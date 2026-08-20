ГАЗИС ФЕОДОР

ГАЗИС ФЕОДОР - греческий ученый, философ, гуманист, переводчик.

Входил вместе с другими византийскими гуманистами (Иоанн Аргиропул, Михаил Апостолис, Андрей Каллист, Георгий Трапезундский) в окружение кардинала Виссариона Никейского. В 1420-1427 годах Газис - секретарь византийского императора Иоанна VIII Палеолога в Константинополе. Там же познакомился с итальянским гуманистом Ф. Филельфо. Участвовал в Ферраро-Флорентийском Соборе 1438-1439 годов как сторонник церковной унии, которая, по его мнению, могла бы остановить натиск турок на Византию и Европу. После заключения унии остался в Италии, преподавал греческий язык в Павии (1440 год), учил латынь у Витторино да Фельтре в Мантуе (1443-1446 годы). С 1446 года профессор Феррарского университета, затем его ректор; отклонил приглашение Козимо Медичи-Старшего занять кафедру греческой грамматики и диалектики во Флоренции.

В Ферраре Газис написал «Введение в греческую грамматику», которое стало основным учебником греческого языка в Италии и в XVI веке переиздавалось 9 раз. В годы ректорства Газис написал «Речь о значении изучения греческого языка», в которой доказывал необходимость знания греческого для участия в политической жизни. В 1451 году по поручению папы Николая V в Риме сделал ряд переводов (больше похожи на парафразы) на латинский язык сочинений Аристотеля, Теофраста, Дионисия Галикарнасского, Плиния, а несколько позже - на греческий язык произведений Цицерона и др. Вскоре после смерти Николая V (1455 год) Газис вследствии материальной необходимости переехал ко двору неаполитанского короля Альфонса V Арагонского, которому посвятил перевод гомилий святейшего Иоанна Златоуста «Против Аномеев». После смерти короля (1458 год) при содействии Виссариона Никейского Газис получил постоянный доход от мон-ря святого Иоанна в Поликастро (Кампания), жил в Риме. Газис сотрудничал с Виссарионом в написании сочинения «In calumniatorem Platonis» (Опровержение клеветы против Платона), работая одновременно над своим трудом «᾿Αντιρρητικόν». В трактовке Аристотеля Газис пытался сблизить его учение с христианской доктриной о Святой Троице, полемизируя в этом вопросе с Георгием Гемистом Плифоном («Против Плифона»). Газис поддерживал фаталистическое представление Плифона о неизбежности турецкого завоевания («О судьбе»), живо интересовался историей османов, написав сочинение «О происхождении турок» (Περὶ ἀρχαιογονίας τούρκων). Среди других произведений Газиса - 2 филологических сочинения (парафразы «Илиады» и «Батрахомиомахии»), которые он, вероятно, составил для Филельфо, риторическое произведение «Экономий собаке» (Κυνὸς ἐγκώμιον), «Книга о названиях античных месяцев» (Περὶ μηνῶν), ряд писем к Филельфо, Иоанну Аргиропулу, Константину Ласкарису и Георгию Трапезундскому (Mohler. S. 572-592), а также 2 неопубликованных теологических сочинения: «Декрет союза греков и латинян в Ферраре» и «О чистилище» (Cod. Paris. gr. 1287).

После смерти папы Павла II (1471 год) и кардинала Виссариона Никейского (1472 год) Газис переехал из Рима в монастырь святого Иоанна. Свою библиотеку он завещал Димитрию Халкокондилу, который в 1449 году приехал в Рим и стал его учеником, а впоследствии 1-м издателем Гомера.

Сочинения:

Liber de mensibus // PG. 19. Col. 1168-1216;

Laudatio canis, De origine turcarum // PG. 161. Col. 985-1014;

De Fato / Ed. I. W. Taylor // Univ. of Toronto Studies. Philol. ser. 1925. Vol. 3. P. 236-246;

Traktat gegen G. Trapezuntios / Ed. L. Labowsky // Medieval and Renaissance Studies. Lewiston, 1968. Vol. 6. P. 171-198. Дополнительная литература:

Gercke A. Theodoros Gazes. Greifwald, 1903;

Mohler L. Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann. Paderborn, 1942. Bd. 3;

Kristeller P.O. Catalogus translationum et commentariorum: Medieval and Renaissance Latin Transl. and Comment. Wash., 1960. Vol. 1. P. 127-130;

Vol. 2. P. 266-268, 273-274;

Irmscher I. Theodoros Gazes als griechischer Patriot // La parole del Passato. 1961. T. 78. P. 161-173.

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