ПРАГА
ПРАГА - столица и крупнейший город Чехии, административный центр Среднечешского края.
Имеет статус края. Население 1263,6 тысяч человек (на 2014 год); в пределах городской агломерации около 2 миллиона человек. Расположена в западной части страны, в исторической области Богемия, на реке Влтава и её левом притоке Бероунка. Крупнейший транспортный узел Чехии; здесь сходятся 10 железнодорожных линий и 8 автомагистралей, в том числе панъевропейского транспортного коридора Нюрнберг - Прага - Вена - Будапешт - Бухарест - Констанца. Речной порт. Международный аэропорт имени Вацлава Гавела (1937 год). Метрополитен (1974 год).
В период не ранее III - середина I веков до н.э. на территории современной Праги проживали кельтские племена бойев, затем германские племена маркоманов. Появление первых групп славян датируется второй половиной VI века н.э. (по находкам в современной Праге и близ неё своё название получила пражская культура).
В IX веке на левом берегу реки Влтава основан Пражский Град (кремль) - резиденция чешских правителей из династии Пржемысловичей, в X веке на противоположном берегу - замок Вышеград (Вишеград; в XI - середине XII веках княжеская и королевская резиденция, перенесена из Пражского Града).
В 965 году Фрага (Прага) упоминается в записках арабского купца Ибрагима ибн Якуба. С 973 года центр епископства (с 1344 года - архиепископства). В 1070 году в Вышеграде основан самостоятельный Вышеградский капитул, подчинявшийся напрямую папе Римскому.
В XIII-XIV веках близ Пражского Града возникли новые города: активно заселявшиеся нем. торговцами Старе-Место (Старый город, городское право приблизительно с 1230 года, в 1382-1484 годах место нахождения королевской резиденции) и Мала-Страна (Малая сторона, или Малый город, торговое поселение с IX века, городское право с 1257 года; первоначально известен как «Новый город под Пражским Градом»), а также Градчаны (Градчани; торговое поселение непосредственно близ Пражского Града, известно с IX века, городское право с 1320 года) и Нове-Место (Новый город, с 1348 года). Во второй половине XIV века все четыре города соединены Карловым (современное название с 1870 года) мостом (в 1784 году административно объединены в город Прага с центром в Староместской ратуше; Вышеград официально присоединён в 1883 году, Пражский Град оставался под управлением имперских властей, ныне - резиденция Президента Чехии).
В период правления Яна Люксембургского (1310-1346 годы) и Карла IV (1347-1378 годы, родился на территории современной Праги, в Чехии правил под именем Карла I) была одним из крупнейших экономических, политических и культурных центров Европы (население достигало 40 тысяч человек). Около 1300 года началась чеканка серебряного пражского гроша. C общим падением роли чешской короны при Вацлаве IV (1378-1419 годы) политическое значение Праги уменьшилось. В XV веке важный религиозный центр, один из опорных пунктов Гуситского движения, главным образом его умеренного крыла (чашников). В 1419 году центр Гуситского восстания (смотрите в статье «Пражская дефенестрация»). В 1541 году пострадала от сильного пожара. В 1547 году за активное участие в Чешском восстании 1547 года лишена ряда привилегий и прав на самоуправление.
Новый период развития Праги начался при Рудольфе II Габсбурге (1576-1612 годы), перенёсшем сюда свою резиденцию, что, помимо экономического роста, способствовало превращению города в важный центр искусства и науки (в Праге работали Т. Браге, И. Кеплер и другие). В 1618 году центр событий второй «Пражской дефенестрации», опорный пункт Чешского восстания 1618-20. Серьёзно пострадала в ходе Тридцатилетней войны 1618-1648 годов и войны за Австрийское наследство (1740-1748 годов). В 1757 году, в ходе Семилетней войны 1756-1763 годов, осаждалась прусской армией.
К 1837 году население Праги превысило 100 тысяч человек. В 1845 году соединена железной дорогой через Ольмюц (Оломоуц) с Веной, Берлином и Варшавой. С 1848 году место проведения нескольких Славянских съездов. В 1848-1849 годах центр революционных событий в чешских землях (смотрите Пражское восстание 1848 года). Во второй половине XIX - начале XX веках важный центр машиностроения, фармацевтической промышленности и пивоварения.
В 1884, 1901 годах к Праге присоединены ряд близлежащих населённых пунктов, в 1910 году её население составило около 224 тысяч человек. С 28 октября 1918 года столица Чехословацкой Республики.
В межвоенное время продолжилось развитие Праги как крупного центра машиностроения и металлообработки, в 1921 году основан государственный концерн «Tesla», в 1927 году государственный концерн « ̌Ceskomoravsk ́a Kolben Dan ̌ek» ( ̌CKD). В 1922 году в результате присоединения ряда пригородов возникла Велька-Прага (Velk ́a Praha; Большая Прага), в 1937 году её население составило 908 тысяч человек. Оккупирована германскими войсками 15 марта 1939 года.
В годы Второй мировой войны центр Движения Сопротивления: в октябре 1939 года в Праге прошли массовые демонстрации против оккупантов, в мае 1945 года началось Пражское восстание 1945 года. Освобождена 9 мая 1945 года войсками 1-го Украинского фронта в ходе Пражской операции 1945 года. В 1949-1960 годах центр Пражской края (области), с 1960 года - Среднечешского края (области; при этом Прага обладала статусом края). В 1968 году центр событий «Пражской весны», в 1989 году - «бархатной революции» в Чехословакии.
С 1 января 1993 года столица Чехии. В 2002 и 2013 годах пострадала от сильных наводнений.
Дополнительная литература:
Dějiny Prahy. Praha, 1964;
Георгиевская Е.Б. Прага. М., 1967;
Mencl V. Praha. Praha, 1969;
Рыбар Ц. Прага. Прага, 1972;
Heřman J. Staronová synagoga a starý židovský hřbitov. Praha, 1972;
Корецки М. Прага и ее цветовой рельеф. Прага, 1975;
Šlapeta V. Praha, 1900–1978: Průvodce po moderní architektuře. Praha, 1978;
Прага / Сост. И. Черкасов. М., 1981;
Kašićka F., Nechvátal B. Vyšehrad pohledem věků. Praha, 1985;
Preiss P. Italští umělci v Praze. Praha, 1986;
Vlс̌ek T. Praha, 1900. Praha, 1986;
Ledvinka V. Pražské paláce. Praha, 1995;
Um̌̌elecké památky Prahy. Praha, 1996. Sv. 1: Staré Město, Josefov; Vurm B. Rudolf II. a jeho Praha. Ostrava, 1997;
Demetz P. Prague in black and gold: scenes from the life of a European city. N.Y., 1997;
Dějiny Prahy. Praha, 1997–1998. Sv. 1–2; Šroněk M., Hausenblasová J. Gloria et Miseria 1618–1648. Praha v době třicetileté války. Praha, 1998;
Dějiny Prahy v datech. 2 vyd. Praha, 1999; Wittlich P., Malý J., Duda S. Prag fin de siècle. Köln, 1999;
Прага. Русский взгляд. Век восемнадцатый – век двадцать первый. М., 2003;
Hrůza J. Urbanismus světov ́ych velkom ̌est. Praha, 2003. Dl 1: Praha; Бертон Р.Ф.Прага: история города. М., 2008.
Автор статьи: З.С. Ненашева.