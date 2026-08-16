ГЕККЕР ФРИДРИХ ФРАНЦ КАРЛ

ГЕККЕР ФРИДРИХ ФРАНЦ КАРЛ - дея­тель Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Гер­ма­нии, уча­ст­ник Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов .

По об­ра­зо­ва­нию юрист. С 1842 года депутат ниж­ней па­ла­ты ба­ден­ско­го ланд­та­га , лидер левого крыла либерально-демократической парламентской оппозиции, в 1847 году член Оффенбургского собрания. В середине 1840-х годов перешёл на радикально-демократические, республиканские позиции. В 1848 году возглавил революционное движение в Бадене под лозунгами объединения Германии и превращения её в демократическую республику. 12.04.1848 года поднял в Констанце вооруженное восстание («поход Геккера»).

Руководимый Геккером отряд повстанцев (800 человек) потерпел поражение в столкновении с правительственными войсками Гессена, Бадена и Нассау при Кандерне (Шварцвальд). Геккер бежал в Швейцарию, затем осенью 1848 года эмигрировал в США. С началом Гражданской войны воевал на стороне северян, командовал 82-м полком штата Иллинойс. В 1871 году приветствовал объединение Германии, но негативно оценивал прусскую гегемонию и методы правления О. фон Бисмарка.

Сочинения:

Die Erhebung des Volkes in Baden für die deutsche Republik im Frühjahr 1848. Ba­sel, 1848.

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