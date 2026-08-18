ГАЙАНА

ГАЙАНА - кооперативная Республика Гайана.

Гайана - го­су­дар­ст­во на се­ве­ро-вос­то­ке Южной Аме­ри­ки. На се­ве­ре омы­ва­ет­ся Ат­лан­ти­че­ским океаном, на вос­то­ке гра­ни­чит с Су­ри­на­мом, на юго-за­па­де и юге - с Бра­зи­ли­ей, на за­па­де и се­ве­ро-за­па­де - с Ве­не­су­элой. Площадь 215 тысяч км2. Население 767,3 тысяч человек (2006 год). Сто­ли­ца - Джордж­таун. Официальный язык - анг­лий­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца - гай­ан­ский дол­лар.

Гайана - член ООН (1966 год), МВФ (1966 год), МБРР (1966 год), ВТО (1995 год), ОАГ (1991 год), Со­об­ще­ст­ва стран Ка­риб­ско­го бас­сей­на (КАРИКОМ; 1973 год).

Гай­а­на с древ­ней­ших вре­мён до об­ре­те­ния не­за­ви­си­мо­сти

Зем­ли, на ко­то­рых на­хо­дят­ся современная Гай­а­на, Су­ри­нам и Франц. Гвиа­на, бы­ли от­кры­ты в 1499 году испанским кон­ки­ста­до­ром А. де Охе­дой и объ­яв­ле­ны испанским вла­де­ни­ем. Од­на­ко Ис­па­ния ос­ваи­ва­ла их очень мед­лен­но и фак­ти­че­ски не за­се­ля­ла, что по­зво­ли­ло Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ни­дер­лан­дам и Фран­ции всту­пить с ней в со­пер­ни­че­ст­во за эти зем­ли. В 1581 году бы­ло ос­но­ва­но пер­вое ни­дерландское по­се­ле­ние на бе­ре­гу реки По­ме­рун. В конце XVI века ни­дер­ланд­цы воз­ве­ли форт Кайк-Ове­ролл как опор­ную ба­зу для про­дви­же­ния в глубь ма­те­ри­ка. На ре­ках Эс­се­ки­бо, Де­ме­ра­ра и Бер­бис так­же бы­ли ос­но­ва­ны ни­дерладские по­се­ле­ния. К 1773 году они при­об­ре­ли ста­тус ко­ло­ний, име­но­вав­ших­ся по на­зва­ни­ям этих рек. В 1621 году ни­дерландская Вест-Инд­ская ком­па­ния по­лу­чи­ла пра­во кон­тро­ли­ро­вать зна­чительную часть тер­ри­то­рии Гайаны. В конце XVI - начале XVII веков Ве­ли­ко­бри­та­ния и Фран­ция так­же на­ча­ли воз­во­дить здесь фор­ты. В 1648 году Ис­па­ния при­зна­ла пра­ва других стран на эти тер­ри­то­рии. С середине XVII века в Гайану ста­ли вво­зить чер­но­ко­жих ра­бов из Аф­ри­ки для ра­бо­ты на план­та­ци­ях са­хар­но­го тро­ст­ни­ка и руд­ни­ках. Под­вер­гав­шие­ся же­сто­кой эк­сплу­а­та­ции ра­бы не­од­но­крат­но под­ни­ма­ли вос­ста­ния.

В конце XVIII - начале XIX веков за об­ла­да­ние тер­ри­то­ри­ей Гайаны раз­вер­ну­лась борь­ба меж­ду Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Ни­дер­лан­да­ми и Фран­ци­ей. В 1781 году анг­ли­ча­не ов­ла­де­ли тер­ри­то­ри­ей Гайаны, в 1782 году она пе­ре­шла к Фран­ции, а с 1783 года на­хо­ди­лась (с пе­ре­ры­вом в 1796-1802 годах) под вла­стью Ни­дер­лан­дов. В 1803 году анг­ли­ча­нам уда­лось за­хва­тить ни­дерландские ко­ло­нии Бер­бис, Эс­се­ки­бо и Де­ме­ра­ру. В 1814 году по­сле под­пи­са­ния британско-ни­дерландского до­го­во­ра они окон­ча­тель­но пе­ре­шли к Ве­ли­ко­бри­та­нии. Па­риж­ским мир­ным до­го­во­ром 1814 года бы­ли оп­ре­де­ле­ны при­мер­ные гра­ни­цы вла­де­ний Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ни­дер­лан­дов и Фран­ции в Гайане, а так­же об­ла­стей, ото­шед­ших к Бра­зи­лии и Ве­не­су­эле. При этом зна­чительная тер­ри­то­рия за­пад­нее реки Эс­се­ки­бо ос­та­ва­лась спор­ной.

В 1831 году анг­ли­ча­не объ­е­ди­ни­ли Эс­се­ки­бо, Де­ме­ра­ру и Бер­бис в од­ну ко­ло­нию под названием Британская Гвиа­на. В 1833 году они от­ме­ни­ли раб­ст­во. С 1838 года на­чал­ся мас­со­вый ввоз де­шё­вой ра­бо­чей си­лы из Ин­дии, за­тем из Ки­тая и Пор­ту­га­лии. Как и в не­ко­то­рых других стра­нах Ка­риб­ско­го ре­гио­на, на­се­ле­ние Британской Гвиа­ны ста­ло мно­го­ра­со­вым и по­ли­кон­фес­сио­наль­ным, что в даль­ней­шем по­влия­ло на про­цесс фор­ми­ро­ва­ния гай­ан­ской на­ции и на внут­ри­по­ли­тическое раз­ви­тие стра­ны.

В 1880-х годах в ре­зуль­та­те экс­пан­сио­ни­ст­ской по­ли­ти­ки Ве­ли­ко­бри­та­нии тер­ри­то­рия Британской Гвиа­ны уве­ли­чи­лась с 52 тысяч до 282 тысяч км2, в том числе за счёт при­сое­ди­не­ния зе­мель, на ко­то­рые за­яв­ля­ла пре­тен­зии Ве­не­су­эла. Тер­ри­то­ри­аль­ный спор с Ве­не­су­элой был уре­гу­ли­ро­ван в 1899 году пу­тём ме­ж­ду­народного ар­бит­ра­жа под пред­се­да­тель­ст­вом российского юри­ста и ди­пло­ма­та Ф.Ф. Мар­тен­са . К Британской Гвиа­не ото­шли 116 тысяч км2 спор­ной тер­ри­то­рии, к Ве­не­су­эле - 13 тысяч км2.

В 1928 году в Британской Гвиа­не бы­ла вве­де­на кон­сти­ту­ция и соз­дан За­ко­но­дательный со­вет.

В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны в Британскую Гвиа­ну на­ча­лось про­ник­но­ве­ние иностранного ка­пи­та­ла. Ком­па­нии США и Ка­на­ды пре­ж­де все­го за­ня­лись раз­ра­бот­кой бо­га­тых ме­сто­ро­ж­де­ний бок­си­тов. C конца 1940-х годов в Британской Гвиа­не на­чал­ся подъ­ём борь­бы про­тив ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства Ве­лико­бри­та­нии. В 1950 году член За­ко­но­дательного со­ве­та, бывший пред­се­да­тель Сою­за цвет­но­го на­се­ле­ния Британской Гвиа­ны ин­до­гай­а­нец Ч.Б. Джа­ган соз­дал Народную про­грес­сив­ную пар­тию (НПП), це­лью ко­то­рой яв­ля­лось спло­че­ние гви­ан­цев вне за­ви­симо­сти от ра­со­вой и со­ци­аль­ной при­над­леж­но­сти и ос­во­бо­ж­де­ние от британского ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства. В апреле 1953 года британское пра­ви­тель­ст­во вве­ло в Британской Гвиа­не но­вую кон­сти­ту­цию, по ко­то­рой ме­ст­ное на­се­ле­ние по­лу­чи­ло пра­во уча­ст­во­вать в управ­ле­нии ко­ло­ни­ей. В 1953 году бы­ли про­ве­де­ны все­об­щие вы­бо­ры в За­ко­но­дательный со­вет, на ко­то­рых по­бе­ди­ла НПП (18 мест из 24). Сфор­ми­ро­ван­ное Джа­га­ном пра­ви­тель­ст­во при­ня­ло ряд за­ко­нов, ко­то­рые рас­ши­ря­ли пра­ва на­се­ле­ния ко­ло­нии и за­тра­ги­ва­ли ин­те­ре­сы иностранных ком­па­ний. В от­вет на это в октябре 1953 года британские вла­сти вве­ли в Британскую Гвиа­ну вой­ска, от­ме­ни­ли кон­сти­ту­цию 1953 года и рас­пус­ти­ли пра­ви­тель­ст­во Джа­га­на. Власть бы­ла со­сре­до­то­че­на в ру­ках британского гу­бер­на­то­ра. В 1955 году ко­ло­ни­аль­ные вла­сти до­би­лись рас­ко­ла НПП и вы­хо­да из неё аф­ро­гай­ан­ско­го кры­ла, ко­то­рое кон­сти­туи­ро­ва­лось как аль­тер­на­тив­ная НПП и бо­лее ло­яль­ная по от­но­ше­нию к ко­лони­за­то­рам пар­тия - Народный национальный кон­гресс (ННК). К не­му, по за­мыс­лу британских ко­ло­ни­аль­ных вла­стей, долж­на бы­ла прим­кнуть и часть индо­гай­ан­цев. Воз­гла­вил ННК аф­ро­гай­а­нец Л.Ф.С. Бёрн­хем. Соз­да­ние двух пар­тий за­кре­пи­ло ра­зоб­щён­ность об­ще­ст­ва Британской Гвиа­ны по ра­со­во-ре­лигиозному и со­цио­куль­тур­но­му при­зна­ку, ко­то­рая под­кре­п­ля­лась и эко­но­ми­че­ски: ин­до­гай­ан­цы бы­ли за­ня­ты в ос­нов­ном в сельском хозяйстве и са­хар­ной промышленности, а аф­ро­гай­ан­цы - в гор­но­до­бы­ваю­щей промышленности и по­лу­ча­ли зар­пла­ту в 2-3 ра­за вы­ше.

В 1957 году в Британской Гвиа­не бы­ла вве­де­на кон­сти­ту­ция, уре­зав­шая пра­ва вы­бор­ных ор­га­нов. На вы­бо­рах 1957 года НПП вновь одер­жа­ла по­бе­ду. Упор­ная борь­ба на­ро­да Британской Гвиа­ны за не­за­ви­си­мость за­ста­ви­ла британское пра­ви­тель­ст­во пре­дос­та­вить ко­ло­нии в 1961 году но­вую кон­сти­ту­цию, рас­ши­рив­шую внутреннее са­мо­управ­ле­ние, но ос­та­вив­шую в ве­де­нии Ве­ли­ко­бри­та­нии во­про­сы внеш­ней по­ли­ти­ки и обо­ро­ны. Вы­бо­ры 1961 года так­же при­нес­ли по­бе­ду НПП. Сфор­ми­ро­ван­ное в сентябре 1961 года Ч.Б. Джа­га­ном пра­ви­тель­ст­во раз­ра­бо­та­ло 5-лет­ний план эко­но­мического раз­ви­тия стра­ны, пре­ду­смат­ри­вав­ший про­ве­де­ние аг­рар­ной ре­фор­мы, ог­ра­ни­че­ние дея­тель­но­сти иностранных кор­по­ра­ций, соз­да­ние мно­го­от­рас­ле­вой струк­ту­ры про­изводства и национальной фи­нан­со­вой сис­те­мы. Оно по­тре­бо­ва­ло от пра­ви­тель­ст­ва Ве­ли­ко­бри­та­нии пре­дос­тав­ле­ния Британской Гвиа­не не­за­ви­си­мо­сти к 31.05.1962 года. Спро­во­ци­ро­ван­ные пар­ти­ей Объ­е­ди­нён­ная си­ла (ОС; ос­но­ва­на в 1961 году) и пра­вы­ми проф­со­юз­ны­ми ли­де­ра­ми при под­держ­ке Ве­ли­ко­бри­та­нии и США меж­ра­со­вые вол­не­ния бы­ли ис­поль­зо­ва­ны британскими вла­стя­ми как пред­лог для от­сроч­ки пре­дос­тав­ле­ния не­за­ви­си­мо­сти ко­ло­нии. В середине 1964 года пра­ви­тель­ст­во Ве­ли­ко­бри­та­нии вновь из­ме­ни­ло из­би­рательную сис­те­му в Британской Гвиа­не. В ре­зуль­та­те дос­роч­ных вы­бо­ров в декабре 1964 года, про­хо­див­ших в об­ста­нов­ке за­пу­ги­ва­ния и вме­ша­тель­ст­ва ко­ло­ни­аль­ных вла­стей, НПП по­лу­чи­ла в пар­ла­мен­те 24 мес­та, ННК - 22, ОС - 7. По ито­гам вы­бо­ров бы­ло сфор­ми­ро­ва­но коа­лиционное пра­ви­тель­с­т­во ННК и ОС во гла­ве с Л.Ф.С. Бёрн­хе­мом, ко­то­рое от­ме­ни­ло ряд за­ко­нов, при­ня­тых пра­ви­тель­ст­вом Джа­га­на, и соз­да­ло бо­лее бла­го­при­ят­ные ус­ло­вия для дея­тель­но­сти британских и американских кор­по­ра­ций.

Гай­а­на во 2-й половине XX - начале XXI веков

26.05.1966 года под дав­ле­ни­ем мас­со­во­го дви­же­ния за не­за­ви­си­мость Британская Гвиа­на бы­ла про­воз­гла­ше­на не­за­ви­си­мым государством и ста­ла на­зы­вать­ся Гай­а­ной; в том же го­ду Гайана при­ня­та в ООН. Од­на­ко в стра­не до декабря 1966 года про­дол­жа­ло со­хра­нять­ся вве­дён­ное ещё британскими вла­стя­ми чрез­вы­чай­ное по­ло­же­ние, многие вид­ные дея­те­ли НПП бы­ли за­клю­че­ны в тюрь­мы. В декабре 1968 года в Гайанt со­стоя­лись пер­вые по­сле дос­ти­же­ния не­за­ви­си­мо­сти все­об­щие вы­бо­ры, на ко­то­рых по­бе­ду одер­жал ННК. США, стре­мив­шие­ся со­хра­нить Л.Ф.С. Бёрн­хе­ма на по­сту пре­мьер-ми­ни­ст­ра, ока­зы­ва­ли его пра­ви­тель­ст­ву зна­чительную по­мощь. 23.02.1970 года стра­на бы­ла про­воз­гла­ше­на рес­пуб­ли­кой и ста­ла име­но­вать­ся Коо­пе­ра­тив­ная Рес­пуб­ли­ка Гай­а­на. В декабре 1970 года она ус­та­но­ви­ла ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с СССР.

С начала 1970-х годов пра­ви­тель­ст­во Л.Ф.С. Бёрн­хе­ма пе­ре­хва­ти­ло ряд ло­зун­гов НПП, взя­ло курс на уси­ле­ние государственного кон­тро­ля над национальными ре­сур­са­ми, пе­рестрой­ку эко­но­ми­ки в це­лях обес­пе­че­ния хо­зяйственной са­мо­стоя­тель­но­сти стра­ны. В 1975 году оно на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ло бок­си­то­до­бы­ваю­щую пром-сть (с вы­пла­той ком­пен­са­ции бывшим вла­дель­цам пред­при­ятий). В 1977 году ННК про­воз­гла­сил курс на по­строе­ние в Гайане «коо­пе­ра­тив­но­го со­циа­лиз­ма» на ос­но­ве сме­шан­ной эко­но­ми­ки и различных форм соб­ст­вен­но­сти, ко­то­рый был за­кре­п­лён в но­вой кон­сти­ту­ции, при­ня­той в 1980 году (по этой кон­сти­ту­ции Бёрн­хем стал так­же пре­зи­ден­том стра­ны). Од­на­ко ННК не уда­лось во­пло­тить в жизнь ни один из сво­их ло­зун­гов. Его курс вы­зы­вал всё боль­шее не­до­воль­ст­во как у ин­до­гай­ан­цев, так и у ра­ди­каль­ных групп аф­ро­гай­ан­ской об­щи­ны. Ло­зунг и прак­ти­ка «коо­пе­ра­тив­но­го со­циа­лиз­ма» встре­ча­ли оп­по­зи­цию со сто­ро­ны круп­но­го биз­не­са и средних сло­ёв об­ще­ст­ва. С по­зи­ций пра­во­го на­цио­на­лиз­ма ННК кри­ти­ко­ва­ли му­сульманская пар­тия «Пат­рио­ты» и Дви­же­ние за за­пре­ще­ние дис­кри­ми­на­ции, вы­сту­пав­шее как «мно­го­ра­со­вый аль­янс ин­тел­лек­туа­лов и ра­бо­че­го клас­са».

В 1980-х годов ННК снял ло­зунг по­строе­ния «коо­пе­ра­тив­но­го со­циа­лиз­ма», объ­явил о ли­бе­ра­ли­за­ции эко­но­ми­ки и ак­тив­ном при­вле­че­нии иностранного ка­пи­та­ла. Из­ме­не­ние кур­са со­про­во­ж­да­лось ухуд­ше­ни­ем эко­но­мической си­туа­ции. В 1982 году бы­ла об­на­ро­до­ва­на про­грам­ма эко­но­мического оз­до­ров­ле­ния, пре­ду­смат­ри­вав­шая раз­ви­тие мел­ко­го и сред­не­го биз­не­са, де­цен­тра­ли­за­цию управ­ле­ния, со­кра­ще­ние чис­ла государственных слу­жа­щих. За­няв­ший по­сле смер­ти Л.Ф.С. Бёрн­хе­ма в 1985 году пост гла­вы государства аф­ро­гай­а­нец Х.Д. Хойт при­сту­пил к при­ва­ти­за­ции час­ти государственных пред­при­ятий.

В 1986-1987 годы пра­ви­тель­ст­во Х.Д. Хой­та вы­дви­ну­ло ло­зунг «на­цио­наль­но­го ма­те­риа­лиз­ма» - соз­да­ния спра­вед­ли­во­го об­щест­ва при «кон­ст­рук­тив­ном со­труд­ни­че­ст­ве» с МВФ и МБРР. Не­до­воль­ст­во «праг­ма­ти­че­ским кур­сом» при­ве­ло к концу 1980-х годов к скла­ды­ва­нию в Гайане ши­ро­кой ан­ти­пра­ви­тельственной оп­по­зи­ции. В 1992 году на все­об­щих вы­бо­рах по­бе­ди­ла НПП. Пре­зи­ден­том стал Ч.Б. Джа­ган, ко­то­рый при­сту­пил к про­ве­де­нию по­ли­тических и эко­но­мических ре­форм с це­лью дос­ти­же­ния «на­цио­наль­ной де­мо­кра­тии» - об­щественного кон­сен­су­са, обес­пе­че­ния рав­ных воз­мож­но­стей для государственного и ча­ст­но­го биз­не­са, по­строе­ния мно­го­ук­лад­ной ры­ноч­ной эко­но­ми­ки. По­сле кон­чи­ны Ч.Б. Джа­га­на (1997 год) его вдо­ва Дж.Р. Джа­ган (бе­лая уро­жен­ка США) была про­воз­гла­ше­на его пре­ем­ни­ком на по­сту пре­зи­ден­та, что вы­зва­ло рез­кое не­до­воль­ст­во у час­ти об­ще­ст­ва. По­бе­да Дж.Р. Джа­ган на вы­бо­рах в декабре 1997 года ещё боль­ше обо­ст­ри­ла меж­ра­со­вое про­ти­во­стоя­ние. На пе­ре­го­во­рах НПП и ННК бы­ло ре­ше­но со­кра­тить на 2 го­да срок ман­да­та из­бран­но­го пре­зи­ден­та и на­зна­чить но­вые вы­бо­ры на 2001 год. В августе 1999 года по­сле её дос­роч­ной от­став­ки гла­вой государства стал ин­до­гай­а­нец Б. Джа­гдео, быв­ший до это­го ви­це-пре­зи­ден­том и министром фи­нан­сов стра­ны. На вы­бо­рах 2001 года по­бе­ду одер­жал Джа­гдео, по­лу­чив­ший 53% го­ло­сов.

В 2001 году ак­ти­ви­зи­ро­вал­ся диа­лог ме­ж­ду Б. Джа­гдео и ли­де­ром ННК Х.Д. Хой­том. В 2003 году бы­ла соз­да­на Ко­мис­сия по ме­жэт­ническим от­но­ше­ни­ям, при­зван­ная уре­гу­ли­ро­вать про­бле­му дис­кри­ми­на­ции по ра­со­во­му или эт­ническому при­зна­ку. Не­смот­ря на труд­но­сти во взаи­мо­от­но­ше­ни­ях с оп­по­зи­ци­ей, Джа­гдео уда­лось ук­ре­пить по­ли­тическую ста­биль­ность в стра­не, ос­ла­бить про­ти­во­стоя­ние ме­ж­ду пра­ви­тель­ст­вом и оп­по­зи­ци­ей. Пар­ла­мент при­нял за­ко­ны, на­прав­лен­ные на не­до­пу­ще­ние дис­кри­ми­на­ции по ра­со­во­му или эт­ни­ческому при­зна­ку, а так­же внёс по­прав­ки в кон­сти­ту­цию, пре­ду­смат­ри­вав­шие соз­да­ние но­вой из­би­рательной ко­мис­сии и уч­ре­ж­де­ние по­ста ли­де­ра оп­по­зи­ции в пар­ла­мен­те. В эко­но­мической сфе­ре пра­ви­тель­ст­во Гайаны сле­ду­ет раз­ра­бо­тан­ной при со­дей­ст­вии МВФ «Про­грам­ме струк­тур­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния», на­прав­лен­ной на раз­ви­тие ры­ноч­но­го хо­зяй­ст­ва, рас­ши­ре­ние и сти­му­ли­ро­ва­ние ча­ст­но­го сек­то­ра, раз­го­су­дар­ст­вле­ние ве­ду­щих от­рас­лей.

Дополнительная литература:

Джа­ган Ч. Сво­бо­да под за­пре­том. М., 1955;

Despres L.A. Cultural pluralism and ­na­tionalist politics in British Guyana. Chi., 1967;

Бо­го­слов­ский В.А. Гай­а­на. М., 1969;

Ja­gan Ch. Unmasking enemies of the Guyanese people. Georgetown, 1984;

idem. Forbidden freedom: the story of British Guiana. L., 1989;

idem. My fight for Guyana’s freedom. Milton, 1998;

Guyana: fraudulent revolution. L., 1984.

Иллюстрация:

Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)