ГАЙДАР АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ

ГАЙДАР АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ (псевдоним; настоящая фамилия Го­ли­ков) - русский детский писатель.

Из се­мьи учи­те­ля. Дет­ские го­ды про­вёл в Ар­за­ма­се, учил­ся в училище (1914-1918 годы). С 1917 года за­ни­мал­ся ре­во­люционно-аги­тационной ра­бо­той. С 1917 года член РКП(б) , ра­бо­тал в ар­за­мас­ской газете «Мо­лот», где опуб­ли­ко­вал пер­вые сти­хотворные опы­ты. В 1918 году всту­пил в Крас­ную Ар­мию ; вое­вал на шес­ти фрон­тах, ко­ман­до­вал пол­ком . В 1924 году был вы­ну­ж­ден уйти в от­став­ку из-за ра­не­ний.

По со­ве­ту М.В. Фрун­зе об­ра­тил­ся к литературной дея­тель­но­сти. В по­вес­ти «В дни по­ра­же­ний и по­бед» (1925 год) Гайдар ос­мыс­ля­ет опыт гражданской вой­ны . Ус­пех при­нёс рас­сказ «Р. В. С.» (1925 год), ко­то­рый от­крыл га­ле­рею пер­со­на­жей-под­ро­ст­ков, во­оду­шев­лён­ных иде­я­ми ре­во­лю­ции, вос­при­ни­маю­щих жизнь как ост­ро­сю­жет­ный ро­ман. Ге­рои про­из­ве­де­ний Гайдара, соз­дан­ных в 1920-е годы, не­ред­ко вое­ва­ли, рис­ко­ва­ли жиз­нью, от их дей­ст­вий за­ви­се­ла судь­ба стра­ны: «На граф­ских раз­ва­ли­нах» (1929 год), «Шко­ла» (1930 год) и др. В 1930-е годы ге­рой Гайдара ста­но­вит­ся мяг­че, по­этич­нее («Го­лу­бая чаш­ка», 1936 год; «Чук и Гек», 1939 год; «Ти­мур и его ко­ман­да», 1940 год), в то же вре­мя со­хра­няя го­тов­ность к ге­ро­ическим по­ступ­кам («Во­ен­ная тай­на», 1935 год; «Судь­ба ба­ра­бан­щи­ка», 1938 год, и др.). В твор­че­ст­ве Гайдара дет­ст­во пред­ста­ёт осо­бым ми­ром, где вы­ше все­го це­нят­ся спра­вед­ли­вость, ис­крен­ность, дру­же­ская вер­ность. С 1941 года Гайдар - во­енный кор­рес­пон­дент газеты «Ком­со­моль­ская прав­да» ; по­гиб на фрон­те. Многие про­из­ве­де­ния Гайдара инс­це­ни­ро­ва­ны и эк­ра­ни­зи­ро­ва­ны.

Сочинения:

Собрание сочинений: В 3 т. М., 1981-1982 годы.

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