ГАУЭР ДЖОН

ГА́УЭР, Гоу­эр (Gower) Джон. Английский по­эт.

Из ари­сто­кра­тической се­мьи, был бли­зок ко дво­ру Ри­чар­да II и Ген­ри­ха IV, друг Джефри Чо­се­ра. Пи­сал на английском, французском и латинском язы­ках . Ав­тор трёх эпических по­эм.

Поэма «Зер­ца­ло раз­мыш­ляю­ще­го» [(«Spe­culum meditantis», другое название «Зер­ца­ло че­ло­ве­че­ское» («Mirour de l’omme»), на французском языке] – ди­дак­ти­ко-ал­ле­го­рическое изо­бра­же­ние борь­бы в че­ло­ве­ке по­ро­ков и доб­ро­де­те­лей.

В ал­ле­го­рической по­эме «Глас во­пию­ще­го» («Vox cla­mantis», на­пи­са­на на латинском языке эле­гическим ди­сти­хом) Гауэр се­ту­ет на упа­док нра­вов в английском об­щест­ве.

Наи­бо­лее зна­чи­тель­на по­эма «Ис­по­ведь влюб­лён­но­го» («Con­fessio amantis», 1390), на­пи­сан­ная на английском языке 8-слож­ни­ком с чёт­ким сил­ла­бо-то­ническим рит­мом 4-стоп­но­го ям­ба; со­сто­ит из про­ло­га и 8 книг, вклю­ча­ет бо­лее 100 ис­то­рий о люб­ви, ос­но­ван­ных на са­мых раз­ных ис­точ­ни­ках – от «Ме­та­мор­фоз» Ови­дия до Биб­лии.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний Гауэра – фран­коя­зыч­ные бал­ла­ды, ан­гло­языч­ное стихотворение «Хва­ла ми­ру» («In prai­se of pea­ce», 1399).

Сочинения:

The major Latin works. Washington, 1961;

Selected poetry. Manchester, 1983.