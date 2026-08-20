ГАВРИЛИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГАВРИЛИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский композитор, народный артист РСФСР (1985 год).
В 1950-1953 годы воспитывался в детском доме в деревне Ковырино под Вологдой. В 1964 году окончил Ленинградскую консерваторию как композитор (класс О.А. Евлахова) и музыковед (класс Ф.А. Рубцова). Наиболее близким по духу современным композитором считал Г.В. Свиридова. В 1960-х годы представитель новой фольклорной волны. Созданный в 1965 году вокальный цикл «Русская тетрадь» (на народные тексты, собранные автором в фольклорных экспедициях) получил всенародное и официальное признание (Государственная премия РСФСР, 1967 год). Успеху камерных сочинений способствовала З.А. Долуханова, её исполнительские интерпретации композитор считал совершенными.
На основе музыки к спектаклю «Через 100 лет в берёзовой роще» В.В. Коростылёва (Театр имени Ленсовета, 1967 год) создал в том же году ораторию-действо «Скоморохи» для солистов, мужского хора, балета и оркестра. После премьеры (1974 год, Ленинград) оратория была запрещена (в «скоморошьей» теме власти усмотрели непозволительные намёки); возобновлена на сцене в 1987 году (Москва). Вокально-симфоническая поэма «Военные письма» (для двух солистов, смешанного и детского хоров и оркестра, на тексты А.А. Шульгиной, 1974 год, 2-я редакция 1995 год), сочетающая черты оратории и театрального представления, - одно из лучших отечесвенных музыкальных сочинений на военную тему. В 1970-е годы Гаврилин продолжал с успехом работать в жанре вокального цикла («Вечерок» на стихи Г. Гейне, Шульгиной и собственные, 1975 год; «Немецкая тетрадь» № 2, на стихи Гейне, 1972 год; «Земля», на стихи Шульгиной, 1974 год). Вершина творчества Гаврилина - «Перезвоны. По прочтении В.М. Шукшина» (слова народные, Шульгиной и собственные, для большого хора, солистов, гобоя и ударных, 1982 год; Государственная премия СССР, 1985 год). Это масштабное произведение автор определил как «хоровую симфонию-действо», которое «должно передавать душевную жизнь народа через судьбу одного человека»; его центральные образы - «дорога, путь, река жизни».
Гаврилин - автор музыки к 40 драматическим спектаклям (режиссёры Г.А. Товстоногов, М.А. Ульянов, Л.А. Додин, З.Я. Корогодский), к 11 кинофильмам. На музыку Гаврилина поставлены телебалеты «Анюта» (по А.П. Чехову, 1982 год; впервые на сцене поставлен в 1986 году в Неаполе, с 1986 года шёл на сцене московского Большого театра), «Дом у дороги» (по А.Т. Твардовскому, 1984 год; оба - постановщик В.В. Васильев), «Женитьба Бальзаминова» (по А.Н. Островскому, 1989 год), в Ленинградском театре современного балета - балет «Подпоручик Ромашов» (по повести А.И. Куприна «Поединок», 1986 год; постановщик Б.Я. Эйфман). В произведениях Гаврилина органично сочетаются черты русского крестьянского и городского фольклора (обнаруживаются в мелодике, жанровой системе; цитирование Гаврилин не применял) и традиций европейской профессиональной музыки (мастерское, но умеренное применение контрапункта, использование расширенной тональности).
Сочинения:
О музыке и не только… СПб., 2003;
Слушая сердцем… Статьи. Выступления. Интервью. СПб., 2005.