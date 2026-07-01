ГАЙНУТДИНОВ ВЯЧЕСЛАВ КАРИБУЛОВИЧ

Вячеслав Карибулович Гайнутдинов родился 6 ноября 1947 года в городе Иман (ныне – Дальнереченск Приморского края) в рабочей семье. По национальности татарин. В детстве переехал вместе с семьёй в город Саки Крымской области Украинской ССР, окончил там одиннадцать классов школы.

В 1966 году Гайнутдинов был призван на службу в Советскую Армию. В 1970 году он окончил Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков. Проходил службу в авиационных частях Северной группы войск, Среднеазиатского и Туркестанского военных округов.

В декабре 1979 года майор Вячеслав Гайнутдинов был направлен в Демократическую Республику Афганистан в качестве командира эскадрильи вертолётного полка 40-й армии. Совершил 398 боевых вылетов, многократно выполняя сложнейшие задания командования. Так, 30 декабря 1979 года, уже во время второго вылета, вертолёт Гайнутдинова получил сильные повреждения вражеским огнём с земли, лётчики с трудом довели машину до своего аэродрома. Его экипаж побывал почти на всех советских аэродромах в Афганистане, снабжал боеприпасами и продовольствием советские части на отдалённых блокпостах. 30 марта 1980 года Гайнутдинов со своими товарищами спас экипаж подбитого вертолёта "Ми-8". Вскоре он был представлен к званию Героя Советского Союза.

17 августа 1980 года при выполнении очередного боевого вылета Гайнутдинов погиб вместе со своим экипажем. Похоронен на кладбище города Саки Автономной Республики Крым.