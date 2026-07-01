ГАТТО АЛЬФОНСО
ГАТТО АЛЬФОНСО - итальянский поэт, художник.
Посещал Неаполитанский университет (с 1926 года), работал преподавателем, журналистом; в 1938 году издавал (совместно с В. Пратолини) литературно-художественный журнал «Campo di Marte». Участник Движения Сопротивления (1943-1945 годы). Ранние стихи Гатто [сборник «Остров» («Isola», 1932 год)] отмечены музыкальностью, обилием метафор и близки к герметизму. Гражданский пафос доминирует в сборниках «Жаворонок» («L’allodola», 1943 год), «Любовь к жизни» («Amore della vita», 1944 год), «Голова на снегу» («Il capo sulla neve», 1949 год), посвящённых теме 2-й мировой войны. Рассказы Гатто «Жена-девочка» («La sposa bambina», 1943 год) перекликаются с прозой Д. Буццати. Писал книги для детей, выступал как литературный и художественный критик. Выставлялся на персональных и коллективных художественных выставках (с 1943 года); как актёр снимался в ряде фильмов П.П. Пазолини, М. Моничелли, Ф. Рози. Погиб в автомобильной аварии.
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