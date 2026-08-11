ГЕЛАНОР (др.-греч. Γελάνωρ)

В древнегреческой мифологии царь Аргоса, уступивший свою власть Данаю (Apollod., II, 1, 4).

Данай стал претендовать на власть в Аргосе, которым тогда правил Геланор, и судьей в этом споре выступил народ, при этом решено было отложить разбирательство на следующий день; но еще в тот же самый день около стен города произошло событие, которое все оценили как знамение. У стен города на стадо быков напал волк и вступил в бой с вожаком стада; аргосцы истолковали победу волка в пользу прибывшего в их город чужака Даная (Paus., II, 19, 3-4).

Автор статьи: О.В. Кулишова