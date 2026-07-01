ГАВИТ
ГАВИТ - сооружение церковно-гражданского назначения перед входом в армянский храм, служившее местом для погребений (после запрета хоронить в церкви, согласно канону католикоса Саака Партева (387 или 388-425)), залами для монастырских и светских собраний, обучения и, возможно, проведения особых служб, так как в некоторых были апсиды у восточной стены, а также алтарные возвышения (монастыри Гегард, Кечарис).
Гавитам приписывается в том числе функция помещения для оглашенных, однако в отличие от нартекса византийских церквей наличие Гавита при армянских храмах не являлось обязательным и его нередко пристраивали позднее.
Наиболее ранние из известных Гавитов являлись простыми сводчатыми залами перед церквами в монастырях X века (Ваанаванк, Гндеванк). Около 1038 года был возведен 4-столпный Гавит в монастыре Оромос; такой тип стал основополагающим для архитектурных композиций XII-XIII веков, когда Гавит строили почти во всех монастырях. Обычно Гавит имел площадь бо́льшую, чем церковь, но уступал ей по высоте. Пространство 4-столпного Гавита было разделено приземистыми круглыми или гранеными столбами и системой арок на 9 почти равновеликих ячеек, перекрытия которых отличались разнообразием решений и богатством декора. Центральные (реже другие ячейки) были перекрыты шатрами в виде усеченной пирамиды или сомкнутого 8-гранного свода со световым фонарем. Грани шатра украшали рельефными изображениями крестов, рипид (Сагмосаванк), иногда сюжетными композициями (сцена прославления Бога и Церкви в Гавите монастыря Оромос).
В начале XIII века распространение получили каменные «сталактитовые» шатры, набранные из ступенчато нависающих рядов скульптурных элементов. Угловые и боковые секции перекрытий Гавита были плоскими или сводчатыми. Некоторые части перекрытий раскрашивали белым и красным цветом. Снаружи объем Гавита был решен посредством крупных плоскостей, не отражающих внутреннего деления. Гладкие стены включали редкие окна, но имели богато оформленные порталы, иногда высотой во всю стену (Гандзасар, Нораванк). Над световым проемом в центре кровли помещалась ротонда на колонках. Иногда эти проемы и соответствующие им ротонды были широкими и служили звонницами (Ованаванк). В XIII-XIV веках распространение получили 2-колонные и бесстолпные Гавиты со сводами на перекрещивающихся арках, сооружались отдельные образцы с сомкнутым сводом (Нораванк) и 3-нефные Гавиты (Санаин).
Истоки архитектуры Гавита связываются с армянским народным домом - глхатуном, 4-колонными церквами или 4-колонными аббасидскими мечетями. Согласно одной из версий, Гавиты заменили атрий перед церковью, но последние в Армении археологически не выявлены. Разновидностью Гавита являлись функционально однотипные здания - жаматуны, которые возводились, как правило, обособленно в пределах монастырского комплекса (Ахпат, Гегард). Архитектурной параллелью Гавита являются лити монастырей в Греции, строившиеся в тот же период и часто имевшие 4-колонную композицию.
Иллюстрация:
Трехнефный гавит монастыря Санаин. 1211 г. Архив ПЭ.