ГАВРИШКО НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ

Николай Иосифович Гавришко родился 5 (по новому стилю – 18) октября 1912 года в селе Давыдковцы (ныне – Хмельницкий район Хмельницкой области Украины) в крестьянской семье. По национальности украинец. После окончания восьми классов школы по комсомольской путёвке уехал в город Алчевск Ворошиловградской области Украинской ССР. Окончил горный техникум, работал на шахте.

Жена – Ищук Вера Сергеевна, в годы Великой Отечественной войны жила в селе Рженевка Константиновского района Каменец-Подольской области Украинской ССР.

В 1934 году Гавришко был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Старо-Константиновским районным военным комиссариатом Каменец-Подольской области Украинской ССР. Окончил Киевское автобронетанковое училище. Участвовал в польском походе РККА 1939 года. Служил командиром танкового взвода 15-й танковой дивизии, дислоцировавшейся в городе Станиславе (ныне – Ивано-Франковск ). Здесь он встретил начало Великой Отечественной войны .

С первых дней войны Гавришко находился в действующей армии. Трижды – 16 июля 1941 года, 14 июля 1942 года и 9 января 1944 года – он был ранен. К лету 1943 года гвардии капитан Николай Гавришко командовал 1-м танковым батальоном 1-й гвардейской танковой бригады 1-й танковой армии. Во время июльских боёв 1943 года за населённые пункты Яковлево, Дубрава, Новосёловка, Покровка, Ильинское батальон под его командованием сдержал натиск наступающих танково-пехотных сил противника, нанеся ему большие потери. 5-9 июля 1943 года танкисты уничтожили: 10 тяжёлых танков, 23 средних и лёгких танков, 15 разнокалиберных орудий, 23 автомашины, до 720 солдат и офицеров противника. За отличия в тех боях Гавришко был удостоен первой своей боевой награды – ордена Красного Знамени.

24-30 декабря 1943 года батальон Гавришко освободил населённые пункты Чернорудка, Малая Чернявка, Большая Чернявка, Болохонские Махаринцы и ворвался на юго-восточную окраину города Казатин Винницкой области. Противнику были нанесены большие потери: 16 танков, 8 самоходных орудий, 10 разнокалиберных орудий, 6 броневиков, 406 автомашин, 20 пулемётов, до 990 солдат и офицеров, ещё 480 солдат и офицеров были захвачены в плен. Гавришко со своими танкистами участвовал в захвате 30 эшелонов с боеприпасами на станции Казатин. За это он был награждён орденом Ленина.

21-26 марта 1944 года батальон Гавришко в боях за населённые пункты Сухостав, Яблонов и Капычинцы, предприняв дерзкий и манёвренный удар, разгромили их гарнизоны, вышли к реке Серет и с ходу её форсировали. Продвигаясь вперёд танкисты достигли Днестра. Мост через реку был взорван. Тогда Гавришко огнём своих танков поддержал переправу соседнего подразделения, а затем предпринял разведку и 25 марта 1944 года форсировал Днестр вброд. В результате действий его батальона противник понёс большие потери в живой силе и боевой технике, были захвачены большие трофеи и множество пленных. В ночь с 28 на 29 марта 1944 года танкисты под командованием Гавришко в числе первых ворвались в город Станислав, где захватил несколько высокопоставленных вражеских офицеров, в том числе и коменданта города. 29 марта 1944 года командир 1-й гвардейской танковой бригады гвардии полковник В. М. Горелов представил его к званию Героя Советского Союза .

С 1944 года Гавришко командовал 68-м отдельным гвардейским танковым полком 1-й гвардейской танковой армии. Конец войны он встретил в Берлине . После завершения боевых действий Гавришко продолжил службу в Советской Армии. В 1949 году он окончил Высшую офицерскую школу бронетанковых и механизированных войск. В 1956 году в звании подполковника Гавришко был уволен в запас. Проживал и работал в городе Хмельницком. Скончался 7 июня 1976 года, похоронен на городском кладбище Хмельницкого.