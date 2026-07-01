ГАЙДАР АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ
ГАЙДАР АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ (псевдоним; настоящая фамилия Голиков) - русский детский писатель.
Из семьи учителя. Детские годы провёл в Арзамасе, учился в училище (1914-1918 годы). С 1917 года занимался революционно-агитационной работой. С 1917 года член РКП(б), работал в арзамасской газете «Молот», где опубликовал первые стихотворные опыты. В 1918 году вступил в Красную Армию; воевал на шести фронтах, командовал полком. В 1924 году был вынужден уйти в отставку из-за ранений.
По совету М.В. Фрунзе обратился к литературной деятельности. В повести «В дни поражений и побед» (1925 год) Гайдар осмысляет опыт гражданской войны. Успех принёс рассказ «Р. В. С.» (1925 год), который открыл галерею персонажей-подростков, воодушевлённых идеями революции, воспринимающих жизнь как остросюжетный роман. Герои произведений Гайдара, созданных в 1920-е годы, нередко воевали, рисковали жизнью, от их действий зависела судьба страны: «На графских развалинах» (1929 год), «Школа» (1930 год) и др. В 1930-е годы герой Гайдара становится мягче, поэтичнее («Голубая чашка», 1936 год; «Чук и Гек», 1939 год; «Тимур и его команда», 1940 год), в то же время сохраняя готовность к героическим поступкам («Военная тайна», 1935 год; «Судьба барабанщика», 1938 год, и др.). В творчестве Гайдара детство предстаёт особым миром, где выше всего ценятся справедливость, искренность, дружеская верность. С 1941 года Гайдар - военный корреспондент газеты «Комсомольская правда»; погиб на фронте. Многие произведения Гайдара инсценированы и экранизированы.
Сочинения:
Собрание сочинений: В 3 т. М., 1981-1982 годы.