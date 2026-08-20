ГЕДИМИНОВИЧИ
ГЕДИМИНОВИЧИ - княжеская династия, потомки великого князя литовского Гедимина.
Управляли Великим княжеством Литовским (ВКЛ) с XIV века по 1572 год (наряду с Гедройцами, Гольшанскими, Свирскими, Ямонтовичами и др. относились к числу древнейших княжеских родов); средняя ветвь Гедиминовичей - Ягеллоны - короли в Польше (1386-1572 годы), Венгрии (1440-1444 годы; 1490-1526 годы) и Чехии (1471-1526 годы). В русских княжествах и землях, позднее - в Русском государстве представители рода считались третьими по знатности после Рюриковичей и Чингисидов.
Братья Гедимина, сыновья князя Пукувера-Будивида: Витень (? - 1316 год), литовский князь (около 1295-1316 годов); Воин (? - после 1326 года), князь полоцкий; Фёдор (? - после 1331 года), князь киевский. После известия о гибели в бою под Псковом в 1342 году сына Воина - князя Любко - сведения о потомках Пукувера-Будивида, помимо наследников Гедимина, в источниках не встречаются. Вследствие этого династия и получила название Гедиминовичи.
От трёх браков у Гедимина известно 7 сыновей. От первой жены - князь Кернова и Слонима Монивид (? - после 1341 года); Наримант (в крещении Глеб) (?-1348 год), князь гродненский (с 1326 года). В 1331 году Гедимин добился для него от новгородцев большого кормления, состоявшего из городов Ладога, Ореховец, Корела, половины Копорья, Корельской земли, которые князь Наримант мог передавать своим детям в случае, если они в качестве служилых князей оставались бы в Новгороде (правил в 1333-1338 годах, чаще бывал в ВКЛ, будучи одновременно со 2-й половины 1330-х годов до 1341 года князем полоцким), с 1341 года фактический соправитель своего брата Явнута в ВКЛ, после переворота, устроенного его братьями - Ольгердом и Кейстутом в 1345 году, бежал из Вильно в Смоленск, а затем в Орду, где не добился ожидаемой помощи, после чего возвратился в ВКЛ.
Братья вернули Нариманту Пинское княжество, завещанное ему отцом. Погиб в бою с крестоносцами в битве на реке Страва. Сыновья от второй жены по имени Ольга, помимо Ольгерда и Кейстута - Явнут (в крещении Иоанн) (? - после 1366 года), великий князь литовский (1341-1345 годы), в 1345 году бежал из Вильно в Москву, где принял вместе с дружиной православие, после своего возвращения в ВКЛ (около 1347 года) получил в удел Изяславское княжество и стал основателем рода князей Ижеславских (Изяславских), угасшего во 2-й половине XVI века.
Сыновья от третьей жены по имени Евна (? - 1344 год): Корьят (в крещении Михаил) (? - после 1366 года), правитель Новогрудка, имел титул великого князя, ктитор Лавришевского Успенского монастыря, глава посольства от Ольгерда в Орду (1349 год), находился в плену в Москве при дворе великого князя Семёна Ивановича Гордого (1349-1350 годы), позднее - участник переговоров и размежеваний пограничных земель с Мазовией (1358 год) и Польшей (1366 год); Любарт (в крещении Дмитрий) (? - около 1383/1384 года), князь луцкий (благодаря браку с дочерью владимиро-волынского кн. Андрея Юрьевича). После смерти тестя в 1320-х годах наряду с Юрием-Болеславом Тройденовичем заявил свои права на всё Владимиро-Волынское княжество, в противовес мазовецким князьям признал себя вассалом венгерского короля Карла Анжуйского, титуловался великим князем луцким и владимирским, проводил политику в русле политики ВКЛ, являлся участником переговоров и размежеваний пограничных земель с Мазовией (1358 год) и Польшей (1366 год), самостоятельно поддерживал связи с константинопольскими патриархами. Вторым браком (1350 год) был женат на ростовской княжне Ольге Константиновне, двоюродной сестре великих князей владимирских - Семёна Ивановича Гордого и Ивана II Ивановича Красного. В 1377 году вместе с Кейстутом и Юрием Наримантовичем предпринял неудачную попытку перевода волынских земель из-под венгерской опеки под власть ВКЛ.
Все Гедеминовичи, за исключением оставшихся в язычестве Монивида и Кейстута, были крещены по православному обряду. Это позволило им при помощи ряда династических браков взять под свой контроль наиболее важные княжения в Западной и Юго-Западной Руси. Здесь Гедеминовичи стали основателями удельных династий.
Старшая ветвь Гедеминовичей происходит от Нариманта-Глеба, имевшего несколько сыновей, число и старшинство которых до сих пор дискуссионно. Из них известен Александр Наримантович (? - после 1350 года) - наместник отца в Ореховце (1333-1338 годы). Его потомками являлись князья Корецкие, старшая ветвь которых (потомки сына Александра Наримантовича - Семёна Александровича; находились на службе в Русском государстве) угасла во 2-й половине XVI века, а младшая (потомки другого сына Александра Наримантовича - Василия Александровича; унаследовали в ВКЛ Корецк на Волыни) прервалась в 1657 году со смертью бездетного князя Самуэля Кароля Корецкого. На рубеже XVI-XVII веков к Александру Наримантовичу возвели свой род князья Ружинские (от города Ружин под Ковелем), происхождение и генеалогия которых за период с конца XIV века до 1-й половины XV века не совсем ясны.
Брат Александра Наримантовича - Михаил Наримантович (? - около 1349 года), основатель пинской линии Наримантовичей, умер, очевидно, почти сразу же после отца. Из его сыновей наиболее известен Юрий Михайлович (? - после 1410 года), князь слуцкий, позднее - пинский, наместник великого князя литовского Витовта в Пскове (1410 год). На его племяннике - Юрии Семёновиче (? - между 1452 и 1471 годами), князе пинском, прервалась старшая ветвь пинских Наримантовичей. В 4-м поколении младшей ветви пинских Наримантовичей наиболее известны: Александр Иванович Нос (? - после 1433 года), вероятно, сын городецкого князя Ивана Михайловича, один из наиболее видных сторонников великого князя Свидригайло, которого вместе с князем Д. Ф. Острожским он освободил из заключения в Кременце (1418 год), активный противник передачи Волыни из состава ВКЛ в состав Польши; Михаил Константинович (? - после 1452 года), сын князя Константина Курча, князь ольшанский и буниский (1439-1448 годы), ктитор Уневского монастыря (с 1443 года), сторонник Свидригайло, староста города Владимир-Волынский (1446-1451 годы), в 1452 году получил от короля Казимира IV подтверждение на свои наследственные владения Буремль, Новосёлки, Корсов, Озырь, Стратын и Змейнец в Луцком повете и Новое село - в Перемышльском повете.
От его старшего сына - Фёдора Михайловича (умер после 1464 года) происходил угасший в 4-м поколении во 2-й половине XVI века род князей Буремских (по местечку Буремля в Дубенском повете на Волыни), а от младшего - Василия Михайловича (умер после 1464 года) пошёл род князей Курцевичей, ошибочно считавших с рубежа XVI-XVII веков, что их предком был сын Гедимина - князь Корьят.
Ольгерд, сын Гедимина, - родоначальник самой многочисленной ветви Гедиминовичей, которая образует несколько линий. Из его детей от первого брака с витебской княжной Марией Ярославной (? - 1346 год) наиболее известны: Андрей Ольгердович, к числу его потомков на рубеже XVI-XVII веков приписались князья Полубенские, выводившие свою ветвь от его 4-го сына - Фёдора Андреевича, сведений о котором нет в более ранних источниках; в научной литературе иногда встречается мнение о происхождении от Андрея Ольгердовича рода князей Лукомских, что, однако, также не подтверждается ранними источниками; Дмитрий Ольгердович, родоначальник существующей ныне фамилии Трубецких; Константин Ольгердович (? - до 30.10.1393 года), князь черниговский и черторижский (с 1377 года), участник переговоров с Тевтонским орденом (1383 год), коронации Ягайло в Кракове (1386 год), разгрома под Мстиславлем на реке Вехра (Вихра) войск великого князя смоленского Святослава Ивановича (29.04.1386 года), от него происходит ныне существующий род князей Чарторыйских; Владимир Ольгердович (? - между 1398 и 1399 годами), великий князь киевский (до 1367-1395 годов), князь слуцкий и копыльский (с 1395 года), от его сына Александра-Олелько (умер в 1454 у), женатого на дочери великого князя московского Василия I Дмитриевича - Анастасии Васильевне, происходит угасший в начале XVII века крупнейший в ВКЛ православный род магнатов - князей Слуцких-Олельковичей, а от др. сына - Ивана (умер после 1445 года) - князья Бельские; Фёдор Ольгердович (? - между 1394 и 1400 годами), правитель Кобрина (с 1377 года), Ратно и Ветлы (с 1386 года).
Из его сыновей наиболее известны: Александр Фёдорович Остей (? - 26.08.1382 года), находился на службе у великого князя владимирского и московского Дмитрия Ивановича Донского, погиб при обороне Москвы во время Тохтамыша набега 1382 года; Роман Фёдорович (? - 1431 год), один из литовских служилых князей на кормлении в Новгородской земле (1392-1394 годы), получил грамоту от Витовта на подтверждение права владения наследственными Кобриным, Грушовым и Нюшино со всеми пошлинами и доходами, а также на держание Каширы, Грохова, Несухожей, Миленовичей и Клецка на Волыни (14.02.1404 года), жил при дворе у Ягайло (1411-1417 годы), родоначальник князей Кобринских, угасших по мужской линии на его внуке Иване Семёновиче в 1490 году; Сангушко Фёдорович (? - между 1454 и 1463 годами), правитель Ратно, Ковеля, Любомля, Вижвы, Каширы и Красничина, сторонник Свидригайло, родоначальник существующего ныне рода князей Сангушко.
Из детей Ольгерда от второго брака с дочерью тверского князя Александра Михайловича - Ульяной Александровной (? - 1392 год) наиболее известны: Дмитрий-Корибут Ольгердович, от потомков которого некоторые исследователи выводят генеалогию князей Несвижских, Збаражских, Вишневецких, Порыцких и Воронецких (однако памятная запись королевской рады 1505 года о правах князя И. В. Ярославича на владение имением Лоско свидетельствует, что Корибутовичи не имели наследников по мужской линии); Скиргайло (в крещении Иоанн) (? - 11.01.1397 года), соправитель Ягайло в ВКЛ (1387-1390 годы); Ягайло, родоначальник королевской династии Ягеллонов; Лугвень (в крещении Симеон) (? - после 1431 года), родоначальник 1-й ветви князей Мстиславских.
Их младший брат - Наримант (?-1390 год), сторонник Ягайло, попал в плен к Витовту при обороне города Вильно и был казнён по его приказу. Его сын - Патрикий Наримантович (? - после 1408 года), до 1395 года владел городом Звенигород (вероятно, в Киевском княжестве), в 1396 году выехал в Новгород, в начале XV века примкнул к сторонникам дяди - Свидригайло, в составе свиты которого прибыл в 1408 году в Москву. Известны его сыновья: Фёдор Патрикеевич (? - 1426 год), московский наместник в Новгороде (1420-1421 годы), Пскове (1424-1425 годы), сын которого Василий Фёдорович Хавака стал родоначальником князей Хованских; Юрий Патрикеевич (? - до 1457 года), московский боярин, родоначальник Патрикеевых. Внук Юрия Патрикеевича - Д. В. Патрикеев (Щеня) стал предком угасшего в 3-м поколении рода князей Щенятевых. Правнуки Юрия Патрикеевича: Михаил Иванович Булгаков Голица (? - 1554 год), родоначальник Голицыных; Андрей Иванович Булгаков Курака (? - не ранее 1521 года), родоначальник Куракиных. В конце 1-й трети XVI века потомки Нариманта Ольгердовича в местнических целях стали выводить своё происхождение от Нариманта Гедиминовича (при этом записав Монивида младшим братом Нариманта). Известны ещё два сына Ольгерда от 2-го брака: Вигунт (в крещении Александр), князь керновский и чичерский, соправитель Ягайло в ВКЛ (1390 год), и Свидригайло.
Младшая ветвь представлена потомками Явнута, его правнук - Михаил Иванович Изяславский (? - 1529 год), женившись на княжне Ульяне Ивановне, последней представительнице рода Лугвеня-Симеона, получил в приданое Мстиславское княжество. Его старший сын - Фёдор Михайлович выехал в 1526 году на службу в Москву и стал родоначальником московской линии князей Мстиславских.
Из сыновей князя Кейстута, соправителя Ольгерда, наиболее известны великие князья литовские Витовт и Сигизмунд. Дочь Витовта - Софья Витовтовна. Сын Сигизмунда - Михаил Сигизмундович (в крещении Болеслав) (? - до 10.02.1452 года), князь стародубский (1430-1440 годы), киевский (1432 год), соправитель отца в ВКЛ (1432-1440 годы), в 1435 году одержал под Вилькомиром решающую победу над войсками князя Свидригайло. После смерти отца выступил претендентом на власть в ВКЛ, однако не был поддержан литовской знатью, в начале 1440-х годов потерпел неудачу в борьбе с Казимиром Ягеллончиком; претендент на венгерский престол после гибели в 1444 году короля Владислава Варненчика; отравлен в Чудовом монастырь в Москве.
Из сыновей Корьята-Михаила, правивших во 2-й половине XIV века в Подолье, Новогрудке и Посожье, известны: Юрий Корьятович (? - 1374/1375 год), князь подольский (с начала 1360-х годов), участник переговоров и размежеваний пограничных земель с Польшей (1366 год), в 1374 году приглашён господарем в Валахию, где был через некоторое время отравлен; Александр Корьятович (? - 1382 год), князь владимиро-волынский (до 1366 года), затем подольский, титуловался великим князем и господарем Подольской земли; Константин Корьятович (? - между 1388 и 1392 годами), князь подольский (с 1375 года); в 1366/1367 году Казимир III, желая, чтобы Константин наследовал польский престол, предлагал ему взять в жёны свою малолетнюю дочь Анну, однако Константин не принял предложения из-за необходимости перехода из православия в католичество; Борис Корьятович (? - около 1386-1388 годов), князь подольский (с 1375 года), участник переговоров с Польшей (1379, 1385 годы) и Венгрией (1379 год), благодаря которым состоялся брак Ягайло с Ядвигой Анжуйской; Фёдор Корьятович (? - до 1416 года), князь новогрудский и гомельский (до 1388 года), подольский (1388-1393 годы), противник политики Витовта, чеканил собственную монету, изгнан Витовтом из Подолья в Венгрию, в 1401 году вместе с братом Василием пытался вновь вернуть утраченные владения, но был схвачен местными боярами и выдан Витовту, освобождён по ходатайству Ягайло. Вернувшись в Венгрию, владел городом Мункач в комитате Берег, населённом русинами. Род Корьята-Михаила пресёкся на сыне Бориса Корьятовича - Иване Борисовиче (? - 12.08.1399 года), князе киевском (с 1397 года), погибшем вместе с дядьями Дмитрием и Глебом Корьятовичами в битве с ордынцами на реке Ворскла.
Из сыновей Любарта-Дмитрия Гедиминовича от второго брака наиболее известен Фёдор (Федот) Любартович (? - после 1431 года), князь луцкий (1384-1386 годы), владимиро-волынский (1384-1393 годы), новгород-северский (1393-1398 годы), сторонник Свидригайло, к которому он ушёл в Венгрию (1398 год), участник Грюнвальдской битвы 1410 года. В 1431 году вновь получил от короля Ягайло грамоту на Владимир-Волынский. В русских генеалогических источниках начиная с 1-й трети XVI века от него ошибочно выводились князья Кобринские и Сангушки.
В начале XV - 1-й трети XVI веков на руссскую службу с семьями, а в ряде случаев - и с землями (например, Бельские, Трубецкие и др.) перешла значительная часть Гедиминовичи, чьи владения находились на русско-литовском порубежье. Они органично вошли в состав правящей политической элиты Русского государства, поскольку начиная с XIV века были тесно связаны с ней как религиозными, так и династическими связями. Появление на службе в Москве происшедших от Гедиминовичей князей Корецких, Хованских, Патрикеевых, Бельских, Трубецких и Мстиславских привело к возникновению здесь легендарной генеалогии великих князей литовских, согласно которой Гедиминовичи - потомки Рюриковичей, правивших с конца X века в Полоцке. В Русском государстве эта версия происхождения Гедиминовичей была официально зафиксирована в «Государеве родословце» (1550-е годы) и «Бархатной книге», а позднее и в «Общем гербовнике». Однако этот факт следует воспринимать как генеалогический курьёз.