ГЕБА, ГЕБЕЯ (др.-греч. Ἥβη «юность», лат. Hebe)

В древнегреческой мифологии богиня цветущей юности, олицетворение молодости.

Считалась дочерью Геры и Зевса, сестрой Ареса и Илифии (Hesiod. Theog., 921-923), в поздней традиции встречается версия, что она была порождена одной Герой от листа латука. На пирах богов на Олимпе подносила им нектар и амброзию (Hom. Il., IV, 1-4), затем ее сменил в этом качестве Ганимед . Гебу именовали также Ганимедой; о древнем храме Ганимеды-Гебы на акрополе Флиунта рассказывает Павсаний (II, 18, 3-4, ср. Strab., VIII, 6, 24, p. 382). Геба была отдана в жены обожествленному Гераклу (Hom. Od., XI, 602-604; Hesiod. Theog., 950-953; Pind. Isthm., IV, 59), от которого она родила двух сыновей – Алексиареса и Аникета (Apollod. Bibl., II, 7, 7). Брак Геракла и Гебы был излюбленным мотивом греческой вазописи, к нему часто обращались поэты (Сапфо, Пиндар, Овидий); о жертвеннике в Герейоне (священном участке Геры) близ Микен с изображением этого сюжета упоминает Павсаний (II, 17, 6). Образ Гебы был популярен в европейском искусстве (статуи Гебы работы А. Кановы и Б. Торвальдсена и др.).

В римской мифологии Гебе соответствовала Ювента (Iuventas, Iuventus).

Иллюстрация :

Геба. Скульптура А. Кановы, мрамор. 1801 г. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж.

Автор статьи: О.В. Кулишова