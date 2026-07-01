ГАВАЙСКИЕ ОСТРОВА

ГАВАЙСКИЕ ОСТРОВА (Hawaiian Is­lands) - Сан­дви­че­вы ост­ро­ва, ар­хи­пе­лаг в центральной час­ти Ти­хо­го океана (18°50′- 28°15′ северной широты и 154°40′ - 178°15′ восточной долготы), са­мый боль­шой в По­ли­не­зии; об­ра­зу­ет штат США - Га­вайи.

Со­сто­ит из 24 вул­ка­нических и ко­рал­ло­вых ост­ро­вов, вы­тя­ну­тых с за­па­да-се­ве­ро-за­па­да на вос­ток-юго-вос­ток бо­лее чем на 5000 км. Об­щая площадь 16,6 тысяч км2. Наи­бо­лее круп­ные острова - Га­вайи, Ма­уи, Мо­ло­каи, Оа­ху, Кау­аи, бо­лее мел­кие - Ка­хо­ола­ве, Ла­наи и Нии­хау. Население 1,3 млн. человек (2006 год); административный центр - Го­но­лу­лу (на острове Оа­ху). Вдоль по­бе­ре­жий, по­кры­тых в основном ла­ва­ми, про­тя­ги­ва­ют­ся ко­рал­ло­вые ри­фы. В за­стыв­шей ла­ве под во­дой - пе­ще­ры, гро­ты, тун­не­ли. На острове Мо­ло­каи на­хо­дит­ся са­мый вы­со­кий в ми­ре мор­ской утёс (клиф) высотой 990 м.

За­се­ле­ние Гавайских островов по­ли­не­зий­ца­ми на­ча­лось в середине I тысячелетия нашей эры. В 1778 году ост­ро­ва бы­ли от­кры­ты британским мо­ре­пла­ва­те­лем Дж. Ку­ком, ко­то­рый на­звал их Сан­дви­че­вы­ми острова­ми в честь пер­во­го лор­да Ад­ми­рал­тей­ст­ва. На мо­мент от­кры­тия на Гавайских островах су­ще­ст­во­ва­ло несколько государственных об­ра­зо­ва­ний с населением около 300 тысяч человек. В начале XIX века они бы­ли объ­е­ди­не­ны ко­ро­лём Ка­меа­меа I. По­сле экс­пе­ди­ции И. Ф. Кру­зен­штер­на и Ю. Ф. Ли­сян­ско­го (1803-1806 годы) воз­ник план соз­да­ния на Гавайских островах русских ко­ло­ний и вклю­че­ния их в со­став Российской им­пе­рии. В 1815-1817 годы об этом ве­лись пе­ре­го­во­ры с Ка­меа­меа I.

В 1820 году на Гавайских острова при­бы­ли мис­сио­не­ры из США. В ре­зуль­та­те их дея­тель­но­сти ре­лигиозные языческие ве­ро­ва­ния по­сте­пен­но ус­ту­пи­ли ме­сто хри­сти­ан­ст­ву. К середине XIX века Гавайских острова ста­ли главной ба­зой американского ки­то­бой­но­го про­мыс­ла; американские фир­мы на­ча­ли вы­во­зить от­ту­да сан­да­ло­вое де­ре­во, ока­зы­ва­ли влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние вла­ст­ных струк­тур. В 1887 году на Гавайских островах бы­ла ос­но­ва­на во­енно-морская ба­за США Пёрл-Хар­бор. В 1893 году при со­дей­ст­вии американских план­та­то­ров бы­ла сверг­ну­та га­вай­ская ко­ро­ле­ва Ли­лиу­о­ка­ло­ни и 04.07.1894 года про­воз­гла­ше­на Га­вай­ская рес­пуб­ли­ка. К концу XIX века на Гавайских островах ос­та­ва­лось около 30 тысяч человек ко­рен­но­го на­се­ле­ния. В хо­де ис­па­но-аме­ри­кан­ской вой­ны 1898 года США ан­нек­си­ро­ва­ли Гавайских острова (07.07.1898 года) и 14.07.1900 года пре­дос­та­ви­ли им ста­тус «тер­ри­то­рии». С 1959 года Гавайи - 50-й штат США.

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