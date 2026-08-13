ГАУЭР ДЖОН
ГА́УЭР, Гоуэр (Gower) Джон. Английский поэт.
Из аристократической семьи, был близок ко двору Ричарда II и Генриха IV, друг Джефри Чосера. Писал на английском, французском и латинском языках. Автор трёх эпических поэм.
Поэма «Зерцало размышляющего» [(«Speculum meditantis», другое название «Зерцало человеческое» («Mirour de l’omme»), на французском языке] – дидактико-аллегорическое изображение борьбы в человеке пороков и добродетелей.
В аллегорической поэме «Глас вопиющего» («Vox clamantis», написана на латинском языке элегическим дистихом) Гауэр сетует на упадок нравов в английском обществе.
Наиболее значительна поэма «Исповедь влюблённого» («Confessio amantis», 1390), написанная на английском языке 8-сложником с чётким силлабо-тоническим ритмом 4-стопного ямба; состоит из пролога и 8 книг, включает более 100 историй о любви, основанных на самых разных источниках – от «Метаморфоз» Овидия до Библии.
Среди других произведений Гауэра – франкоязычные баллады, англоязычное стихотворение «Хвала миру» («In praise of peace», 1399).
Сочинения:
The major Latin works. Washington, 1961;
Selected poetry. Manchester, 1983.