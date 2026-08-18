ГАЙАНА
ГАЙАНА - кооперативная Республика Гайана.
Гайана - государство на северо-востоке Южной Америки. На севере омывается Атлантическим океаном, на востоке граничит с Суринамом, на юго-западе и юге - с Бразилией, на западе и северо-западе - с Венесуэлой. Площадь 215 тысяч км2. Население 767,3 тысяч человек (2006 год). Столица - Джорджтаун. Официальный язык - английский. Денежная единица - гайанский доллар.
Гайана - член ООН (1966 год), МВФ (1966 год), МБРР (1966 год), ВТО (1995 год), ОАГ (1991 год), Сообщества стран Карибского бассейна (КАРИКОМ; 1973 год).
Гайана с древнейших времён до обретения независимости
Земли, на которых находятся современная Гайана, Суринам и Франц. Гвиана, были открыты в 1499 году испанским конкистадором А. де Охедой и объявлены испанским владением. Однако Испания осваивала их очень медленно и фактически не заселяла, что позволило Великобритании, Нидерландам и Франции вступить с ней в соперничество за эти земли. В 1581 году было основано первое нидерландское поселение на берегу реки Померун. В конце XVI века нидерландцы возвели форт Кайк-Оверолл как опорную базу для продвижения в глубь материка. На реках Эссекибо, Демерара и Бербис также были основаны нидерладские поселения. К 1773 году они приобрели статус колоний, именовавшихся по названиям этих рек. В 1621 году нидерландская Вест-Индская компания получила право контролировать значительную часть территории Гайаны. В конце XVI - начале XVII веков Великобритания и Франция также начали возводить здесь форты. В 1648 году Испания признала права других стран на эти территории. С середине XVII века в Гайану стали ввозить чернокожих рабов из Африки для работы на плантациях сахарного тростника и рудниках. Подвергавшиеся жестокой эксплуатации рабы неоднократно поднимали восстания.
В конце XVIII - начале XIX веков за обладание территорией Гайаны развернулась борьба между Великобританией, Нидерландами и Францией. В 1781 году англичане овладели территорией Гайаны, в 1782 году она перешла к Франции, а с 1783 года находилась (с перерывом в 1796-1802 годах) под властью Нидерландов. В 1803 году англичанам удалось захватить нидерландские колонии Бербис, Эссекибо и Демерару. В 1814 году после подписания британско-нидерландского договора они окончательно перешли к Великобритании. Парижским мирным договором 1814 года были определены примерные границы владений Великобритании, Нидерландов и Франции в Гайане, а также областей, отошедших к Бразилии и Венесуэле. При этом значительная территория западнее реки Эссекибо оставалась спорной.
В 1831 году англичане объединили Эссекибо, Демерару и Бербис в одну колонию под названием Британская Гвиана. В 1833 году они отменили рабство. С 1838 года начался массовый ввоз дешёвой рабочей силы из Индии, затем из Китая и Португалии. Как и в некоторых других странах Карибского региона, население Британской Гвианы стало многорасовым и поликонфессиональным, что в дальнейшем повлияло на процесс формирования гайанской нации и на внутриполитическое развитие страны.
В 1880-х годах в результате экспансионистской политики Великобритании территория Британской Гвианы увеличилась с 52 тысяч до 282 тысяч км2, в том числе за счёт присоединения земель, на которые заявляла претензии Венесуэла. Территориальный спор с Венесуэлой был урегулирован в 1899 году путём международного арбитража под председательством российского юриста и дипломата Ф.Ф. Мартенса. К Британской Гвиане отошли 116 тысяч км2 спорной территории, к Венесуэле - 13 тысяч км2.
В 1928 году в Британской Гвиане была введена конституция и создан Законодательный совет.
В годы 2-й мировой войны в Британскую Гвиану началось проникновение иностранного капитала. Компании США и Канады прежде всего занялись разработкой богатых месторождений бокситов. C конца 1940-х годов в Британской Гвиане начался подъём борьбы против колониального господства Великобритании. В 1950 году член Законодательного совета, бывший председатель Союза цветного населения Британской Гвианы индогайанец Ч.Б. Джаган создал Народную прогрессивную партию (НПП), целью которой являлось сплочение гвианцев вне зависимости от расовой и социальной принадлежности и освобождение от британского колониального господства. В апреле 1953 года британское правительство ввело в Британской Гвиане новую конституцию, по которой местное население получило право участвовать в управлении колонией. В 1953 году были проведены всеобщие выборы в Законодательный совет, на которых победила НПП (18 мест из 24). Сформированное Джаганом правительство приняло ряд законов, которые расширяли права населения колонии и затрагивали интересы иностранных компаний. В ответ на это в октябре 1953 года британские власти ввели в Британскую Гвиану войска, отменили конституцию 1953 года и распустили правительство Джагана. Власть была сосредоточена в руках британского губернатора. В 1955 году колониальные власти добились раскола НПП и выхода из неё афрогайанского крыла, которое конституировалось как альтернативная НПП и более лояльная по отношению к колонизаторам партия - Народный национальный конгресс (ННК). К нему, по замыслу британских колониальных властей, должна была примкнуть и часть индогайанцев. Возглавил ННК афрогайанец Л.Ф.С. Бёрнхем. Создание двух партий закрепило разобщённость общества Британской Гвианы по расово-религиозному и социокультурному признаку, которая подкреплялась и экономически: индогайанцы были заняты в основном в сельском хозяйстве и сахарной промышленности, а афрогайанцы - в горнодобывающей промышленности и получали зарплату в 2-3 раза выше.
В 1957 году в Британской Гвиане была введена конституция, урезавшая права выборных органов. На выборах 1957 года НПП вновь одержала победу. Упорная борьба народа Британской Гвианы за независимость заставила британское правительство предоставить колонии в 1961 году новую конституцию, расширившую внутреннее самоуправление, но оставившую в ведении Великобритании вопросы внешней политики и обороны. Выборы 1961 года также принесли победу НПП. Сформированное в сентябре 1961 года Ч.Б. Джаганом правительство разработало 5-летний план экономического развития страны, предусматривавший проведение аграрной реформы, ограничение деятельности иностранных корпораций, создание многоотраслевой структуры производства и национальной финансовой системы. Оно потребовало от правительства Великобритании предоставления Британской Гвиане независимости к 31.05.1962 года. Спровоцированные партией Объединённая сила (ОС; основана в 1961 году) и правыми профсоюзными лидерами при поддержке Великобритании и США межрасовые волнения были использованы британскими властями как предлог для отсрочки предоставления независимости колонии. В середине 1964 года правительство Великобритании вновь изменило избирательную систему в Британской Гвиане. В результате досрочных выборов в декабре 1964 года, проходивших в обстановке запугивания и вмешательства колониальных властей, НПП получила в парламенте 24 места, ННК - 22, ОС - 7. По итогам выборов было сформировано коалиционное правительство ННК и ОС во главе с Л.Ф.С. Бёрнхемом, которое отменило ряд законов, принятых правительством Джагана, и создало более благоприятные условия для деятельности британских и американских корпораций.
Гайана во 2-й половине XX - начале XXI веков
26.05.1966 года под давлением массового движения за независимость Британская Гвиана была провозглашена независимым государством и стала называться Гайаной; в том же году Гайана принята в ООН. Однако в стране до декабря 1966 года продолжало сохраняться введённое ещё британскими властями чрезвычайное положение, многие видные деятели НПП были заключены в тюрьмы. В декабре 1968 года в Гайанt состоялись первые после достижения независимости всеобщие выборы, на которых победу одержал ННК. США, стремившиеся сохранить Л.Ф.С. Бёрнхема на посту премьер-министра, оказывали его правительству значительную помощь. 23.02.1970 года страна была провозглашена республикой и стала именоваться Кооперативная Республика Гайана. В декабре 1970 года она установила дипломатические отношения с СССР.
С начала 1970-х годов правительство Л.Ф.С. Бёрнхема перехватило ряд лозунгов НПП, взяло курс на усиление государственного контроля над национальными ресурсами, перестройку экономики в целях обеспечения хозяйственной самостоятельности страны. В 1975 году оно национализировало бокситодобывающую пром-сть (с выплатой компенсации бывшим владельцам предприятий). В 1977 году ННК провозгласил курс на построение в Гайане «кооперативного социализма» на основе смешанной экономики и различных форм собственности, который был закреплён в новой конституции, принятой в 1980 году (по этой конституции Бёрнхем стал также президентом страны). Однако ННК не удалось воплотить в жизнь ни один из своих лозунгов. Его курс вызывал всё большее недовольство как у индогайанцев, так и у радикальных групп афрогайанской общины. Лозунг и практика «кооперативного социализма» встречали оппозицию со стороны крупного бизнеса и средних слоёв общества. С позиций правого национализма ННК критиковали мусульманская партия «Патриоты» и Движение за запрещение дискриминации, выступавшее как «многорасовый альянс интеллектуалов и рабочего класса».
В 1980-х годов ННК снял лозунг построения «кооперативного социализма», объявил о либерализации экономики и активном привлечении иностранного капитала. Изменение курса сопровождалось ухудшением экономической ситуации. В 1982 году была обнародована программа экономического оздоровления, предусматривавшая развитие мелкого и среднего бизнеса, децентрализацию управления, сокращение числа государственных служащих. Занявший после смерти Л.Ф.С. Бёрнхема в 1985 году пост главы государства афрогайанец Х.Д. Хойт приступил к приватизации части государственных предприятий.
В 1986-1987 годы правительство Х.Д. Хойта выдвинуло лозунг «национального материализма» - создания справедливого общества при «конструктивном сотрудничестве» с МВФ и МБРР. Недовольство «прагматическим курсом» привело к концу 1980-х годов к складыванию в Гайане широкой антиправительственной оппозиции. В 1992 году на всеобщих выборах победила НПП. Президентом стал Ч.Б. Джаган, который приступил к проведению политических и экономических реформ с целью достижения «национальной демократии» - общественного консенсуса, обеспечения равных возможностей для государственного и частного бизнеса, построения многоукладной рыночной экономики. После кончины Ч.Б. Джагана (1997 год) его вдова Дж.Р. Джаган (белая уроженка США) была провозглашена его преемником на посту президента, что вызвало резкое недовольство у части общества. Победа Дж.Р. Джаган на выборах в декабре 1997 года ещё больше обострила межрасовое противостояние. На переговорах НПП и ННК было решено сократить на 2 года срок мандата избранного президента и назначить новые выборы на 2001 год. В августе 1999 года после её досрочной отставки главой государства стал индогайанец Б. Джагдео, бывший до этого вице-президентом и министром финансов страны. На выборах 2001 года победу одержал Джагдео, получивший 53% голосов.
В 2001 году активизировался диалог между Б. Джагдео и лидером ННК Х.Д. Хойтом. В 2003 году была создана Комиссия по межэтническим отношениям, призванная урегулировать проблему дискриминации по расовому или этническому признаку. Несмотря на трудности во взаимоотношениях с оппозицией, Джагдео удалось укрепить политическую стабильность в стране, ослабить противостояние между правительством и оппозицией. Парламент принял законы, направленные на недопущение дискриминации по расовому или этническому признаку, а также внёс поправки в конституцию, предусматривавшие создание новой избирательной комиссии и учреждение поста лидера оппозиции в парламенте. В экономической сфере правительство Гайаны следует разработанной при содействии МВФ «Программе структурного регулирования», направленной на развитие рыночного хозяйства, расширение и стимулирование частного сектора, разгосударствление ведущих отраслей.
Дополнительная литература:
Джаган Ч. Свобода под запретом. М., 1955;
Despres L.A. Cultural pluralism and nationalist politics in British Guyana. Chi., 1967;
Богословский В.А. Гайана. М., 1969;
Jagan Ch. Unmasking enemies of the Guyanese people. Georgetown, 1984;
idem. Forbidden freedom: the story of British Guiana. L., 1989;
idem. My fight for Guyana’s freedom. Milton, 1998;
Guyana: fraudulent revolution. L., 1984.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.