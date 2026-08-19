ГАВРИШ ИВАН ФОМИЧ

Иван Фомич Гавриш родился 7 апреля 1920 года в селе Садовое (ныне – Московский район Чуйской области Киргизии) в крестьянской семье. По национальности украинец. После окончания неполной средней школы работал подручным на аэродроме в городе Фрунзе (ныне – Бишкек ).

В 1938 году Гавриш был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Сталинским районным военным комиссариатом Чуйской области Киргизской ССР. В 1940 году он окончил Вольское военное авиационно-техническое училище, после чего служил авиационным техником 136-го бомбардировочного авиационного полка Киевского особого военного округа. В этой должности Гавриш встретил начало Великой Отечественной войны .

С 22 июня 1941 года находился в действующей армии. Первоначально служил на авиационно-технических должностях. Участвовал в боях 1941 года на Украине, Барвенково-Лозовской операции, Сталинградской битве , освобождении Ростовской области и Донбасса.

В 1943 году Гавриш прошёл переобучение на лётчика-штурмовика и вернулся на фронт в качестве лётчика 74-го гвардейского штурмового авиационного полка 1-й воздушной армии. Летал на самолёте «Ил-2». Участвовал в ликвидации Никопольского плацдарма, освобождении Крыма, Белорусской и Литовской ССР, боях на территории Восточной Пруссии.

Об эффективности боевой работы Гавриша говорит тот факт, что только за 5 дней Белорусской операции лета 1944 года он совершил 11 успешных боевых вылетов, нанеся противнику большие потери в боевой технике и живой силе. 4 июля 1944 года он был представлен к первой своей боевой награде – ордену Красного Знамени. К началу 1945 года Гавриш стал командиром звена того же полка.

Помимо штурмовки скоплений вражеских войск, Гавриш совершал также боевые вылеты на воздушную разведку. Так, в районе города Вилкавишкис им были обнаружены до 50 танков противника, о которых не знало командование. Оказывал содействие наземным частям. Так, 18 и 27 января 1945 года в боях на территории Восточной Пруссии он нанёс противнику большие потери в боевой технике и живой силе, благодаря чему пехота сумела захватить населённые пункты Альт-Вештеген и Штайнбек.

Не раз во время боевых вылетов Гавриш попадал под огонь вражеской зенитной артиллерии и авиации. 20 октября 1944 года в районе населённого пункта Жургупхен четвёрка штурмовиков, среди которой была и его машина, была атакована десятью немецкими истребителями. Гавриш сумел отбить четыре их атаки, при этом провёл аэрофотосъёмку места атаки и доставил командованию важные разведданные. 14 января 1945 года в районе населённого пункта Иенткуткампин он, невзирая на шквальный огонь зенитной артиллерии, на бреющем полёте провёл штурмовку, а затем сфотографировал цель.

7 марта 1945 года командир 74-го гвардейского штурмового авиационного полка, Герой Советского Союза, гвардии майор М. И. Смильский представил гвардии старшего лейтенанта Гавриша к званию Героя Советского Союза. К тому времени на его счету числились 100 боевых вылетов с уничтожением 13 танков, около 60 автомашин, нескольких складов с боеприпасами, большого количества другой боевой техники и живой силы. Всего же за время Великой Отечественной войны Гавриш совершал 129 боевых вылетов.

После окончания войны Гавриш продолжил службу на командных должностях в частях Военно-воздушных сил Советской Армии. В 1953 году он окончил Высшие офицерские лётно-тактические курсы. В 1959 году в звании майора Гавриш был уволен в запас. Проживал в Ростове-на-Дону. Умер 30 октября 1994 года, похоронен на Северном кладбище Ростова-на-Дону.