ГАВАЙСКИЕ ОСТРОВА
ГАВАЙСКИЕ ОСТРОВА (Hawaiian Islands) - Сандвичевы острова, архипелаг в центральной части Тихого океана (18°50′- 28°15′ северной широты и 154°40′ - 178°15′ восточной долготы), самый большой в Полинезии; образует штат США - Гавайи.
Состоит из 24 вулканических и коралловых островов, вытянутых с запада-северо-запада на восток-юго-восток более чем на 5000 км. Общая площадь 16,6 тысяч км2. Наиболее крупные острова - Гавайи, Мауи, Молокаи, Оаху, Кауаи, более мелкие - Кахоолаве, Ланаи и Ниихау. Население 1,3 млн. человек (2006 год); административный центр - Гонолулу (на острове Оаху). Вдоль побережий, покрытых в основном лавами, протягиваются коралловые рифы. В застывшей лаве под водой - пещеры, гроты, туннели. На острове Молокаи находится самый высокий в мире морской утёс (клиф) высотой 990 м.
Заселение Гавайских островов полинезийцами началось в середине I тысячелетия нашей эры. В 1778 году острова были открыты британским мореплавателем Дж. Куком, который назвал их Сандвичевыми островами в честь первого лорда Адмиралтейства. На момент открытия на Гавайских островах существовало несколько государственных образований с населением около 300 тысяч человек. В начале XIX века они были объединены королём Камеамеа I. После экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского (1803-1806 годы) возник план создания на Гавайских островах русских колоний и включения их в состав Российской империи. В 1815-1817 годы об этом велись переговоры с Камеамеа I.
В 1820 году на Гавайских острова прибыли миссионеры из США. В результате их деятельности религиозные языческие верования постепенно уступили место христианству. К середине XIX века Гавайских острова стали главной базой американского китобойного промысла; американские фирмы начали вывозить оттуда сандаловое дерево, оказывали влияние на формирование властных структур. В 1887 году на Гавайских островах была основана военно-морская база США Пёрл-Харбор. В 1893 году при содействии американских плантаторов была свергнута гавайская королева Лилиуокалони и 04.07.1894 года провозглашена Гавайская республика. К концу XIX века на Гавайских островах оставалось около 30 тысяч человек коренного населения. В ходе испано-американской войны 1898 года США аннексировали Гавайских острова (07.07.1898 года) и 14.07.1900 года предоставили им статус «территории». С 1959 года Гавайи - 50-й штат США.
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