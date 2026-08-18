Гай (лат. Gaius) (между 117 и 192)

Гай (лат. Gaius) (между 117 и 192) — римский юрист, уроженец Малой Азии, принадлежал к школе сабинианцев. О его биографии ничего не известно. Занимался теоретической разработкой и преподаванием права, что следует из учебного характера его «Институций» (досл. «наставления»). Популярность пришла к нему уже после смерти — в эпоху поздней Римской империи, когда Г. вошел в так называемую золотую пятерку юристов, на которых по закону о цитировании (426) обязаны были ссылаться судьи.

«Институции» Г. использовались в правовых сборниках V—VI вв. (например, в «Бревиарии Алариха»). Император Юстиниан называет его «нашим Гаем» и составляет свои «Институции» по образцу Г. «Институции» Г. состоят из 4 книг, излагают систему римского классического права, укладывающуюся в схему «лица — вещи — обязательства — иски», дают историю легисакционных исков и преторских формул. Общая система «Институций» Гая через компиляцию Юстиниана стала основой системы средневекового и современного европейского частного права. В средневековье текст «Институций» был утрачен, но в 1816 Б. Г. Нибур открыл его под текстом писем св. Иеронима.

В Дигесты Юстиниана включены цитаты и из других сочинений Гая.

Соч.: Институции / Пер. Ф. Дыдынского. Под ред. В. А. Савельева, Л. Л. Кофанова. М., 1997.

Лит.: Honoré A. M. Gaius. A Biography. Oxford, 1962. Л. Л. Кофанов.