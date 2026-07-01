ГАВИТ

ГАВИТ - сооружение церковно-гражданского назначения перед входом в армянский храм, служившее местом для погребений (после запрета хоронить в церкви, согласно канону католикоса Саака Партева (387 или 388-425)), залами для монастырских и светских собраний, обучения и, возможно, проведения особых служб, так как в некоторых были апсиды у восточной стены, а также алтарные возвышения (монастыри Гегард, Кечарис).

Гавитам приписывается в том числе функция помещения для оглашенных , однако в отличие от нартекса византийских церквей наличие Гавита при армянских храмах не являлось обязательным и его нередко пристраивали позднее.

Наиболее ранние из известных Гавитов являлись простыми сводчатыми залами перед церквами в монастырях X века (Ваанаванк, Гндеванк). Около 1038 года был возведен 4-столпный Гавит в монастыре Оромос; такой тип стал основополагающим для архитектурных композиций XII-XIII веков, когда Гавит строили почти во всех монастырях. Обычно Гавит имел площадь бо́льшую, чем церковь, но уступал ей по высоте. Пространство 4-столпного Гавита было разделено приземистыми круглыми или гранеными столбами и системой арок на 9 почти равновеликих ячеек, перекрытия которых отличались разнообразием решений и богатством декора. Центральные (реже другие ячейки) были перекрыты шатрами в виде усеченной пирамиды или сомкнутого 8-гранного свода со световым фонарем. Грани шатра украшали рельефными изображениями крестов, рипид (Сагмосаванк), иногда сюжетными композициями (сцена прославления Бога и Церкви в Гавите монастыря Оромос).

В начале XIII века распространение получили каменные «сталактитовые» шатры, набранные из ступенчато нависающих рядов скульптурных элементов. Угловые и боковые секции перекрытий Гавита были плоскими или сводчатыми. Некоторые части перекрытий раскрашивали белым и красным цветом. Снаружи объем Гавита был решен посредством крупных плоскостей, не отражающих внутреннего деления. Гладкие стены включали редкие окна, но имели богато оформленные порталы , иногда высотой во всю стену (Гандзасар, Нораванк). Над световым проемом в центре кровли помещалась ротонда на колонках. Иногда эти проемы и соответствующие им ротонды были широкими и служили звонницами (Ованаванк). В XIII-XIV веках распространение получили 2-колонные и бесстолпные Гавиты со сводами на перекрещивающихся арках, сооружались отдельные образцы с сомкнутым сводом (Нораванк) и 3-нефные Гавиты (Санаин).

Истоки архитектуры Гавита связываются с армянским народным домом - глхатуном, 4-колонными церквами или 4-колонными аббасидскими мечетями. Согласно одной из версий, Гавиты заменили атрий перед церковью, но последние в Армении археологически не выявлены. Разновидностью Гавита являлись функционально однотипные здания - жаматуны, которые возводились, как правило, обособленно в пределах монастырского комплекса (Ахпат, Гегард). Архитектурной параллелью Гавита являются лити монастырей в Греции, строившиеся в тот же период и часто имевшие 4-колонную композицию.

Иллюстрация:

Трехнефный гавит монастыря Санаин. 1211 г. Архив ПЭ.

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