов в орнаментике, украшение Послания Евсевия Кесарийского Карпиану) дает возможность выявить в его создании традиции скриптория Калипосского Богородицкого монастыря на Чёрной горе (близ монастыря святого Симеона Столпника в исторической Сирии, современная Турция) (смотрите статью Алавердское Четвероевангелие (Кекел. А-484, 1054 год) и на основании стилистических особенностей датировать рукопись 1-й половиной XII века.

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