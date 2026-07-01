ГАТТО АЛЬФОНСО

ГАТТО АЛЬФОНСО - итальянский поэт, художник.

По­се­щал Не­апо­ли­тан­ский университет (с 1926 года), ра­бо­тал пре­по­да­ва­те­лем, жур­на­ли­стом; в 1938 году из­да­вал (совместно с В. Пра­то­ли­ни ) литературно-ху­дожественный журнал «Campo di Marte». Уча­ст­ник Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния (1943-1945 годы). Ран­ние сти­хи Гатто [сборник «Ост­ров» («Isola», 1932 год)] от­ме­че­ны му­зы­каль­но­стью, оби­ли­ем ме­та­фор и близ­ки к гер­ме­тиз­му. Гражданский па­фос до­ми­ни­ру­ет в сборниках «Жа­во­ро­нок» («L’allodola», 1943 год), «Лю­бовь к жиз­ни» («Amore della vita», 1944 год), «Го­ло­ва на сне­гу» («Il capo sulla neve», 1949 год), по­свя­щён­ных те­ме 2-й ми­ро­вой вой­ны . Рас­ска­зы Гатто «Жена-девочка» («La sposa bambina», 1943 год) пе­ре­кли­ка­ют­ся с про­зой Д. Буц­ца­ти. Пи­сал кни­ги для де­тей, вы­сту­пал как литературный и ху­дожественный кри­тик. Вы­став­лял­ся на пер­со­наль­ных и кол­лек­тив­ных ху­дожественных вы­став­ках (с 1943 года); как ак­тёр сни­мал­ся в ря­де филь­мов П.П. Па­зо­ли­ни , М. Мо­ни­чел­ли, Ф. Ро­зи. По­гиб в ав­то­мо­биль­ной ава­рии.

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