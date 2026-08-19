ГАТЧИНА
ГАТЧИНА - город в России, в центральной части Ленинградской области, центр Гатчинского района.
В 1923-1929 годы Троцк, в 1929-1944 годы Красногвардейск. Население 88,5 тысяч человек (2005 год). Расположен на Ижорской возвышенности, в верховье реки Ижора. Железно-дорожный узел.
Впервые упоминается в 1499 года как село Хотчино - владение Новгородской республики, в 1470-х годах перешедшее к Русскому государству. По Столбовскому миру 1617 года село отошло к Швеции. В 1703 году во время Северной войны 1700-1721 годов занято российскими войсками (его принадлежность России подтверждена Ништадтским миром 1721 года). В 1712-1717 годы Гатчинская мыза принадлежала сестре Петра I царевне Наталье Алексеевне, затем придворному медику И.Л. Блюментросту, князьям Куракиным, с 1765 года - графу Г.Г. Орлову. С 1760-х годов начал формироваться дворцово-парковый ансамбль. В 1783 году Гатчинская мыза куплена императрицей Екатериной II и подарена великому князю Павлу Петровичу (будущему императору Павлу I). Он создал «гатчинские войска», организованные, обученные и одетые по образцу прусской армии. Усадьба приобрела черты военного лагеря. Вступив на престол, Павел I распределил «гатчинские войска» по частям гвардии, которые под руководством гатчинских офицеров переучивались на прусский лад. В его правление Гатчина стала одной из главных императорских резиденций.
В 1796-1927 годы уездный город Санкт-Петербургской губернии (с 1914 года Петроградской, с 1924 года Ленинградской). Образован при объединении дворцово-паркового ансамбля, Гатчинского посада (поселение строителей усадьбы и дворцовых служителей), крепости Ингербург (конец XVIII века) и Бомбардирской слободы с артиллерийским двором. В 1801-1828 годы Гатчина принадлежала вдовствующей императрице Марии Фёдоровне, затем российским императорам. Во 2-й половине XIX века российский двор проводил в Гатчине большую часть года. В 1853 году через Гатчину прошла линия Петербурго-Варшавской железной дороги. В 1910 году в Гатчине открыта первая в России воздухоплавательная (позднее - авиационная) школа, сооружён аэродром. В ходе Керенского - Краснова выступления 1917 года Гатчина была занята войсками П.Н. Краснова [27 октября - 1 ноября], осенью 1919 года - отрядами Н.Н. Юденича. С 1927 года Троцк - районный центр Ленинградской области. В Великую Отечественную войну город был оккупирован германскими войсками (13.9.1941-26.1.1944 годы). За время оккупации ансамблю дворца был нанесён серьёзный ущерб: разрушены или повреждены парковые павильоны, пожаром уничтожены интерьеры дворца. В послевоенные годы восстановлены парки и парковые сооружения, в 1977-1985 годы проведена реставрация дворцовых помещений.
Ядро города - дворцово-парковый ансамбль на берегах Белого и Серебряного озёр (ныне Музей-заповедник «Гатчина»). В 1766-1781 годы для графа Г.Г. Орлова был построен дворец (архитектор А. Ринальди) в виде замка с башнями и подземным ходом, c пейзажным Дворцовым парком (садовый мастер Дж. Буш) и охотничьим заповедником - Зверинцем. Вероятно, Ринальди проектировал парковые сооружения: Чесменский обелиск, Орловскую колонну и Восьмигранный колодец. При новом владельце дворец был реконструирован (архитектор В. Бренна), устроен плац для воинских смотров и парадов, а также сады: Собственный, Верхний и Нижний голландские, Ботанический, Сильвия (садовые мастера Дж. Гекет, Ф. Гельмгольц). Парковые сооружения возводились по проектам Бренны (Лесная оранжерея, 1794-1795 годы; Большая терраса, 1792-1795 годы; павильон Орла, 1790-е годы; Адмиралтейские ворота, 1794-1796 годы; и др.), А.Д. Захарова [Птичник (1797-1801 годы; перестроен с сохранением прежнего вида в 1844 году), Горбатый мост, 1800-1801 годы, и др.], Н.А. Львова (Амфитеатр, 1798 год, и др.); авторы павильона Венеры (1792-1793 годы) и Берёзового домика (1780-е годы) неизвестны (предположительно проект последнего принадлежит А.Ф. Виолье). В 1797-1799 годы к юго-востоку от дворца, на берегу Чёрного озера, был построен уникальный землебитный Приоратский дворец (представительство ордена мальтийских рыцарей; архитектор Львов) и разбит Приоратский парк (садовый мастер Гекет). В 1840-1850-е годы дворец частично перестроили (архитектор Р.И. Кузьмин), был благоустроен Приоратский парк, установлен памятник Павлу I (1851 год, скульптор И.П. Витали).
Старейшее сооружение Гатчины - Круглая рига (конец 1760 - начало 1770-х годов). Сохранились госпиталь с богадельней (1792-1796 годы, предположительно архитектор А.Н. Воронихин, церковь пристроена архитектором А.Е. Штаубертом, 1821-1822 годы), здание суконной фабрики (1794-1796 годы, предположительно архитектор Н.А. Львов), дворцовые конюшни (1798 - конец 1800-х годов, архитекторы В. Бренна, А.Д. Захаров), Николаевская кирха (1825-1828 годы, архитектор Д.И. Квадри при участии А.М. Байкова), Смоленские ворота (1831 год, архитектор В.А. Глинка; перестроены с сохранением первоначальной композиции в 1889 году), Ингербургские ворота (1830-1832 годы, архитектор Глинка), 5-главый собор Святого апостола Павла (в духе архитектуры К.А. Тона; 1846-1852 годы, архитектор Р.И. Кузьмин), Покровская церковь в русском стиле (1885-1888 годы, архитекторы Д.И. Гримм, И.А. Стефаниц), Покровский собор (1907-1914 годы, архитектор Л.М. Харламов, инженер А.А. Барышников). Уникальный памятник модерна - дом художника П.Е. Щербова (1911 года, архитектор С.С. Кричинский; ныне Дом-музей).
В Гатчине расположены Петербургский институт ядерной физики РАН имени Б.П. Константинова (основан в 1956 году как филиал Ленинградского физико-технического института, с 1971 года современное название; при институте - информационно-экологический центр и музей), филиалы государственного научного центра «Электроприбор» и центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов «Прометей», Ленинградский областной институт экономики и финансов (1996 год). Детский и юношеский театр «Встречи», Театр-студия «За углом». С 1995 года ежегодно проводится Российский фестиваль фильмов-экранизаций «Литература и кино».
Наиболее развиты машиностроение и металлообработка, пищевая промышленность. Ведущие предприятия: авиационный ремонтный завод, завод «Буревестник» (арматура для отраслей топливно-энергетического комплекса и др.), завод «Авангард» (крупный производитель раскладной дачной мебели, а также металлических оконных карнизов и пиротехники), молочный завод (один из лидеров молочной промышленности области), хлебокомбинат. Действуют также опытный завод бумагоделательного оборудования, электромеханический завод, «Элегант» (одно из ведущих предприятий лёгкой промышленности области; верхняя одежда) и др.
Близ Гатчины - музеи: «Дом станционного смотрителя» в Выре, в усадьбах «Суйда» (принадлежала А.П. Ганнибалу) и «Рождествено» (мемориальный музей В.В. Набокова).
Иллюстрация:
Гатчина. Дворец. 1766-1790-е годы. Архитекторы А. Ринальди, В. Бренна. 1840-1850-е годы. Архитектор Р.И. Кузьмин. Фото А.И. Нагаева. Архив БРЭ.