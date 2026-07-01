ГЕДЕНШТРОМ МАТВЕЙ МАТВЕЕВИЧ

Образование и начало карьеры

Матвей Геденштром родился в 1780 г. (по другим данным – в 1781 г.) в г. Риге Эстляндской губернии. Был слушателем Юрьевского университета, однако его не закончил. Пошел на службу в Ревельскую таможню. Оказался замешан к контрабанде, за что был осужден и сослан в Сибирь.

С 1808 г. М.М. Геденштром поселился в г. Иркутске. Здесь местная администрация предложила ему заняться изучением севера Сибири – берегов Ледовитого океана. В 1808 г. была организована научная экспедиция, которую и было предложено возглавить М.М. Геденштрому. Цель – изучение Новосибирских островов. Средства на экспедицию выделил граф Н. Румянцев. В состав экспедиции вошел и Я. Санников.

Экспедиция по северу Сибири

В 1808 – 1810 гг. экспедиция побывала на Ляховских островах, обнаружила новый остров – Новую Сибирь. М.М. Геденштром дал описание почти 200 км его южного берега. Летом 1809 г. отряд изучил около 1000 км побережья между реками Яной и Индигиркой, уточнив ряд неточностей существующей карты. Был описан берег между устьями рек Яна и Колыма.

С экспедицией М.М. Геденштрома связано появление вопроса о так называемой Земле Санникова, которую с Новосибирских островов якобы видел Я. Санников и даже нанес на карту. Она располагалась к северо-западу от острова Котельный. Эту землю искали Э.В. Толль, П.Ф. Анжу. Ледокольные экспедиции 1930-х гг. доказали, что такая земля не существует.

В начале 1812 г. М.М. Геденштрома отозвали в Иркутск. С 1813 г. он трудился в канцелярии Иркутского губернатора, чуть позднее (до 1818 г.) служил верхнеудинским исправником, продолжая вести научную работу, составляя минералогическую и ботаническую коллекции. Предпринял ряд поездок по Якутии и Забайкалью.

За самовластные распоряжения и казнокрадство М.М. Геденштрома лишили должности. По решению особого комитета, занимавшегося рассмотрением дела о хищениях в 1820 г., в отношении него устанавливался запрет на допуск к должностям. После окончания дела поселился в Тобольске. Здесь местное начальство, зная о его способностях и талантах, добилось разрешения возвратить его на службу.

В 1827 г. М.М. Геденштрому разрешили вернуться в Европейскую Россию. Начал службу начальником отделения Медицинского департамента.

В 1830 г. последовало возвращение в Сибирь. С 1832 г. он трудился губернским почтмейстером в Томске. Вышел в отставку в 1839 г. и поселился в дер. Хайдуковой Томского уезда. Пьянствовал и умер в нищете 20 сентября 1845 г.