ГАВЕЛ ВАЦЛАВ

ГАВЕЛ ВАЦЛАВ - чешский государственный и политический деятель, драматург.

Из се­мьи круп­ных пред­при­ни­ма­те­лей, вла­дев­шей фир­мой «Бра­тья Га­ве­лы - Пра­га, Лю­цер­на», ко­то­рая за­ни­ма­лась строи­тель­ст­вом и ки­но­про­из­вод­ст­вом (по­строи­ла, в ча­ст­но­сти, район Бар­ран­дов и ки­но­сту­дию Бар­ран­дов в Пра­ге, ком­плекс Лю­цер­на, вла­де­ла сту­ди­ей «Лю­цер­на­фильм»). В 1957 году Гавел за­кон­чил Чешское выс­шее тех­ническое училище по спе­ци­аль­но­сти эко­но­ми­ка транс­пор­та. По­сле служ­бы в ар­мии (1957-1959 годы) в 1959-1968 годы ра­бо­тал в «Те­ат­ре АБЦ» и «Те­ат­ре на пе­ри­лах» ра­бо­чим сце­ны, помощником ре­жис­сё­ра и дра­ма­тур­гом. В 1959 году на­пи­сал од­но­акт­ную пье­су «Се­мей­ный ве­чер» («Rodinný večer»), на­чал пуб­ли­ко­вать те­ат­ро­ведческие ста­тьи в жур­на­лах «Divadlo» и «Kultura».

В 1963 году бы­ла по­став­ле­на пер­вая пье­са Гавела, при­нёс­шая ему ши­ро­кую из­вест­ность, - «Празд­ник в са­ду» («Zahradní slav­nost»), в ко­то­рой, как и в по­сле­дую­щих пье­сах «Уве­дом­ле­ние» («Vyrozumeni», 1965 год), «Труд­но со­сре­до­то­чить­ся» («Zit­zená moznost soustre­deni», 1968 год), с по­мо­щью приё­мов аб­сур­да те­ат­ра Гавела на­ри­со­вал гро­те­ск­ный об­раз то­гдаш­ней Че­хо­сло­ва­кии.

В 1966 году Гавел окон­чил те­ат­раль­ный факультет Ака­де­мии музыкальных ис­кусств в Пра­ге по спе­ци­аль­но­сти дра­ма­тур­гия ; в том же го­ду вы­шла его книга «Про­то­колы» («Pro­tokoly»). Во вре­мя «Праж­ской вес­ны» в 1968 году Гавел ак­тив­но вы­сту­пал про­тив вво­да в ЧССР войск стран Вар­шав­ско­го до­го­во­ра , воз­гла­вил организацию «Круг не­за­ви­си­мых пи­са­те­лей». С 1969 года дис­си­дент­ская по­зи­ция Гавела ста­ла при­чи­ной за­пре­та на пуб­ли­ка­ции его про­из­ве­де­ний в Че­хословацкой Со­циа­ли­стической Рес­пуб­ли­ке (ЧССР). В 1974 году его пье­са «За­го­вор­щи­ки» («Spik­lenci») бы­ла по­став­ле­на в ФРГ (на родине в 1992 году). В 1975 году Гавел об­ратил­ся с «От­кры­тым пись­мом к Гус­та­ву Гу­са­ку» («Dopis Gustávu Husákovi»), в ко­то­ром под­верг кри­ти­ке внутренюю по­ли­ти­ку пра­ви­тель­ст­ва ЧССР. В по­сле­дую­щие го­ды им бы­ли на­пи­са­ны од­но­акт­ные са­ти­рические пье­сы «Ау­ди­ен­ция» («Audience», 1976 год), «Вер­ни­саж» («Ver­ni­sáž», 1976 год), «Про­тест» («Protest», 1979 год), па­ро­дий­ная пье­са «Гос­ти­ни­ца в го­рах» («Horsky hotel», 1977 год) и пр.

С 1977 года про­из­ве­де­ния Гавела на­ча­ли ши­ро­ко пуб­ли­ко­вать­ся западными из­да­тель­ст­ва­ми; Гавел вы­пус­ка­ет сам­из­да­тов­ский сборник «Мне­ния 1» («Poh­ledy 1»). В 1977 году он стал од­ним из ини­циа­то­ров соз­да­ния пра­во­за­щит­ной организации «Хар­тия 77». Дея­тель­ность Гавела в Комитете за­щи­ты не­спра­вед­ли­во пре­сле­дуе­мых и сам­из­да­тов­ские пуб­ли­ка­ции ста­ли при­чи­ной его не­од­но­крат­ных аре­стов в 1977-1989 годы (про­вёл в тюрь­ме поч­ти 5 лет). В 1984 году им бы­ло на­пи­са­но наи­бо­лее зна­чительное про­из­ве­де­ние - ко­ме­дия о пси­хо­ло­гическом кри­зи­се дис­си­ден­та «Боль­шое опус­то­ше­ние» («Largo desolato»; по­став­ле­на в Че­хии в 1990 году).

Во вре­мя «бар­хат­ной ре­во­лю­ции» в Че­хо­сло­ва­кии 1989 года Гавел стал од­ним из со­уч­ре­ди­те­лей Гражданского фо­ру­ма, а в декабре 1989 года был из­бран пре­зи­ден­том Че­хословацкой Фе­де­ра­тив­ной Рес­пуб­ли­ки (ЧСФР), в ию­ле 1990 года пе­ре­из­бран на но­вый срок. Гавел не смог пре­дот­вра­тить рас­пад ЧСФР, что ста­ло при­чи­ной его от­став­ки в ию­ле 1992 года. В январе 1993 года он был из­бран пре­зи­ден­том Чешской Рес­пуб­ли­ки, в 1998 году пе­ре­из­бран на вто­рой срок. В 2003 году вы­шел в от­став­ку.

Сочинения:

Труд­но со­сре­до­то­чить­ся. М., 1990;

За­оч­ный до­прос. М., 1991;

Spisy. Praha, 1999. T. 1–7;

Гос­ти­ни­ца в го­рах. М., 2000.

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