ГЕГЕЛЛО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

ГЕГЕЛЛО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - российский архитектор.

Ученик и с 1915 года помощник И. А. Фомина. Окончил Институт гражданских инженеров (1920 год) и Вхутеин (1923 год) в Петрограде. Создал один из первых жилых комплексов для рабочих - ансамбль Тракторной улицы в Ленинграде (1925-1927 годы, с А. С. Ни­коль­ским , Г. А. Си­мо­новым). В ком­по­зи­ци­он­но-сти­ле­вом ре­ше­нии Дворца культуры имени М. Горького на площади Стачек (1925-1927 годы, совместно с Д. Л. Кричевским) сочетал черты кон­ст­рук­ти­виз­ма , экс­прес­сио­низ­ма и клас­си­ци­стич. ре­ми­нис­цен­ции.

Принципы конструктивизма Гегелло последовательно реализовал при строительстве корпусов инфекционной больницы имени С. П. Боткина (1927-1930-е годы), Дома технической учёбы (1930-1932 годы), Дворца культуры имени И. И. Газа (1931-1935 годы; все - совместно с Кричевским). Участвовал в строительстве административного здания ОГПУ (1931-1932 годы, совместно с Н. А. Троцким, А. А. Олем и др.).

Впоследствии Гегелло обратился к модернизации классицистических приёмов, свободной интерпретации ордерных форм (кинотеатр «Гигант», 1934-1935 годы, совместно с Кричевским; все здания - в Санкт-Петербурге). Автор мемориала В. И. Ленину в Разливе (1927 год). Преподавал в Политехническом институте (1920-1924 годы) и в Ленинградском институте инженеров коммунального строительства (1928-1933 годы). Председатель правления Ленинградского союза архитекторов (1937-1948 годы). В 1950-1953 годах вице-президент АА СССР.

Сочинения:

Из твор­че­ско­го опы­та. Л., 1962.

Иллюстрация:

А. И. Ге­гел­ло. Дво­рец куль­ту­ры име­ни М. Горь­ко­го в С.-Пе­тер­бур­ге. Архив БРЭ.

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