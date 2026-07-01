Гайдукевич, Виктор Францевич (12[25].11.1904, Троки Ковенской губ. ‒ 09.10.1966, Керчь)

Гайдуке́вич, Виктор Францевич (12[25].11.1904, Троки Ковенской губ. — 09.10.1966, Керчь) — выдающийся русский антиковед, архео­лог и историк, сын врача-поляка, переехавшего в Санкт-Петербург из Виленской губ. После школы учился и работал: в Ленинград­ском госудаственном университете (1923—1928), Керченском музее (1928—1930), аспирантуре ЛГУ — ЛИЛИ (1930—1932), Государственной академии истории материальной культуры, Институте истории материальной культуры — Институте археологии АН СССР (с 1932); кандидат (1938), доктор (1950) исторических наук; доцент (1938), профессор (1953) ЛГУ. Ежегодные раскопки (с 1926— Херсонес, Китей, Фанагория, Тиритака, Гермонасса, Мирмекий, Илурат и др.). Руководил крупнейшей Боспорской экспедицией (с 1935), Советско-польской экспедицией (1957—1958) в Мирмекие. После Б. В. Фармаковского и своего учителя С. А. Жебелева возглавил ленинградскую школу античной археологии. Исследования Г., опубликованные в сводных отчетах, составили уникальное издание источников по археологии и истории Боспора (см. Материалы и исследования по археологии. 1941. № 4; 1952. № 25; 1958, № 85; 1959. № 69). Их итогом явилась блестящая обобщающая монография «Боспорское царство» (1949), в переработанном и дополненном виде вышедшая на немецком языке (1971). Список печатных работ включает 105 названий (1934—1987). Умер на раскопе, похоронен в Санкт-Петербурге, на Серафимов­ском кладбище.

Соч.: Боспорское царство. М.—Л., 1949; Илурат. Итоги археологических исследований 1948—1953 гг. // Материалы и исследования по археологии. № 85. М.—Л., 1958; История античных городов Северного Причерноморья. Краткий очерк // Античные города Северного Причерноморья. М.—Л., 1955. С. 23—147; Раскопки Мирмекия в 1935—1938 гг. // Материалы и исследования по археологии. № 25. М.—Л., 1952. С. 135—220; Раскопки Тиритаки в 1935—1940 гг. // Там же. С. 15—134; Раскопки Тиритаки и Мирмекия в 1946—1952 гг. // Там же. С. 149—218; Строительные керамические материалы Боспора: Боспорские черепицы // Известия Государственной академии истории материальной культуры. Вып. 104. М.—Л., 1934. С. 211—315; Das Bosporanische Reich. Berlin. 1971.

Лит.: Виноградов Ю. А. К 100-летию со дня рождения В. Ф. Гайдукевича // Археологические вести. 2005. № 12. С. 323—330; Капошина С. И. Виктор Францевич Гайдукевич (1904—1966). [Некролог] // Вестник древней истории. 1967. № 1. С. 213—214; Капошина С. И., Якобсон А. Л. Виктор Францевич Гайдукевич (1904—1966). [Некролог] // Советская археология . 1967. № 2. С. 299—300; Виктор Францевич Гайдукевич. [Некролог] // Краткие сообщения Института археологии. 1969. Вып. 116. С. 3—10; Я. М. Паромов.