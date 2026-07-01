ГЕГЕЛЛО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
ГЕГЕЛЛО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - российский архитектор.
Ученик и с 1915 года помощник И. А. Фомина. Окончил Институт гражданских инженеров (1920 год) и Вхутеин (1923 год) в Петрограде. Создал один из первых жилых комплексов для рабочих - ансамбль Тракторной улицы в Ленинграде (1925-1927 годы, с А. С. Никольским, Г. А. Симоновым). В композиционно-стилевом решении Дворца культуры имени М. Горького на площади Стачек (1925-1927 годы, совместно с Д. Л. Кричевским) сочетал черты конструктивизма, экспрессионизма и классицистич. реминисценции.
Принципы конструктивизма Гегелло последовательно реализовал при строительстве корпусов инфекционной больницы имени С. П. Боткина (1927-1930-е годы), Дома технической учёбы (1930-1932 годы), Дворца культуры имени И. И. Газа (1931-1935 годы; все - совместно с Кричевским). Участвовал в строительстве административного здания ОГПУ (1931-1932 годы, совместно с Н. А. Троцким, А. А. Олем и др.).
Впоследствии Гегелло обратился к модернизации классицистических приёмов, свободной интерпретации ордерных форм (кинотеатр «Гигант», 1934-1935 годы, совместно с Кричевским; все здания - в Санкт-Петербурге). Автор мемориала В. И. Ленину в Разливе (1927 год). Преподавал в Политехническом институте (1920-1924 годы) и в Ленинградском институте инженеров коммунального строительства (1928-1933 годы). Председатель правления Ленинградского союза архитекторов (1937-1948 годы). В 1950-1953 годах вице-президент АА СССР.
Сочинения:
Из творческого опыта. Л., 1962.
Иллюстрация:
А. И. Гегелло. Дворец культуры имени М. Горького в С.-Петербурге. Архив БРЭ.