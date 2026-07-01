ГЕФСИМАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ГЕФСИМАНСКАЯ (ИЕРУСАЛИМСКАЯ) ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ получила название в начале XVIII века, после того как в 1701-1702 годах в московском Успенском соборе поновлялся и был украшен новым драгоценным окладом древний (XI века) чудотворный образ Богоматери .

До этого времени икона именовалась Корсунской (т.е. из Херсонеса, или Корсуни), как и датированные тем же временем другие «корсунские» иконы Софийского собора - «Апостолы Петр и Павел» (НГОМЗ) и «Спас Златая Риза» (под записями XIV, XVII и XIX веков; Успенский собор Московского Кремля). Так ее впервые называет Новгородская III летопись под 1438/39 годом (Новгородские летописи. СПб., 1879. С. 271; ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. Вып. 2. С. 491) при описании чуда явления древних и давно почивших новгородских владык ночевавшему в Софийском соборе пономарю Аарону, который увидел, как святители поочередно входили в алтарь, а затем молились перед Корсунской иконой Божией Матери. Чудо было истолковано новгородским архиепископом Евфимием II как знак небесного покровительства Новгороду, и в честь этого события был учрежден праздник, отмечавшийся 12 октября. На рубеж XV и XVI веков приходится распространение списков иконы Божией Матери «Гефсиманская-Иерусалимская».

В Описях московского Успенского собора XVII века икона упоминается как «Образ пречистые Богородицы Одигитрие обложен серебром, письмо корсунское» (стб. 296) или «греческое письмо» (стб. 389-390). Опись 1701 года впервые именует ее «образ пресвятыя Богородицы Гефсиманския» (стб. 624). В том же году при поновлении иконы, вероятно царским изографом Кириллом Улановым, на ее нижнем поле была исполнена надпись на греческом и русском языках, излагающая легендарную историю иконы.

Согласно этой легенде, она была написана «святыми Апостоли по Вознесении Господни в XV лето в Гефсимании , идеже гроб пресвятыя Богородицы», в 453 году императором Львом I перенесена из Иерусалима в константинопольский монастырь Богородицы Пиги, где с ее заступничеством связывали победу над скифами, а во времена императора Ираклия ее поместили в храме Богородицы во Влахернах, где хранилась почитаемая реликвия-риза (мафорий) Богоматери. Там икона пребывала до времени правления императора Льва VI Мудрого (886-912), а в 898 году «ради нахождения Российских людей, принесена в Херсонь», где крестился киевский князь Владимир Святославич и откуда он перенес ее в Новгород. Гефсиманская икона находилась в новгородском Софийском соборе до второй половины XVI века. В Москву ее перенесли по воле царя Иоанна Грозного, по-видимому в 1572 году. Для Софийского собора выполнили с нее список (НГОМЗ), на который, как это нередко делали с особо чтимыми иконами, был переложен древний басменный оклад (30-50-е года XII века, НГОМЗ), «а по полем… на окладе выбиваны святые».

В московском Успенском соборе Гефсиманская икона была помещена, так же как и в Софийском, в крайней южной части местного ряда иконостаса, справа от входа в придел великомученика Димитрия Солунского. В 1652 году, при устройстве раки митрополита Филиппа II (Колычева), икону переместили на западную сторону юго-западного столпа, а после ее поновления в 1701 году и устройства для нее в 1702 году нового, драгоценного оклада с апостолами, мучениками и архангелами на полях (стб. 869-871) - на западную сторону юго-восточного столпа. В 1812 году икона вместе с драгоценным окладом была похищена.

На место древней иконы (с 1813 по 1815 годы) поместили список с нее, выполненный, вероятно также Кириллом Улановым, во время поновления древнего образа в 1701 году и находившийся прежде в дворцовой церкви Рождества Богородицы на Сенях. Этот список, созданный, «ровно как в Успенском соборе», в серебряном окладе (Малиновский А.Ф. Обозрение Москвы. М., 1992. С. 48), в 1733 году был завещан императрице Анне Иоанновне бывшим подьячим приказа Большой казны Осипом Титовым Бортниковым. В 1854 году, после разборки пристолпных иконостасов, эту икону поместили у южной стены позади Мономахова трона, где она находится и в настоящее время.

Как «Иерусалимская Богоматерь» икона упоминается в рукописных сборниках первой четверти XVIII века, содержащих сказания о чудотворных богородичных иконах. В сборнике «Солнце Пресветлое», составленном в 1715-1716 годах сторожем московского Благовещенского собора Симеоном Моховиковым, раздел о чудотворных иконах открывается сказанием об иконе Богоматери «…иже во граде Иерусалиме, в Гефсимании веси», дополнительно упоминается первоисточник легенды: «Со иконы тоя святыя сие писано, по поновлении писмом» (НБ МГУ. Ф. 293. № 10535-22-71. Л. 24 об.- 26). Те же сведения содержатся и в сборнике, датируемом окончанием 1720 года (РНБ. Соф. 1428. Л. 458 об.- 459).

В 10-х годах XVIII века Кириллом Улановым было создано несколько списков с древней иконы, в том числе три - для Троицкой Кривоезерской пустыни, где царский изограф принял постриг с именем Корнилий. Списки Гефсиманской иконы находились также в московских храмах: Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове (ныне в церкви Рождества Богородицы), архангела Михаила в Бронницах, пророка Илии в Черкизове, Покрова в Вешняках и др.

Иконография Гефсиманской иконы («Корсунской» или «Иерусалимской») имела древние прототипы. Изображения Богоматери с Младенцем на правой руке (греч. Δεξιοκρατούσσα), отмеченные меньшей иератической строгостью по сравнению с образом Одигитрии, встречаются на печатях уже с VII века, а в иконописи известны с IX века. Древнейшая из них - икона из церкви Санта-Мария Нуова в Риме (IX век). Мозаичные изображения Дексиократусcы находятся в люнете южной капеллы кафоликона монастыря Осиос Лукас в Фокиде (30-е годы XI века) и на иконе конца XII века в монастыре великомуценицы Екатерины на Синае.

К софийской иконе восходят несколько сохранившихся до настоящего времени икон конца XV - XVI веков (например, икона из собрания ЦМиАР, первая половина XVI века), относящиеся к новгородской художественной традиции, а также московская икона «Богоматерь Иерусалимская», по поздней надписи на обороте называемая «Гребенская» (рубеж XV и XVI веков). К этому же типу (иногда в зеркальном переводе) относятся некоторые списки так называемой Грузинской иконы Божией Матери (например, икона второй половины XV века из собрания А.В. Морозова, ГТГ).

Иконы, восходящие к «Корсунскому» образу, имеют ряд отличительных черт: мафорий Богородицы обычно изображается с драгоценной каймой, на фоне которого помещаются ручка и обнаженная ножка Младенца. Правая благословляющая рука Христа изображается с именословным или двуперстным сложением, а в левой Он держит нераскрытый свиток. Левая рука Богоматери в молении. Палестинские истоки этого иконографического извода проследить не удается. Известно лишь, что в соборе Святой Софии в Константинополе находился чудотворный образ Богоматери, принесенный из Иерусалима императором Львом Мудрым, которому «молилась святая Мария Египетская и услышала голос из уст святой Богородицы» (Описание святынь Константинополя в латинской рукописи XII века // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси / Перевод, предисловие и комментарий: Л.М. Санчес. М., 1996. С. 443), его иконография неизвестна. В надписи, помещенной на полях списка, выполненного в 1701 году, соединены легендарные сведения, присущие наиболее почитаемым константинопольским образам Богоматери: Одигитрии из монастыря Богородицы Одигон и Влахернитиссы «Ласкающая» («Умиление»). Источники упоминают также о существовании в Константинополе церкви в честь Иерусалимской Богоматери.

Иллюстрация:

Гефсиманская (Иерусалимская) икона Божией Матери. 1701. Кирилл Уланов (?) (Успенский собор Московского Кремля). Архив ПЭ.

Источники:

РИБ. Т. 3. Стб. 296, 389-390, 624, 869-871.

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